NBA-Legende Dennis Rodman: Putzmann, Bad Boy, des Diktators bester Freund

Drogen, Glücksspiel, Sex-Orgien. Dennis Rodman nahm kein Blatt vor den Mund, ging in der Rolle des Bad Boy auf und war eine der schillerndsten Persönlichkeiten des NBA-Zirkus. Auf dem Court waren seine Fähigkeiten jedoch unbestritten. Anlässlich der Doku The Last Dance blickt SPOX hinter die Fassade eines der besten Rebounder und Verteidiger der NBA-Historie - und eines Menschen, der nie wirklich wusste, wo er hingehörte.

Dieser Artikel erschien erstmals am 16. Mai 2016. Alle weiteren Geschichten zu den Legenden der NBA gibt es in unserem Archiv.

"Ich könnte jetzt überall sein", sagte ein schluchzender Dennis Rodman: "Ich könnte tot sein, ich könnte ein Drogendealer sein, ich könnte obdachlos sein."

Undenkbar war keines dieser Szenarien. Alle drei Optionen waren sogar wahrscheinlicher als die Teilnahme an dem Ereignis, bei dem Rodman diese Worte sprach. In Springfield, Massachusetts. Bei seiner Aufnahmezeremonie in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Und doch stand er dort. Dennis Keith Rodman, der Paradiesvogel, der Exzentriker, der Bad Boy, war seit diesem Tag im August 2011 ein Mitglied der Basketball-Elite. Geschmeckt hat das nicht jedem, um seine Aufnahme gab es eine große Kontroverse - wie um so ziemlich alles in Rodmans Leben.

War er mit seiner ausufernden, egoistischen und exzentrischen Lebensweise ein schlechtes Vorbild? Ja. War er mehr daran interessiert, zu polarisieren, als an den Konsequenzen seiner Handlungen? Definitiv. War er eingebildet, sexistisch und drogensüchtig? Auch das.

Aber er war noch mehr: Dennis Rodman war der dominanteste Rebounder und einer der besten Verteidiger der NBA. Und hinter seiner schillernden Fassade steckte stets ein Junge, der nie wirklich wusste, wo er hingehörte.

Dennis Rodman: Zunächst ausgemustert

"Zu klein" war eine abfällige Einschätzung, die Rodman häufig zu hören bekam. Er könne "nicht einmal einen Layup treffen" eine andere. Beide stimmten.

Tatsächlich war Rodman im ersten Jahr an der High School nur 1,68 Meter groß. Während seine Schwestern, mit denen er in einer Sozialbausiedlung am Rande von Dallas aufgewachsen war, zu High-School- und College-Stars wurden, schaffte es der Sohn der Familie bei seinen Teams kaum von der Bank.

Rodman jobbte neben der Schule als WC-Reinigungskraft am Flughafen von Dallas, eines Tages stahl er 15 wertvolle Uhren aus einem Geschäft (um sie seinen Freunden zu schenken). Die erste Nacht im Gefängnis war nur die Spitze des Eisbergs seiner jugendlichen Eskapaden.

Seine Mutter hatte nicht mehr die Kraft, mit dem widerspenstigen Teenager fertig zu werden und warf ihn hinaus. Der Vater hatte die Familie verlassen, als Dennis fünf Jahre alt war. Ein Erlebnis, das Rodman nie verarbeiten sollte und das fortan sein Leben prägte. Mit Ach und Krach schaffte er die Schule, unterstützt von der Familie seines Freundes Byrne Rich, die ihn bei sich aufnahm.

