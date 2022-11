WM Kompakt, 26. November: England mit dubiosem WM-Rekord - Gareth Southgate unter Beschuss

In der neuesten Ausgabe des WM Kompakt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar geht es diesmal um Englands gefühlte Niederlage beim 0:0 gegen die USA. Außerdem dabei: Brasiliens neuer Shootingstar Richarlison, ein extravaganter Trikottausch von Ecuadors Moisés Caicedo und eine ungewöhnliche Turnier-Vorhersage von Senegal-Trainer Aliou Cissé.

Sieben Millionen Social-Media-Follower - davon träumen viele Influencer. Brasiliens Stürmer Richarlison sammelte sie alle mit einem Spiel. Beim Aufeinandertreffen seiner Brasilianer mit Serbien am Mittwochabend erzielte der Stürmer der Tottenham Hotspur gleich zwei Buden. Das erste per Abstauber. Das zweite Tor aber per selbst aufgelegtem Seitfallzieher - ein absolutes Traumtor und der Inbegriff von brasilianischem Fußball.

Dass Southgate Foden nicht gebracht habe, sei ein "massiver Fehler" gewesen, so Richards. Doch Southgate rechtfertigte sich nach dem Spiel für seine Entscheidung. "Wir hatten nicht das Gefühl, dass es richtig wäre, Phil in der Mitte einzusetzen, weil er dort nicht für seinen Verein spielt", erklärte Southgate. Da sein möglicherweise bester Spieler der bisherigen WM, Harry Maguire, seinen Stammplatz bei Manchester United auf der Bank hat, aber auch in der Innenverteidigung ganz gut zu funktionieren scheint, sollte er darüber womöglich nochmal nachdenken.

Ja, der englische Auftritt gegen die USA war mager, aber jetzt mal ehrlich: Hatte nach dem 6:2 gegen den Iran irgendjemand ernsthaft daran gedacht, dass die Three Lions jetzt der turmhohe WM-Favorit wären? Eben. In England selbst war die Euphorie aber schon wieder am Anschlag, weshalb die Enttäuschung über das triste 0:0 gegen Außenseiter USA umso größer war. Dass man deshalb aber gleich das Pint durch die Gegend wirft und das nicht vereinzelt, sondern als eine Art neuer Volkssport: Das ist doch dämlich. Trinkt das Zeug einfach, ist teuer genug ...

Doch auch wenn das 0:0 gegen die USA die Fans der Engländer nicht glücklich macht, gilt es, sie zu beglückwünschen. Denn die englische Nationalmannschaft hat einen neuen Rekord aufgestellt. Bereits zum 22. Mal traten die Three Lions bei einer Weltmeisterschaft an, ohne dass ein Sieger der Partie ermittelt werden konnte, hat Sky errechnet. Damit ist England der alleinige Rekordhalter. Zuvor teilte man sich diesen Titel mit Italien (21-mal).

Noch nie kam ein afrikanisches Land bei einer WM über das Viertelfinale hinaus. Doch zumindest das schaffte Cissé selbst in der Vergangenheit, als er 2002 als Kapitän des Senegal ins Viertelfinale einzog. Um dieses Ziel zu erreichen, geht es für den Senegal am kommenden Dienstag um alles. Nach einer Niederlage gegen die Niederlande und dem Sieg gegen Katar sind drei Punkte gegen Ecuador Pflicht, um sich an ihnen vorbei auf den zweiten Gruppenplatz zu schieben. Sollte man es nur zu einem Unentschieden schaffen, müssten die Niederlande mit drei oder mehr Toren gegen Qatar verlieren - darauf wird wohl selbst Cissé nicht wetten.

Dann hängte er an: "Und ich hoffe, dass es der Senegal sein wird." Wie er dazu kommt, erklärte er auch: Eine Reihe an überraschenden Ergebnissen im bisherigen Turnierverlauf hätte gezeigt, dass sich im Weltfußball "Dinge verändert haben". Generell seien "alle Mannschaften, die bei dieser Weltmeisterschaft antreten, Mannschaften, die es wert sind, hier zu sein." Es sei "nicht mehr so, wie noch vor 30 oder 35 Jahren, als die großen Fische die kleineren Teams komplett lebendig auffraßen."

WM 2022 in Katar: Das steht heute an:

Tunesien vs. Australien (11 Uhr)

4539 Tage ist es her, dass Australien zuletzt einen Sieg bei einer Weltmeisterschaft feiern konnte. Dass dieses 2:1 gegen Serbien bei der WM 2010 letztlich wertlos war: geschenkt. Es geht ums Feeling und gegen Tunesien tatsächlich auch darum, den Traum von der K.o.-Runde am Leben zu halten. Denn trotz des letztlich standesgemäßen 1:4 gegen Weltmeister Frankreich stehen die Chancen der Socceroos aufs Achtelfinale gar nicht so schlecht. Das Remis zwischen den Dänen und dem heutigen Gegner Tunesien lässt Australien alle Möglichkeiten offen.

