WM Kompakt am 5. Dezember: "Größter Dieb!" Spießrutenlauf und Ohrfeigen-Eklat

Die letzten zwei Wochen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind angebrochen. Noch nicht ausgeschieden: das WM Kompakt. Diesmal mit dabei sind ein Elfmeter mit Folgen für die Familie, angebliche Prügel vom mexikanischen Co-Trainer, ein martialischer Sadio Mané - und eine schonungslos ehrliche Ansage für Superstar Neymar.

© getty WM 2022 in Katar - Zusammenbruch des Tages: André Ayew Ghanas Rekordspieler André Ayew verschoss im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay einen Elfmeter, am Ende verloren die Afrikaner mit 0:2 und mussten nach der Vorrunde ihre Koffer packen. Der Fehlschuss hatte aber kurzzeitig schlimme Folgen für Ayews siebenjährige Tochter Maha. Die war lauf dem holländischen Nachrichtenportal HLN so mitgenommen durch den vergebenen Elfer, dass sie auf der Tribüne zusammenbrach und ohnmächtig wurde. Ayew wurde nach seiner Auswechslung in der Pause informiert und machte sich direkt auf den Weg ins Krankenhaus zu seiner Maha. Glück im Unglück: Der ging es mittlerweile schon besser, alles ging gut aus. "Dank Allah, dem Allmächtigen, geht es ihr wieder besser", schrieb Ayew dann auch selbst bei Instagram. Die Elfer sollte von nun aber vielleicht besser jemand anders schießen ...

© getty WM 2022 in Katar - Drama des Tages: Raheem Sterling Die Three Lions haben im bisherigen Turnierverlauf einen sehr guten Eindruck gemacht, sieht man mal vom 0:0 gegen die USA ab. Nach dem souveränen Sieg gestern über den Senegal muss man ihnen sogar Chancen im Viertelfinale gegen Frankreich einräumen - wenn sie Kylian Mbappé stoppen können (siehe unten). Leider kann es aber sein, dass Raheem Sterling am Samstagabend nicht dabei ist. Der Dribbler vom FC Chelsea musste schon gestern passen - und der Grund ist ein ganz übler: Laut BBC wurde in seinem Haus in London in der Nacht auf Sonntag eingebrochen, und dabei waren seine drei kleinen Kinder daheim. Die Täter sollen bewaffnet gewesen sein. Sterling "wird nach Hause fliegen", erklärte Trainer Gareth Southgate. In solchen Momenten spielt der Fußball natürlich nur eine Nebenrolle. Wir können von dieser Stelle nur alles Gute wünschen, vielleicht kann er im weiteren Turnierverlauf ja doch noch eingreifen.

© getty WM 2022 in Katar - Attacke des Tages: Tata Martino Es gibt wohl nicht viele Trainer oder Spieler, die nach dem Aus in der WM-Vorrunde in der Heimat wohlwollend empfangen werden, das liegt in der Natur der Sache. Erst recht dann, wenn man sich nach sieben Achtelfinals in Serie deutlich mehr ausgerechnet hat. Mexiko-Coach Gerardo "Tata" Martino hatte deshalb am Flughafen in Mexiko City einen wahren Spießrutenlauf vor sich. Ein Fan beschimpfte ihn mit den Worten: "Du hast uns den Erfolg gestohlen. Das ist das Einzige, wofür du gekommen bist." Andere bezeichneten ihn als "größten Witz in Mexiko" und "den größten Dieb von allen". Martinos Vertrag war nach dem WM-Aus ausgelaufen, bei El Tri steht wohl ein großer Umbruch an. Den größten Skandal am Flughafen könnte sich aber Martinos Assistent Norberto Scoponi geleistet haben: Ein Fan warf ihm vor, ihm mehrere Ohrfeigen verpasst zu haben. Fortsetzung folgt ...

© imago images WM 2022 in Katar - Zitate des Tages: Philipp Lahm und Sadio Mané "Deutschland muss sich neu erfinden, damit Gary Lineker wieder recht hat. Bisher haben die großen Nationen in Katar keine Probleme - mit Ausnahme von uns." (Philipp Lahm über den WM-Verlauf in seiner Kolumne für den Guardian) "Ihr seid mit der Waffe in der Hand gefallen. Das Volk ist sehr stolz auf eure Leistung und ihr habt Balsam in die Herzen der Senegalesen und aller Fans gebracht, indem ihr die Nationalflagge würdig verteidigt habt. Das Lernen geht weiter, wir hoffen auf viel Erfolg. Wir werden uns auf die Suche nach weiteren Trophäen machen." (Sadio Mané bei Instagram über die Leistung des Senegals bei der WM in Katar)

© getty WM 2022 in Katar: Die Spiele am 5. Dezember Uhrzeit (MEZ) Begegnung Runde Liveticker/Spielbericht 16 Uhr Japan - Kroatien Achtelfinale Liveticker 20 Uhr Brasilien - Südkorea Achtelfinale Liveticker

© getty WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an Japan vs. Kroatien (16 Uhr) Könnte Luka Modric heute seinen Abschied von der Nationalmannschaft nehmen? Klar, Kroatien ist Favorit, aber das hat Japan ja gegen Deutschland und Spanien auch nicht gestört? Nö! Trotz seiner 37 Lenze soll Modric auf jeden Fall weitermachen, sagt Trainer Zlatko Dalic: "Es wird nicht sein letztes Turnier sein. Wir werden ihn auch in Zukunft noch brauchen." Wahrscheinlich meint er die EM 2024 in Deutschland. Brasilien vs. Südkorea (20 Uhr) In Brasilien hofft man auf einen Einsatz von Neymar, der in den letzten Spielen mit einem kaputten Knöchel pausieren musste. Am Sonntag sollte ein abschließender Belastungstest stattfinden - und wenn alles geklappt hat, soll der Superstar heute spielen. Was sagen die Südkoreaner dazu? "Wir würden doch heucheln, wenn wir sagen würden, dass wir es bevorzugen würden, wenn Neymar spielt", gab Trainer Paulo Bento offen zu. Beim fünffachen Weltmeister bangt man aber nicht nur um Neymar, sondern auch um das schwerkranke Idol Pelé. "Ich bitte euch alle, egal welche Religion ihr habt: Sprecht ein Gebet für ihn und sendet ihm eure gute Wünsche", betonte Co-Trainer Cesar Sampaio am Sonntag. Der "Hexa" soll unbedingt gewonnen werden - denn sicher sein, dass Pelé die kommende Weltmeisterschaft noch erleben wird, kann man leider nicht.