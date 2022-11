NBA: Die 15 besten Power Forwards aller Zeiten mit Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Kevin Garnett und Giannis Antetokounmpo

Die goldene Zeit der Power Forwards ist schon eine Weile vorbei, dennoch gibt es auch heute noch Spieler auf dieser Position, die sich vor den Größten aller Zeiten nicht verstecken müssen. Wo landet Dirk Nowitzki und was machen wir mit Charles Barkley? Die 15 besten Power Forwards aller Zeiten.

Solch ein Ranking ist natürlich immer ein wenig subjektiv, hier aber mal ein paar Kriterien. Unser Ranking ist eine Mischung aus individuellen Leistungen, Teamerfolg, Peak und natürlich spielt auch der Faktor Langlebigkeit eine wichtige Rolle. Hier sind unsere 15 besten Power Forwards der NBA-Geschichte.

© getty Draymond Green gewann mit den Golden State Warriors vier Meisterschaften. Platz 15: DRAYMOND GREEN (2012-) Team: Warriors

Warriors Erfolge: 4x NBA-Champion, 4x All-Star, 1x Second Team, 1x Third Team, 1x Defensive Player of the Year, 7x All-Defense, 1x Steals-Champion Draymond Green: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Warriors 703 28,5 8,7 44,4 31,6 6,9 5,5 Die Warriors-Dynastie wäre ohne Draymond Green so wohl nicht möglich gewesen. Green ist der vielseitigste Verteidiger seiner Zeit, zusammen mit seinem Spielverständnis im Angriff macht es ihn einzigartig. Die Schwächen sind bekannt, doch in den Playoffs zeigte Green Jahr für Jahr, was in ihm steckt. Dabei geht es gar nicht so sehr um ihn selbst, sondern wie viel leichter er das Spiel für seine Mitspieler im Angriff macht. Hinzu kommt die Fähigkeit, von Eins bis Fünf alle Positionen kompetent zu verteidigen. Wer kann das schon von sich behaupten?

© getty Chris Bosh gewann mit den Miami Heat als Teil der Big Three zwei Titel. Platz 14: CHRIS BOSH (2003-2017) Teams: Raptors, Heat

Raptors, Heat Erfolge: 2x NBA-Champion, 11x All-Star, 1x Second Team. Chris Bosh: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB BLK Raptors 509 37,0 20,2 49,2 29,8 9,4 1,2 Heat 384 34,2 18,0 49,6 34,4 7,3 0,9 GESAMT 893 35,8 19,2 49,4 33,5 8,5 1,0 Dass Bosh nur einmal in einem All-NBA-Team stand, wirkt rückblickend wie ein schlechter Witz. Gleichzeitig war Bosh mit seiner Spielweise seiner Zeit etwas voraus, heutzutage wäre er wohl der perfekte Center, der den Korb beschützen, im Post agieren kann und auch den Dreier im Repertoire hat. In Toronto fehlte zunächst der Erfolg mit dem Team, bei den Heatles war er gerne der Sündenbock, wenn es mal nicht lief. Dabei funktionierte das Pace-and-Space-System der Heat mit einer aggressiven Defense so gut, weil Bosh der passende Big Man dafür war. Als Miami nach dem Abgang von LeBron James sein Team war, endete seine Karriere wegen eines Blutgerinnsels in der Lunge abrupt. Hier geht es zur Legenden-Story von Chris Bosh.

© getty Dennis Rodman ist der womöglich beste Rebounder aller Zeiten. Platz 13: DENNIS RODMAN (1986-2000) Teams: Pistons, Spurs, Bulls, Lakers, Mavericks

