WM Kompakt am 6. Dezember: Schummelt die FIFA beim WM-Rasen?

Auch für die letzten Achtelfinalpartien der Weltmeisterschaft in Katar hat sich das WM Kompakt pünktlich frisch gemacht. Dieses Mal mit dabei: Eine FIFA-Schummelei beim WM-Rasen, ein angefressener Roy Keane, der nächste Fehltritt eines WM-Botschafters und eine ungenießbare Bratwurst.

© getty WM 2022 in Katar - Schummelei des Tages: Augusta-Trick Freunde, Hand aufs Herz: Sind Euch die grün-gefärbten Trikots der Engländer beim 3:0-Sieg gegen den Senegal auch aufgefallen? Und nein, ich meine ausdrücklich nicht die in tiefgrün gekleideten Westafrikaner. Ich meine die eigentlich strahlend weißen Jerseys, mit denen die Three Lions aufliefen. Diese wiesen bei manchen Spielern nämlich verdächtige grünliche Flecken auf, was den Verdacht erregt, dass bei der WM in Katar möglicherweise der sogenannte "Augusta-Trick" zum Einsatz kommt. Dieser leitet sich vom bekannten US-Masters-Golfturnier in Augusta ab. Dort werden Greenkeeper engagiert, die ausschließlich dafür zuständig sind, dass der Rasen in den verschiedensten Grün-Tönen erstrahlt. Im Fußball sind solche Praktiken hingegen eher ungewöhnlich, auch weil es auf vielen Plätzen schlicht keine Notwendigkeit gibt, den Rasen künstlich nachzufärben. Die FIFA will von diesem Trick übrigens ebenfalls nichts wissen. Eine künstliche "Vergrünung" des Rasens, etwa um verdorrte Stellen zu überdecken, finde nicht statt. Lediglich manche Bereiche, in denen sich die Spieler aufwärmen können, seien mit grüner Farbe gefärbt worden. Dann scheinen die Engländer wohl in genau diesen Bereichen ausgerutscht zu sein ...

© getty WM 2022 in Katar - Anschiss des Tages: Roy Keane Es ist kein Geheimnis, dass bei vielen Südamerikanern die Hüften etwas lockerer sitzen als bei uns Europäern. Das bewies Shakira vor mehr als 16 Jahren mit ihrem Welthit "Hips don't lie" und das beweist dieser Tage die brasilianische Nationalmannschaft, die nach quasi jedem Treffer zum Tänzchen bittet. Beim Achtelfinalsieg gegen Südkorea war das ganze viermal der Fall. Vinicius Junior (7. Minute), Neymar (13., Foulelfmeter), Richarlison (29.) und Lucas Paqueta (36.) sorgten mit ihren Treffern früh für die Entscheidung gegen einen mehr als chancenlosen Gegner. Obendrauf gab es dann im Anschluss immer noch ein kleines Tänzchen - klassisch südamerikanisch eben. Selbst Tite, der Trainer des Rekordweltmeisters, ließ sich nach einem Tor dazu hinreißen, miteinzusteigen. Das stößt jedoch offenbar nicht bei jedem auf Begeisterung. Manchester-United-Legende Roy Keane kritisierte die Spieler der Seleção für das, seiner Meinung nach, unprofessionelle Verhalten. "Ich finde, es ist respektlos, jedes Mal so zu tanzen, wenn du triffst. Ich habe noch nie so viel Getanze gesehen. Es ist, als würde man 'Strictly' anschauen", motzte der Ire. "Ich habe nichts gegen den ersten Jig - oder was auch immer das war - nach dem ersten Tor, aber das geht nicht jedes Mal. Es ist einfach respektlos. Sogar ihr Trainer war involviert. Ich finde das nicht gut." Eine Antwort folgte prompt. "Das Problem hat derjenige, dem es nicht gefällt. Wir werden weiter tanzen", zeigte sich Flügelstürmer Raphinha unbeeindruckt von der Kritik. "Das ist unser Ausdruck der Freude, wenn wir ein Tor erzielt haben. Wir machen das nicht, um respektlos zu sein. Wenn das jemandem nicht gefällt, können wir auch nicht viel machen. Wir werden weiter Tore schießen und danach tanzen."

© getty WM 2022 in Katar - Eklat des Tages: Samuel Eto'o Dass Botschafter der Weltmeisterschaft in Katar keinen sonderlich guten Eindruck während dieser Wochen abgeben, scheint sich wie ein roter Faden durch das Turnier zu ziehen. Dieses Mal hat es Kameruns Verbandspräsident und Stürmer-Legende Samuel Eto'o "erwischt", der am Montagabend - das belegen mehrere Videos auf diversen Social-Media-Seiten - vor dem Stadion 974 in Doha einem Mann ins Gesicht trat. Der Vorfall ereignete sich nach dem Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea (4:1). Zunächst stand Eto'o für Selfies mit Fans bereit, bevor er einen Mann verfolgte, der ihn mit der Kamera filmte. Andere Personen versuchten noch, den 41-Jährigen zurückzuhalten. Eto'o riss sich aber los und trat auf den Mann, ein Youtuber aus Algerien, ein. Weshalb Eto'o das getan haben soll, werden sich viele jetzt fragen. Nun, besagter Youtuber stellte nach Informationen des algerischen Fußball-Portals DZ eine kritische Frage zur umstrittenen Schiedsrichterleistung beim glücklichen 2:1-Sieg Kameruns im entscheidenden, letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Algerien. Das schmeckte Eto'o offenbar überhaupt nicht. Auf den ehemaligen Weltklasse-Stürmer kommt nun wohl auch eine saftige Strafe zu. Der Youtuber erklärte in einem späteren Video nämlich, Eto'o bei der örtlichen Polizei anzeigen zu wollen.

