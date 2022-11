NBA - Alle Trades und Gerüchte im Blog: Verstärken die Bucks sich noch einmal auf dem Flügel?

In gut einem Monat können auch wieder die Spieler getradet werden, die im Sommer neue Verträge unterschrieben. So langsam beginnt die Gerüchteküche zu brodeln. Hier gibt es alle Trade-Gerüchte.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA: Gerüchte vom 13. November 2022

Jae Crowder will weiter getradet werden

Dass ein Trade von Jae Crowder früher oder später passieren wird, ist kein Geheimnis. Der Forward machte das Training Camp der Phoenix Suns nicht mit und hält sich auf eigene Faust in Atlanta fit. Auch durch den Ausfall von Cameron Johnson (Meniskus-OP) ändert sich daran laut Brian Windhorst (ESPN) nichts.

Stattdessen sollen die Trade-Gespräche wieder etwas Fahrt aufnehmen. Wie SNY meldet, sind die Miami Heat weiterhin ein heißer Kandidat. Viel anbieten können die Heat aber nicht, angeblich wollen die Suns im Gegenzug Max Strus in die Wüste holen, was Miami vermutlich zu viel wäre. In den vergangenen Wochen wurde Crowder auch mit den Milwaukee Bucks und den Atlanta Hawks in Verbindung gebracht.

Auch ein Trade nach Utah mit einem möglichen Buyout wurde angeblich diskutiert. Crowder unterschrieb bei den Suns 2020 einen Dreijahresvertrag über 29,2 Millionen Dollar, in dieser Spielzeit stehen dem 3-and-D-Spezialisten noch 10,2 Millionen zu, bevor er im kommenden Sommer Free Agent wird.

© getty Jae Crowder will die Phoenix Suns verlassen.

Wollen die Bucks Grayson Allen abgeben?

Ist Grayson Allen ein möglicher Trade-Partner für Crowder? Jake Fischer (Yahoo! Sports) meldet, dass die Bucks mehrere Teams angerufen haben, um mögliche Trade-Pakete für den Guard zu eruieren.

Allen unterschrieb bereits im vergangenen Herbst eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre über 18,7 Millionen Dollar bis 2024 und ist seither fester Bestandteil der Starting Five des Champions von 2021. In dieser Saison legte Allen in 11 Partien im Schnitt 10,8 Punkte und 2,7 Assists bei einer Dreierquote von 42,6 Prozent auf.

Allerdings: In den Playoffs sah man auch die Limitierungen den Flügelspielers, da dieser aufgrund seiner fehlenden Länge attackiert werden kann. Der 27-Jährige wurde 2018 von den Utah Jazz an Position 21 gezogen und wurde nach nur einer Saison nach Memphis getradet, bevor er im Sommer 2021 bei den Bucks landete.

Mehrere Teams wohl an Immanuel Quickley interessiert

In dieser Saison läuft es noch nicht wirklich rund für den Knicks-Guard, dennoch soll innerhalb der Liga laut Ian Begley (SNY) großes Interesse an Quickley bestehen. Bislang zögern die Knicks, den 23-Jährigen abzugeben. Mit der Ankunft von Jalen Brunson ist die Konkurrenz im Backcourt aber noch einmal größer geworden.

So spielt Quickley bislang nur rund 21 Minuten pro Spiel und legt dabei in den Kategorien Punkte (7,5), Feldwurfquote (34,8 Prozent) und Dreierquote (28,3 Prozent) Karrieretiefstwerte auf. Innerhalb der Liga glaubt man, dass die Knicks aufgrund ihres vollen Kaders zur Trade Deadline den einen oder anderen Youngster abgeben könnten.

NBA: Gerüchte vom 12. November 2022

Will LeBron James Kyrie Irving nach Los Angeles lotsen?

Noch ist unklar, wann und ob Kyrie Irving wieder für die Brooklyn Nets auflaufen wird. Ex-Kollege LeBron James setzte sich via Twitter für den Point Guard ein und forderte, dass dieser wieder Basketball spielen dürfen solle. Laut James habe sich Irving entschuldigt, das sollte nach Ansicht des 37-Jährigen reichen.

Innerhalb der NBA haben die Aussagen aufhorchen lassen, wie Zach Lowe (ESPN) in seinem Podcast vermeldete. Demnach gäbe es Interpretationen, dass LeBron einen Trade für Irving begrüßen würde. Hier geht es zur ausführlichen News.