Pistons, Spurs, Bulls, Lakers, Mavericks Erfolge: 5x NBA-Champion, 2x All-Star, 2x Third Team, 2x Defensive Player of the Year, 8x All-Defense, 7x Rebound-Champion Dennis Rodman: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Pistons 549 29,8 8,8 53,7 11,5 0,7 Spurs 128 35,6 5,6 55,1 17,1 0,4 Bulls 199 34,6 5,2 45,2 15,3 0,3 Lakers 23 28,6 2,1 34,8 11,2 0,5 Mavericks 12 32,4 2,8 38,7 14,3 0,1 GESAMT 911 31,7 7,3 52,1 13,1 0,6 Rodman ist ein absoluter Sonderfall auf dieser Liste. Zu keinem Zeitpunkt in seiner Karriere war der "Wurm" der beste Spieler seines Teams, dafür war er einer der besten Rollenspieler aller Zeiten. Gerade in Detroit war Rodman ein absoluter Edelverteidiger, der selbst Superstars wie Larry Bird das Leben zur Hölle machen konnte. Im weiteren Verlauf seiner Karriere wurde Rebounding zu seiner Leidenschaft und das bei einer Körpergröße von gerade einmal 2,01 Meter. Sein Spiel war zeitlos, sodass er auch nach seinem 35. Geburtstag beim Threepeat der Bulls eine gewichtige Rolle spielte. Seine Affären und der exzessive Lebensstil verhinderten womöglich Größeres, es gehörte aber zur Person Dennis Rodman einfach dazu. Hier geht es zur Legenden-Story.

© getty Chris Webber ist das Gesicht der erfolgreichsten Zeit der Sacramento Kings kurz nach der Jahrtausendwende. Platz 12: CHRIS WEBBER (1993-2008) Teams: Warriors, Bullets/Wizards, Kings, 76ers, Pistons

Warriors, Bullets/Wizards, Kings, 76ers, Pistons Erfolge: 5x All-Star, 1x First Team, 3x Second Team, 1x Third Team, Rookie of the Year Chris Webber: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST BLK Warriors 85 30,2 16,1 55,0 8,5 3,4 2,0 Bullets/Wizards 212 38,9 20,9 50,1 9,7 4,4 1,7 Kings 377 38,8 23,5 47,3 10,6 4,8 1,5 Sixers 114 36,3 17,9 42,1 9,3 3,4 0,8 Pistons 43 29,7 11,3 48,9 6,7 3,0 0,6 GESAMT 831 37,1 20,7 47,9 9,8 4,2 1,4 Es war lange ein Streitfall, dass Webber nicht in die Hall of Fame aufgenommen wurde, 2022 wurde dieser "Fehler" korrigiert. Der Mix aus Athletik, Passing und Scoring machte ihn auch in der Hochphase der Power Forwards einzigartig, auf keiner Position war die Konkurrenz so groß. Webbers Peak kollidierte jedoch mit den Shakobe-Lakers, sodass das frühere Mitglied der Fab Five nicht ein einziges Mal in den Finals stand. Kritiker machen dies aber auch an Webber selbst fest, der als Choker in der Crunchtime galt, nicht zuletzt aufgrund seines legendären Time-Out-Calls auf dem College, als Michigan keine mehr hatte. Bis heute bleibt das Gefühl, dass Webber bei seinen unfassbaren Anlagen zu wenig aus seiner Karriere gemacht hat. Hier geht es zur Legenden-Story von Chris Webber.

© getty Bob Pettit fügte Bill Russell dessen einzige Niederlage in den NBA Finals zu. Platz 11: BOB PETTIT (1954-1965) Team: Hawks

Hawks Erfolge: NBA-Champion, 2x MVP, 11x All-Star, 10x First Team, 1x Second Team, Rookie of the Year, 2x Scoring-Champion Bob Pettit: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB Hawks 792 38,8 26,4 43,6 16,2 Während der Zeit von Bill Russell wurden die Boston Celtics nur zweimal nicht Meister. Einmal wurden sie von Wilt Chamberlain überrumpelt, das andere mal fügten die St. Louis Hawks mit eben Pettit den Celtics die einzige Finals-Pleite mit Russell zu. Pettit machte im Entscheidungsspiel 50 Punkte! Neben Michael Jordan ist er der einzige nicht-aktive Spieler, der in jeder Saison mindestens 20 Zähler im Schnitt aufgelegt hat. Pettit kam dabei vor allem über seine enorme Kraft, auch wenn man ihm diese nur bedingt ansah. So schaffte er es, sich mit weniger Talent zu behaupten und über Jahre einer der besten Spieler in der NBA zu sein. Pettit war es auch, der als erster Spieler überhaupt die Schallmauer von 20.000 Punkten knackte. Hier geht es zur Legenden-Story von Bob Pettit.