NBA - Dennis Rodmans Leben in Bildern: Sex-Orgien, Frauenkleider, Affären © getty 1/34 Wir dürfen vorstellen: Einer der besten Rebounder und Verteidiger aller Zeiten - und über viele Jahre mit Sicherheit die schillerndste Persönlichkeit des NBA-Zirkus: Dennis Rodman. © getty 2/34 SPOX blickt auf die schrille Karriere des Wurms zurück. Von seiner Zeit bei den Bad Boys Pistons, über den Threepeat mit den Bulls, bis hin zu seinen Skandalen abseits des Parketts. © getty 3/34 Ein Mann, der nicht nur auf dem Basketballfeld berühmt wurde, sondern bis heute ein höchst exzentrisches Privatleben führt. Zum Beispiel als fleischgewordener Tierschützer ... © getty 4/34 Schon in seinen Anfangsjahren in der NBA bei den Pistons verteidigte der 27. Pick von 1986 stets die Stars wie Larry Bird. Äußerlich sah er damals noch ganz ziemlich normal aus. © getty 5/34 Sieben Jahre spielte Rodman bei den Pistons und wurde gleich zweimal NBA-Champion mit Detroit. Seine Fähigkeiten als Rebounder und Defensivspezialist waren schon da einzigartig. Seine Nr.10 hängt in Detroit heute unter der Hallendecke. © imago images 6/34 Im Trikot der Pistons holte sich Rodman gleich zweimal den Award als Defensive Player of the Year (1990 und 1991) und brachte unter anderem die Bulls um Michael Jordan und Scottie Pippen regelmäßig zur Verzweiflung. © getty 7/34 Nach den Erfolgen in Detroit ging es nach Texas und mit seinen Titeln nahmen die Tätowierungen zu und die Frisuren wurden auffälliger. Ins beschauliche San Antonio passte der Bad Boy der Liga nicht wirklich, noch vor den Playoffs 1995 wurde er entlassen. © getty 8/34 Nebenbei wurde der NBA-Star auch immer wieder in prominenter weiblicher Begleitung gesichtet. So ging er nach einem Spiel gegen die Clippers gemeinsam mit Madonna heim. © getty 9/34 Die Affäre mit der Musikerin dominierte während seiner Zeit in San Antonio die Schlagzeilen. © getty 10/34 Kurzzeitig war Rodman sogar mit Carmen Electra verheiratet. Das Liebesglück hielt allerdings nur knapp fünf Monate. © getty 11/34 Auch Supermodel Cindy Crawford wurde herzlich in den Arm genommen, während der Körperschmuck in Rodmans Gesicht weiter zunahm. © getty 12/34 Nach zwei Jahren in Texas folgte der Wechsel zu den Chicago Bulls, wo Rodman Teil des bis heute wohl berühmtesten Teams aller Zeiten wurde. © getty 13/34 An der Seite von Michael Jordan holte er gleich dreimal in Folge die Championship und war dabei in jedem Jahr bester Rebounder der NBA. © getty 14/34 Wann immer es einen Loose Ball gab, Rodman war als Erster auf dem Boden und kämpfte um den Ball. © getty 15/34 In Chicago war der Exzentriker daher ein absoluter Publikumsliebling. Dabei trafen einige Kids wegen ihres Idols sogar leicht fragwürdige Entscheidungen. © getty 16/34 Und weil Rodman etliche Meisterschaften mit den Bulls einsammelte, durfte er schließlich auch mit Coach Phil Jackson und seinem Team ins Weiße Haus. © getty 17/34 Insgesamt gewann Rodman in seiner Karriere fünf Meisterschaften, drei mit den Bulls (96-98) und zwei mit den Pistons ('89, '90). © getty 18/34 Natürlich wurden die Titel feuchtfröhlich gefeiert, wobei Rodman schon zu dieser Zeit auch abseits des Feldes für viel Aufmerksamkeit sorgte. © getty 19/34 Unter dem Namen Impostor Sting versuchte sich Rodman im Wrestling ... © getty 20/34 ... und half Legende Hulk Hogan beim Bash at the Beach sogar, seinen WCW-Titel zurückzuerobern. © getty 21/34 Passend zum Lakers-Jersey, in das er 1999 für 23 Spiele schlüpfte, trug er sein Haar Gold. Karl Malone war einer seiner Lieblingsgegenspieler, den er für Chicago in den Finals '98 in Ketten legte. © getty 22/34 Bei den Dallas Mavericks versuchte er es 2000 noch einmal, doch auch an der Seite von Dirk Nowitzki lief es nicht mehr. Nach 12 Spielen wurde Rodman entlassen, es war sein letzter Stopp in der NBA. © getty 23/34 Insgesamt kann Rodman auf 14 Saisons in der Association zurückblicken. In 911 Spielen legte er im Schnitt 7,3 Punkte und 13,1 Rebounds auf, gleich siebenmal führte er die Liga bei den Abprallern pro Spiel an. © getty 24/34 Zum Glück hatte Rodman auch nach seiner NBA-Karriere genug zu tun: als Schauspieler, als Commissioner der Lingerie Football League und natürlich als Autor. © getty 25/34 So galt es auch, seine Unterstützung für die Tierschutzorganisation PETA fortzuführen. Mit freundlicher Unterstützung von Pamela Anderson. © getty 26/34 Aber auch der Rest der Frauenwelt war offenbar glücklich, dass Rodman endlich etwas mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens fand. © getty 27/34 Zu den Radio Music Adwards 2003 erschien er mit Schauspielerin Brade Roderick - und benahm sich wie zu Hause. © getty 28/34 Sein Körper war zu diesem Zeitpunkt bereits ist ein einziges Kunstwerk - kein Wunder also, dass Rodman auch auf Tattoo-Partys ein gern gesehener Gast war. © getty 29/34 Bei der Comedy-Veranstaltung "So you think you can roast" in seinem eigenen Club machte Rodman keinen Hehl aus seiner Bisexualität. © getty 30/34 Auch auf Modenschauen hatte Rodman immer seinen Spaß ... © getty 31/34 ... aber auch Frau Michelle (M.) hatte anscheinend etwas für die vorbeistolzierenden Damen übrig. Mit Michelle Moyer war Rodman übrigens knapp ein Jahr verheiratet. © getty 32/34 Auch basketballerisch hatte Rodman nochmals etwas zu bieten: Im Trikot der Long Beach Jam gab er im Alter von 43 Jahren nochmal ein Comeback und führte sein Team zur ABA-Meisterschaft. © getty 33/34 Nach mehreren Verhaftungen und einem Alkoholentzug wurde Rodman 2011 äußerst emotional in die Hall of Fame aufgenommen. Ex-Coach Phil Jackson war wieder mit dabei. © imago images 34/34 Rodmans neuestes Projekt: Seine freundschaftliche Beziehung mit Nordkoreas Diktakor Kim-Jong-Un, den er bereits fünfmal besuchte. Mal schauen, was uns in den nächsten Jahren sonst noch erwartet ...