© getty WM 2022 in Katar - Rekord des Tages: Brasiliens 26-Mann-Kader Wegen des Anschisses bezüglich der Tanzeinlagen der Brasilianer hatte ich Euch ja bereits unterrichtet. Es ist aber nicht das einzige Thema, bei dem den Südamerikanern ein gewisser Anflug von Arroganz vorgeworfen wird. Auch die Einwechslung des dritten Torhüters Wéverton, der gegen Südkorea für die letzten zehn Spielminuten ran durfte, sorgte für reichlich Unverständnis. Mal abgesehen davon, dass es aus Sicht der Wertschätzung vielleicht nicht der feinste Zug der Brasilianer war, wollen wir uns hier aber auf eine andere Sache konzentrieren. Denn nicht nur hat die Seleção bei der WM in Katar als einziges Team alle 26 Spieler eingesetzt, die ist die einzige Mannschaft in der Geschichte, bei der jemals 26 Spieler bei einem WM-Turnier auf dem Platz standen. Saubere Leistung.

© https://twitter.com/TheSuperAJ/status/1598392143332401154/photo/1 WM 2022 in Katar - Foto des Tages: Stadion-Essen Dass es kein Bier gibt in den Stadien, hat sich mittlerweile ja herumgesprochen. Aber wer in Katar auf eine zünftige Stadion-Bratwurst hofft, der wird offenbar auch enttäuscht. Ein kanadischer Kommentator hat auf Twitter ein Foto aus dem Al-Thumana-Stadion gepostet, das eine Bratwurst im Brötchen zeigt - wenn man es denn so nennen darf. Sein Kommentar: "Essen im WM-Stadion. Nicht so toll." In den Kommentaren hieß es dann, dass dieses Ding umgerechnet neun Euro kosten soll. Was uns zu der Frage bringt: Was kosten eigentlich Bier und Bratwurst in den deutschen Stadien 2022/23? Hier entlang! Preise für Bier und Bratwurst: Massiver Anstieg! BL-Klub sahnt ab © getty 1/20 Die kommende Bundesliga-Saison wirft ihre Schatten voraus. Schon jetzt ist klar, wo Bratwurst und Bier in den Stadien am teuersten sind. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Bei Mainz 05 hat Versorger "Gauls Catering" nun die Preise um bis zu 25 Prozent erhöht. Das Bier kostet nicht mehr 4,20 Euro, die Bratwurst nicht mehr 3 Euro. Der FSV begründet dies mit stark gestiegenen Kosten für Produktion, Lieferung und Personal. © imago images 3/20 UNION BERLIN - Stadion: Alte Försterei (22.012 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 4/20 BAYER LEVERKUSEN - Stadion: BayArena (30.210 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,20 Euro | Preis Bratwurst: 3,30 Euro © getty 5/20 VfL BOCHUM - Stadion: Vonovia Ruhrstadion (27.599 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro © getty 6/20 SC FREIBURG - Stadion: Europa-Park Stadion (24.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 7/20 VfL WOLFSBURG - Stadion: Volkswagen Arena (30.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,20 Euro © getty 8/20 FC AUGSBURG - Stadion: WWK Arena (30.660 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,30 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 9/20 1. FC KÖLN - Stadion: RheinEnergieStadion (50.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 10/20 EINTRACHT FRANKFURT - Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,40 Euro | Preis Bratwurst: 3,60 Euro © getty 11/20 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Stadion: Borussia-Park (54.022 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 12/20 PreZero Arena - Stadion: PreZero Arena (30.150 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 13/20 VfB STUTTGART - Stadion: Mercedes-Benz Arena (60.449 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,80 Euro © getty 14/20 HERTHA BSC - Stadion: Olympiastadion (74.649 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,50 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 15/20 FC SCHALKE 04 - Stadion: Veltins Arena (62.271 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,60 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 16/20 BORUSSIA DORTMUND - Stadion: Signal Iduna Park (81.365 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3 Euro © getty 17/20 RB LEIPZIG - Stadion: Red Bull Arena (41.939 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 3,70 Euro © getty 18/20 FC BAYERN MÜNCHEN - Stadion: Allianz Arena (75.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,70 Euro | Preis Bratwurst: 4,50 Euro © getty 19/20 WERDER BREMEN - Stadion: Weserstadion (42.100 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro © getty 20/20 1. FSV MAINZ 05 - Stadion: Opel Arena (34.000 Zuschauer) | Preis Bier (0,5 l): 4,90 Euro | Preis Bratwurst: 3,50 Euro

© getty WM 2022 in Katar: Die Spiele am 6. Dezember Uhrzeit (MEZ) Begegnung Runde Liveticker/Spielbericht 16 Uhr Marokko vs. Spanien Achtelfinale Liveticker 20 Uhr Portugal vs. Schweiz Achtelfinale Liveticker