© getty Elvin Hayes verpasste in seiner Karriere als Spieler nur neun Partien in 16 Jahren. Platz 10: ELVIN HAYES (1968-1984) Teams: Rockets, Bullets

Rockets, Bullets Erfolge: NBA Champion, 12x All-Star, 3x First Team, 3x Second Team, 2x All-Defense, Scoring-Champion Elvin Hayes: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB Rockets 572 36,3 20,6 44,5 12,2 Bullets 731 40,0 21,3 45,8 12,7 GESAMT 1303 38,4 21,0 45,2 12,5 Hayes war ein echter Eisenmann, in 16 Jahren verpasste der Big Man gerade einmal neun Partien! Ähnlich hart wie mit sich selbst, war Hayes auch mit seinen Gegenspielern. Hayes spielte harte Defense und war im Angriff für seinen Turnaround-Jumper bekannt. Zusammen mit Wes Unseld bildete Hayes in Washington einen der besten Frontcourts aller Zeiten, auch deswegen gewannen die Bullets 1978 ihren einzigen Titel. Wirklich spektakulär war sein Spiel aber nie, dazu spielte er in den 70ern, als die NBA ihre größte Krise hatte. So wird Hayes gerne vergessen, wenn es um die besten Power Forwards aller Zeiten geht. Verstecken muss er sich vor den Großen aber ganz und gar nicht.

© imago images Anthony Davis wurde 2012 von den New Orleans Pelicans an Position eins ausgewählt. Platz 9: ANTHONY DAVIS (2012-) Teams: Pelicans, Lakers

Pelicans, Lakers Erfolge: 1x NBA-Champion, 8x All-Star, 4x First Team, 4x All-Defense, 3x Block-Champion Anthony Davis: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB BLK Pelicans 466 34,6 23,7 51,7 31,4 10,5 2,4 Lakers 154 34,1 24,4 51,5 28,3 9,5 2,1 GESAMT 620 34,4 23,9 51,7 30,1 10,3 2,3 Es ist ein wenig wie mit Chris Webber. Betrachtet man das Potenzial müsste Davis einer der besten Spieler aller Zeiten sein, nur zeigte er es zu selten. Sein Run in der Bubble stellte zeitweise LeBron James in den Schatten, hier zeigte Davis sein volles Arsenal und konnte auch als Jump Shooter überzeugen. Das passierte aber zu selten aus verschiedenen Gründen. Davis war und ist zu oft verletzt, als dass man sich konstant auf ihn verlassen könnte. Aber selbst mit Blessuren kann Davis eine Defense verankern, so gut ist er. Dass er nicht gerne Center spielt, ist ein anderes Thema, als Fünfer kämen seine Stärken wohl noch viel besser zur Geltung.

© getty Pau Gasol wurde an der Seite von Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers zweimal Champion. Platz 8: PAU GASOL (2001-2019) Teams: Grizzlies, Lakers, Bulls, Spurs, Bucks

Grizzlies, Lakers, Bulls, Spurs, Bucks Erfolge: 2x NBA-Champion, 6x All-Star, 2x Second Team, 2x Third Team, Rookie of the Year Pau Gasol: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB BLK Grizzlies 476 35,5 18,8 50,9 23,0 8,6 1,8 Lakers 429 35,7 17,7 52,2 26,3 9,9 1,4 Bulls 150 33,1 17,6 48,3 37,9 11,4 2,0 Spurs 168 22,4 10,0 47,8 44,4 7,4 1,0 Bucks 3 10,0 1,3 16,7 0,0 3,3 0,3 GESAMT 1226 33,4 17,0 50,7 36,8 9,2 1,6 Ein Muster an Konstanz, der bis ins hohe Alter All-Star-würdige Leistungen brachte. Als zweite Option neben Kobe Bryant blühte der Spanier richtig auf, nachdem er in Memphis als "The Guy" sein Team nie zu einem Contender machen konnte. Trotzdem hatte Gasol das komplette Skillset. Er konnte unter dem Korb wühlen, hatte einen Sprungwurf aus dem Bilderbuch und wurde mit den Jahren auch tougher in der Defense. Was auch gerne unterschätzt wird, ist seine Zeit in Chicago. Wäre Derrick Rose nicht so oft verletzt gewesen, hätten die Bulls womöglich die Dominanz von LeBron James brechen können.