Rodman: You can't teach height

Das vielleicht größte Geschenk, das das Leben Dennis Rodman machte, war ein Wachstumsschub. In einem Jahr wuchs er knapp 25 Zentimeter und erhielt nach einem Übergangsjahr am Junior College ein Basketball-Stipendium für die Southeastern Oklahoma State University.

Schon dort machte er sich als Rebounder einen Namen, legte in seinen drei Jahren neben 25,7 Punkten auch 15,7 Boards auf. Und das trotz seiner Größe von nur 2,01 Meter.

Sein Erfolgsrezept war so selten wie genial. Es war nicht Rodmans physische Stärke, nicht seine Größe, die ihn zum besten Rebounder der Liga machte. Es war seine Cleverness.

Dennis Rodman: Das verkannte Genie

"Wenn wir uns aufwärmten und auf den Korb warfen, stand Dennis nur da und schaute uns zu", berichtete sein späterer Teamkollege Isiah Thomas: "Einmal rief ich ihm zu: 'Los, du musst auch mitmachen!' Doch er sagte nur: 'Ich schaue mir die Rotationen der Würfe an.' Ich dachte, ich hätte mich verhört, doch er bekräftigte: "Wenn du wirfst, hat der Ball zum Beispiel drei Umdrehungen. Bei Joe (Dumards) sind es dreieinhalb, manchmal sogar vier."

Rodman machte aus dem Rebounding eine Wissenschaft. Er kannte den Spin, den jeder Spieler seines Teams dem Spalding beim Wurf mitgab. Er prägte sich die Absprungwinkel ein und wusste, wie oft welcher Wurf aus welchem Winkel und welcher Entfernung auf dem Ring tanzte.

Wo auch immer der Ball runterkam, Dennis war da. "Was den Basketball-IQ angeht, war Rodman wirklich ein Genie", befand Thomas.

Während andere Spieler von ihrer Athletik lebten und daher vor allem in den ersten Jahren ihrer Karriere die Höchstwerte an den Brettern auflegten, blieben Rodmans Zahlen mit zunehmendem Alter und steigender Erfahrung konstant.

Dennis Rodman: Bad Boy No. 1

Nachdem ihn die Pistons 1986 mit dem 27. Pick drafteten, brachte Rodman als Reservist von Beginn an unermüdliche Energie von der Bank und besondere Flexibilität in der Defense. Er passte perfekt nach Detroit: Ein weiterer schlimmer Junge für die berüchtigten Bad Boys, der immer alles gab, nach jedem Loose Ball hechtete.

Rodman hatte großen Spaß daran, jeden zu stoppen, der das Prädikat "Star" mit sich herumtrug. Niemand konnte so viele Positionen und Spielertypen so exzellent verteidigen wie er. Ob es Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone, James Worthy, Charles Barkley oder Michael Jordan war - es spielte keine Rolle. Rodman stellte sie alle kalt.

Coach Chuck Daly merkte, wie sich Dennis weiterentwickelte. Er wurde schlichtweg zu wichtig, um hinter Adrian Dantley von der Bank zu kommen. Detroit tradete den alternden Dantley zu den Mavericks. Und während Thomas und Dumars für das Scoring verantwortlich waren, kämpfte Rodman unter den Brettern wie ein Verrückter. Der Lohn war die erste Championship der Franchise-Geschichte.

Auf dem Weg dahin sweepte Detroit die Los Angeles Lakers in den Finals, zuvor mussten auch Jordans Bulls dran glauben. Scottie Pippen sah in der Serie gegen Rodman keinen Stich. Während des Playoff-Runs auf dem Weg zum Repeat 1990 wurde Rodman zum ersten Mal mit dem Defensive Player of the Year Award ausgezeichnet. Es führte - im wahrsten Sinne des Wortes - kein Weg an ihm vorbei.