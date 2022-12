Raheem Sterlings Ausfall gegen Senegal: Offenbar bewaffneter Einbruch in Londoner Haus

Die englische Nationalmannschaft musste im WM-Achtelfinale gegen Senegal (0:3) auf Raheem Sterling verzichten. Der 27 Jahre alte Stürmer vom FC Chelsea falle "wegen einer Familienangelegenheit" aus, teilte der englische Verband FA eine gute Stunde vor Anpfiff mit.

Wie die BBC nach der Partie berichtete, sei in Sterlings Haus in London in der Nacht auf Sonntag eingebrochen worden, während seine Familie - Sterling hat drei kleine Kinder - zugegen war. Die Täter seien mutmaßlich bewaffnet gewesen.

"Er wird nach Hause fliegen. Die Familie ist in diesem Moment das Wichtigste", sagte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. "Wir lassen ihm diesen Freiraum und werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt."

Sterling hatte in den ersten beiden Gruppenspielen des Weltmeisters von 1966 gegen Iran (6:2) und die USA (0:0) jeweils begonnen. Für das dritte Spiel gegen Wales (3:0) übernahm Phil Foden seinen Platz, der auch beim Sieg gegen Senegal in der Anfangsformation stand.