© getty Kevin McHale gilt als einer der besten Low-Post-Spieler der Geschichte. Platz 7: KEVIN MCHALE (1980-1993) Team: Celtics

Celtics Erfolge: 3x NBA-Champion, 7x All-Star, 1x First Team, 6x All-Defense, 2x Sixth Man of the Year Kevin McHale: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB BLK Celtics 971 31,0 17,9 55,4 7,3 1,7 Seine Zahlen stechen womöglich nicht so sehr heraus, allerdings spielte McHale im vielleicht tiefsten Team aller Zeiten. Die Celtics von 1986 gehören in den Kreis der großen Bulls- und Warriors-Teams und McHale war in dieser Zeit hinter Larry Bird der zweitbeste Spieler dieser Mannschaft. Mit seinen krakenartigen Armen war McHale ein elitärer Defensivspieler, der aber auch stets für 30 Punkte gut war. Noch heute gilt sein Post-Spiel als Goldstandard, niemand hatte mehr Moves als McHale, der Gegenspieler reihenweise in seine "persönliche Folterkammer" schickte. Hier geht es zur Legenden-Story von Kevin McHale.

© getty Charles Barkley blieb in seiner Karriere ein Titel verwehrt. Platz 6: CHARLES BARKLEY (1984-2000) Teams: 76ers, Suns, Rockets

76ers, Suns, Rockets Erfolge: MVP, 11x All-Star, 5x First Team, 5x Second Team, 1x Third Team, Rebound-Champion. Charles Barkley: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST STL Sixers 610 37,3 23,3 57,6 11,6 3,7 1,7 Suns 280 36,3 23,4 50,1 11,5 4,4 1,6 Rockets 183 35,0 16,5 48,2 12,2 3,9 1,1 GESAMT 1073 36,7 22,1 54,1 11,7 3,9 1,5 Barkley ist ein Unikat - auf und neben dem Feld. Seine Meinung ließ er sich noch nie verbieten und auch auf dem Feld stach "The Round Mound of Rebound" stets heraus. Schon damals war sein Gewicht ein Thema, dennoch terrorisierte Barkley gegnerische Defenses mit seinen Drives und seiner phänomenalen Athletik. Dazu kam sein gutes Gespür für Rebounds, dank der er zahlreiche seiner eigenen Fehlwürfe im Korb unterbrachte. Für den Titel reichte es nicht, doch nicht wenige sagen auch heute, dass Barkley bei Olympia 1992 der beste Spieler im Dream Team war. So oder so steht eines fest: Ohne Barkley wäre die NBA deutlich langweiliger gewesen. Hier geht es zur Legenden-Story von Charles Barkley.

© getty Giannis Antetokounmpo hat mit nicht einmal 30 Jahren bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Platz 5: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (2013-) Team: Bucks

Bucks Erfolge: 1x NBA-Champion, 1x Finals-MVP, 2x MVP, 6x All-Star, 4x First Team, 2x Second Team, 1x Defensive Player of the Year, 5x All-Defense Giannis Antetokounmpo: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST BLK Bucks 670 32,6 22,0 53,4 28,6 9,4 4,6 1,3 Was Antetokounmpo mit nicht einmal 30 Jahren schon alles in seiner Vita stehen hat, ist mehr als beeindruckend. Der Grieche ist derzeit der beste Spieler der Welt - und dafür braucht der Superstar der Milwaukee Bucks nicht einmal einen verlässlichen Sprungwurf. Antetokounmpo kann mit seiner schieren Power und seinen langen Schritten dominieren, allerdings hat er sich über die Jahre auch ein gutes Arsenal an Hakenwürfen und Jumpern angeeignet. Nicht weniger elitär ist seine Verteidigung. Weniger im Eins-gegen-Eins, dafür aber als Help Defender, der blitzschnell reagieren und seine Gegenspieler so überraschen kann. Seine Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt.

