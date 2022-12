WM Kompakt am 7. Dezember: "Schande!" Vater von Granit Xhaka droht Feministin

Die Weltmeisterschaft in Katar pausiert nach den Achtelfinals für kurze Zeit, aber keine Angst: WM Kompakt macht keine Rast! Die Xhakas sorgen wieder für Wirbel, Raheem Sterling lässt seine Rückkehr offen und die ersten Stadien verabschieden sich bereits. Außerdem: Das wohl unglücklichste Händchen aller Zeiten.

WM 2022 in Katar - Kontrollverlust des Tages: Xhaka-Vater

Granit Xhaka hatte sich während des Skandspiels zwischen seinen Schweizern und Serbien mit Blick auf die gegnerische Bank in den Schritt gefasst. Die Feministin Avdiu bezeichnete die Tat hinterher in einem Facebook-Post als "Akt der Schande" und legte am Dienstag im kosovarischen Fernsehen nach: "Die Geste von Granit Xhaka symbolisiert einen sexuellen Übergriff. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir eine solche Geste abfeiern?"

Zu viel für Vater Ragip Xhaka, der nur wenig später live zugeschaltet wurde und nach Angaben des Schweizer Portals Watson völlig die Kontrolle über seine Wortwahl verlor: "Wenn sie Granit Xhaka einen Straßenjungen (Avdius Bezeichnung in dem Facebook-Post; Anm. d. Red.) nennt, dann ist das eine große Schande! Die Frau, die in dieser Sendung sitzt und weder eine Ahnung von Sport, Emotionen noch dem Albanertum hat."

Damit nicht genug: "Diese Menschen beleidigen seine Mutter, seine Ehefrau und seine Kinder, machen etliche Gesten, skandieren 'Tötet die Albaner!', 'Kosovo ist Serbien!' und sie nennt Granit einen Straßenjungen, ohne dabei die Bedeutung dieses Wortes zu kennen. Sie stellt euch hier vor ein Gericht und kritisiert die Geste, von der sie nicht mal die Bedeutung versteht und spricht hier von sexuellen Dingen, die nicht existent sind. Man stelle sich das vor."

Besonders das Wort "Straßenjunge", dass sinngemäß auch für ein nicht fürsorgliches Elternhaus steht, ließ Ragip Xhaka toben: "Die Familie Xhaka hat sich nie ergeben und ergibt sich nicht. Granits Geste war weder politisch noch sexistisch." Sein Filius habe die Geste "nicht gemacht, um jemanden zu beleidigen". Zudem würde sich sein Sohn für Frauen im Kosovo einsetzen.

Auch zu einer Drohung ließ sich Ragip Xhaka bewegen. "Ich warne sie noch einmal: Sie soll aufpassen, was sie über die Familie Xhaka schreibt", sagte er und antwortete auf die Nachfrage von Avdiu, was denn sonst passieren würde: "Ich erzähle dir nachher, was passiert. Du wirst dich in jeder Hinsicht verantworten müssen. Aber wenn es so weit ist, wird es schon zu spät sein, das garantiere ich dir mit meinem Leben. Denn du kennst die Familie Xhaka nicht."

Trotz des mehr als fragwürdigen Auftritts war laut der Schweizer Zeitung Blick weder die Familie noch das Management von Granit Xhaka zu einer Stellungsnahme bereit. Aus dem Umfeld des Nati-Kapitäns ist angeblich zu hören, dass stattdessen rechtliche Schritte gegen Avdiu, die seitdem Morddrohungen und üble Beschimpfungen in den sozialen Medien erfährt, geprüft werden sollen.

Ragip Xhaka wurde einst vom serbischen Regime verhaftet und während seiner jahrelangen Inhaftierung gefoltert und misshandelt, weil er sich für die Rechte der albanischen Bevölkerung im Kosovo eingesetzt hatte. Nach seiner Freilassung floh er mit seiner Frau in die Schweiz, wo seine beiden Söhne Taulant und Granit schließlich geboren wurden.