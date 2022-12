NBA Gerüchte: Los Angeles Lakers wollen für Bojan Bogdanovic traden

Die Los Angeles Lakers suchen auf dem Trade-Markt weiter nach Verstärkungen und sind womöglich in Detroit fündig geworden. Mehreren Berichten zufolge bemüht sich der Meister von 2020 um die Dienste von Bojan Bogdanovic.

Shams Charania (The Athletic) zufolge haben die Lakers mit den Pistons über einen Trade diskutiert, in dem sie einen geschützten Erstrundenpick sowie ein Gehalt, vermutlich das von Patrick Beverley, für den 33-Jährigen abgeben würden. Bisher habe Detroit diese Angebote jedoch abgelehnt.

Marc Stein (Substack) ergänzt: Die Pistons wollen einen ungeschützten Erstrundenpick für Bogdanovic haben. Die Lakers könnten theoretisch ihre Picks aus 2027 und 2029 anbieten, haben sich bisher jedoch in allen Trade-Gesprächen zögerlich gezeigt, diese ohne Protection abzugeben.

Detroit signalisiert laut Stein derweil, dass man Bogdanovic im Zweifel behalten würde. Gut möglich sei jedoch auch, dass der Preis auf diese Weise in die Höhe getrieben werden soll, da einige Teams Interesse am Kroaten signalisiert haben. Bogdanovic legt in Detroit aktuell 21 Punkte bei 51 Prozent aus dem Feld und 44 Prozent von der Dreierlinie auf.

Die Pistons sicherten sich seine Dienste erst in der vergangenen Offseason, auch als Unterstützung für Franchise Player Cade Cunningham. Dieser wird nach einer Operation nun jedoch die restliche Saison verpassen. Ob Detroit dann wirklich an Bogdanovic festhalten wird, muss sich zeigen. Aktuell hat das Team aus Michigan die schwächste Bilanz der NBA (7-22).