© getty Nur Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James erzielten in der NBA mehr Punkte als Karl Malone. Platz 4: KARL MALONE (1985-2004) Teams: Jazz, Lakers

Jazz, Lakers Erfolge: 2x MVP, 14x All-Star, 11x First Team, 2x Second Team, 1x Third Team, 4x All-Defensive-Team Karl Malone: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST Jazz 1434 37,3 25,4 51,7 10,2 3,5 Lakers 42 32,7 13,2 48,3 8,7 3,9 GESAMT 1476 37,2 25,0 51,6 10,1 3,6 Der beste Spieler ohne einen Ring? Über fast zwei Dekaden war der "Mailman" eine Scoring-Maschine, der zunächst als Bulldozer in Transition glänzte und sich später mehr zu einem Werfer aus der Mitteldistanz entwickelte. Wer auch immer Malones Gegenspieler war, der konnte mit blauen Flecken am nächsten Tag rechnen, der Jazz-Star spielte stets an der Grenze des Erlaubten und manchmal auch darüber. Mit John Stockton bildete er das womöglich bekannteste Pick'n'Roll-Duo der Liga-Geschichte, welches Ende der Neunziger seinen Höhepunkt erreichte. Nur die Bulls um Michael Jordan verhinderten die Krönung, welche Malone auch bei den Lakers verwehrt blieb, als Eisenmann Malone mit 40 Jahren sich dann doch noch schwerer verletzte. Hier geht es zur Legenden-Story von Karl Malone.

© getty Kevin Garnett war über Jahre das Gesicht der Minnesota Timberwolves Platz 3: KEVIN GARNETT (1995-2016) Teams: Timberwolves, Celtics, Nets

Timberwolves, Celtics, Nets Erfolge: NBA Champion, MVP, 15x All Star, 4x First Team, 3x Second Team, 2x Third Team, Defensive Player of the Year, 12x All-Defensive-Team. 4x Rebound-Champion Kevin Garnett: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% REB AST BLK Timberwolves 970 37,3 19,8 49,1 11,0 4,3 1,6 Celtics 396 31,0 15,7 52,0 8,3 2,7 1,0 Nets 96 20,4 6,6 44,7 6,7 1,6 0,6 GESAMT 1462 34,5 17,8 49,7 10,0 3,7 1,4 Malone machte es mit Power, Garnett mit Finesse und einem unbändigen, fast krankhaften Siegeswillen. 13 Jahre blieb er einer inkompetenten Wolves-Franchise treu, bevor er sich unter Tränen nach Boston traden ließ und dort endlich den ersehnten sportlichen Erfolg fand. "The Big Ticket" war der ultimative Teamplayer, der sich für seine Mitspieler zerriss und dem individuelle Statistiken stets egal waren. In seiner Prime war er in Minnesota Mädchen für alles. Noch heute genießt die Serie 2004 gegen die Kings Kultstatus, als Garnett defensiv den Laden dicht hielt und im Angriff Point Guard und Scorer zugleich war. Hier geht es zur Legenden-Story von Kevin Garnett.

© getty Dirk Nowitzki ist der beste Shooting Big aller Zeiten. Platz 2: DIRK NOWITZKI (1998-2019) Team: Mavericks

Mavericks Erfolge: 1x NBA Champion, 1x Finals MVP, 1x MVP, 14x All-Star, 4x First Team, 5x Second Team, 3x Third Team. Dirk Nowitzki: Seine Statistiken in der NBA Team Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Mavericks 1522 33,8 20,7 47,1 38,0 7,5 2,4 Was Curry für Guards ist, war Dirk Nowitzki für die Big Men. Er ist noch immer der beste Shooting Big aller Zeiten. Sein Skillset aus dem Post in Verbindung mit einem nicht zu verteidigenden Fadeaway bleibt unerreicht. Stand Nowitzki auf dem Feld, war sein Team fast automatisch eine elitäre Offense. Nowitzki ebnete den Weg, dass der klassische Bruiser auf der Vier fast komplett ausstarb und dass vermehrt kleinere Spieler mit einem guten Wurf die große Forward-Position einnahmen. Dazu kommt eine fast märchengleiche Karriere mit zahlreichen Enttäuschungen, die erst dann gekrönt wurde, als jeder Nowitzki als ewigen Verlierer abgestempelt hatte.