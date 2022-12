NBA: Wieder Freiwurfprobleme bei Dallas! Mavericks verlieren in Overtime trotz starkem Kemba Walker

Ohne Luka Doncic und weitere Leistungsträger mussten die Dallas Mavericks sich erst in Overtime gegen die Cleveland Cavaliers mit 99:100 geschlagen geben. Kemba Walker war der beste Mann des Spiels mit 32 Punkten.

Cleveland Cavaliers (20-11) - Dallas Mavericks (15-15) 100:99 (BOXSCORE)

Der 32-Jährige hatte in bisher nur 2 Einsätzen für Dallas in dieser Saison insgesamt 14 Punkte erzielt, doch gegen Cleveland bekam er seine Chance in der Starting Five. In der zweiten Nacht eines Back-to-Backs traten die Mavs unter anderem ohne Luka Doncic, Spencer Dinwiddie und Dwight Powell an. Walker stand für 42 Minuten auf dem Parkett und ließ auch am Ende nicht nach, er brachte die Mavs mit den letzten Punkten der regulären Zeit in die Overtime.

Walker traf 12 seiner 25 Würfe aus dem Feld, spielte 7 Assists und leistete sich nur 2 Turnover. Christian Wood machte ebenfalls ein sehr gutes Spiel mit 26 Zählern bei 9/18 aus dem Feld und 5/13 von Downtown sowie 14 Rebounds und 2 Blocks, einer davon in der Schlussphase.

Wood wird dennoch nicht zufrieden sein, denn er vergab den letzten Wurf des Spiels und damit einen möglichen Gamewinner. Sein Stepback-Dreier über einen Verteidiger war jedoch auch nicht der Abschluss, den man sich in den letzten Sekunden aus Sicht der Mavs gewünscht hätte.

Vergebene Freiwürfe spielten zudem erneut eine Rolle bei Dallas, sowohl Walker als auch Wood trafen jeweils nur einen ihrer zwei Freiwürfe in der Schlussminute. Die Mavs waren stark auf ihre Starter angewiesen, die Reservisten steuerten kaum etwas bei.

Mavs-Bank schwach - Cavs treffen kaum Dreier

Ähnlich war das Bild auf der Gegenseite, Caris LeVert spielte zwar 38 Minuten, erwischte mit 4 Punkten (2/8 FG) und 3 Turnover jedoch einen schwachen Abend. Besser war Donovan Mitchell mit 25 Zählern, auch wenn sein Distanzwurf ebenfalls kaum fiel (1/9). Darius Garland (18) spielte 12 Assists ohne einen einzigen Turnover und verzeichnete 4 Steals.

Mit einer besseren Dreierquote (nur 7/36) hätte Cleveland das Duell wohl schon früher entscheiden können, denn die Cavs erspielten sich deutlich konstanter einfach Punkte in der Zone (58:34), nach Offensivrebounds (17:5) und im Fastbreak (13:4). Jarrett Allen (8) schnappte sich 4 seiner 15 Rebounds am gegnerischen Brett und sorgte für die letzten Punkte des Spiels, Evan Mobley steuerte 17 Zähler, 8 Rebounds und 4 Assists bei.

In der ersten Halbzeit wechselte die Führung immer wieder, kein Team konnte sich einen größeren Abstand als sechs Punkte erspielen. Cleveland traf nur 4 seiner 19 Versuche von Downtown vor der Pause, während Dallas allein im ersten Abschnitt 6 Dreier versenkte. Walker kam immer wieder direkt zum Ring durch und beendete so auch seine starke erste Hälfte zum Pausenstand von 49:47.

Dallas kam deutlich besser aus der Kabine und holte sich mit einem 11:3-Lauf die erste zweistellige Führung des Spiels. Die Mavs spielten anschließend jedoch fast vier Minuten ohne erfolgreichen Feldwurf, wodurch ihr Vorsprung wieder weg war. Den letzten Erfolg im Abschnitt hatte erneut Dallas, Reggie Bullock traf von Downtown zum 75:67, bevor es in die letzten 12 Minuten ging.

Walker bringt Cavs in Overtime - Wood verpasst Chance zum Sieg

Dort glichen die Cavs schnell aus, Dallas legte wieder etwas vor. In der Schlussphase traf Cleveland besser, Mobley stellte drei Minuten vor Ende aus der Distanz auf +4. Christian Wood antwortete mit einem Distanztreffer, dann Mobley wieder aus der Mitteldistanz. In der Schlussminute hielt Wood den Abstand klein mit einem Block gegen Mitchell, auf der anderen Seite traf er nur einen seiner Freiwürfe. 95:93 für Cleveland mit 50 Sekunden zu spielen.

Mobley vergab einen Layup, dann ging Walker an die Linie - und vergab ebenfalls einen Freiwurf, wodurch der Ausgleich fehlte. Überraschenderweise brachte Cleveland den anschließenden Einwurf zu Jarrett Allen, der nur einen der Freebies traf. Walker dribbelte den vermeintlich letzten Angriff der Mavs mit einer Chance zum Ausgleich auf fünf Sekunden im Spiel runter, bevor er problemlos an dem zu ihm geswitchten Allen vorbeidribbelte und ohne eine Hilferotation von Cleveland komplett frei am Ring ausglich.

Auf der anderen Seite bekam Mitchell die Chance zum Gamewinner und verschaffte sich Freiraum mit einem Crossover, verhalf sich dabei jedoch mit dem Unterarm gegen Tim Hardaway Jr. Der Wurf ging daneben, wegen des Offensivfouls hätte er ohnehin nicht gezählt. Zum Bedauern vom früheren Cavalier J.R. Smith, der sich an der Seitenline gemeinsam mit Mitchell aufregte. Overtime!

Dort brachte Allen die Cavs zwei Minuten vor Schluss mit +1 nach vorne. Mit knapp 13 Sekunden zu spielen blieb Walkers Sprungwurf im Ring stecken, den anschließenden Sprungball sicherte Wood seinem Team. Durch schnelles Umschalten hatte Hardaway Jr. einen guten Wurf von Downtown zur Verfügung, doch zögerte. Wood nahm einen schwierigen Stepback-Dreier über einen Verteidiger, der Wurf hatte nicht wirklich eine Chance und klatsche hoch am Brett ab. Sieg für Cleveland.