"Nach unserem Freundschaftsspiel gegen Frankreich kommt nun unser 'Zwei-Spiele-Turnier'", beschreibt Trainer Graham Arnold die Ausgangslage. "Wir konnten in unserem ersten Spiel lernen, jeder unserer elf Debütanten hat etwas mitgenommen und das wird uns nun in den anderen Spielen helfen", glaubt - oder hofft - Arnold. Bisher stehen nur zwei Siege nach 17 WM-Spielen seines Landes in den Geschichtstüchern. Er habe nun schon "sehr, sehr lange nicht mehr geschlafen, weil ich diesen WM-Sieg so sehr herbeisehne: Nicht für mich, aber für mein Land. Wir wollen den Leuten zu Hause ein Lächeln ins Gesicht zaubern!"

Polen vs. Saudi-Arabien (14 Uhr)

Irgendein Witzbold bei Twitter sah das so: "Ganz gute Vorstellung eigentlich von Newcastle United im ersten WM-Spiel." Saudi-Arabiens Sensationssieg gegen Argentinien und das Engagement des Wüstenstaats beim englischen Premier-League-Klub verschmolzen nach dem Auftaktspiel nur in den sozialen Medien - schon bald könnte der lange Arm der Scheichs aber die vermeintlich beste Liga der Welt noch enger umschlingen.

Der grandiose Auftritt der Nationalmannschaft bei der WM ermutigt den Staatsfond offenbar, sich um weiteren Einfluss im Hochadel des europäischen Fußballs zu kümmern. Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal hofft auf eine Übernahme von ManUnited und dem FC Liverpool durch saudische Investoren.

"Wenn jemand aus dem privaten Sektor kommt, werden wir das definitiv unterstützen, denn wir wissen, dass sich das positiv auf den Sport im Königreich auswirken wird", sagte Al-Faisal der BBC. "Es ist die am meisten verfolgte Liga in Saudi-Arabien, und es gibt hier viele Premier-League-Fans." Jedes weitere Erfolgserlebnis oder sogar die erstmalige Teilnahme an der K.o.-Phase dürfte den Anreiz für private Investoren und auch den saudischen Staat nur noch weiter beflügeln ...

© getty Robert Lewandowski verschoss gegen Mexiko einen Elfmeter.

Es dürfte das letzten Hurra sein der "alten Garde" um Leo Messi und Cristiano Ronaldo - die beide im Gegensatz zum verletzten Karim Benzema wenigstens die Chance haben, sich noch einmal zu zeigen. Und natürlich auch von Robert Lewandowski. Der wartet nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Mexiko immer noch auf sein erstes Tor überhaupt bei einem WM-Endturnier.

"Ein Drama für Kapitän und Nationalmannschaft" wollte die Zeitung Super Express erkannt haben. Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber der Fluch der Polen scheint einfach so weiterzugehen. Seit 36 Jahren wartet die Nationalmannschaft auf eine Achtelfinal-Teilnahme bei einer WM, zuletzt war dreimal bereits nach der Gruppenphase Schluss.

Nun ist es am Torjäger, den Trend endlich zu stoppen. Und das im direkten Duell gegen einen seiner legitimen Nachfolger. Kylian Mbappe hat bei dieser WM schon vorgelegt, Lewandowskis Tore sollen es für die Polen richten. Zur Not auch per Elfmeter - wenngleich auch diese Statistik aus polnischer Sicht verheerend ist: Seit Beginn der Datenerfassung von Opta im Jahr 1966 ist Polen das erste Team, das drei WM-Elfmeter in Folge vergab. Vor Lewandowski hatten Kazimierz Deyna 1978 gegen Argentinien und Maciej Zurawski gegen die USA 2002 verschossen.

Frankreich vs. Dänemark (17 Uhr)

Argentinien vs. Mexiko (20 Uhr)

Kein Punkt nach dem ersten Spieltag und fortan nur noch Endspiele in diesem Turnier: Das ist das Los der Argentinier, die sich gegen Mexiko auf ein Finale einstimmen. Am Freitag gedachte das ganze Land seinem berühmtesten Sohn, zwei Jahre nach dem Tod von Diego Maradona gab es Feierlichkeiten im echten Leben und in den sozialen Medien, in Katar erinnerte ein stattliches Graffiti an den Größten aller Zeiten. Diego bleibt einfach allgegenwärtig.

Und mitten hinein in dieses große Gefühlschaos fällt nun die Partie gegen Mexiko - die wiederum angeleitet werden von einem anderen, wenngleich auch deutlich kleineren, Volkshelden. Gerardo Martino gilt als einer der besten Trainer Argentiniens, seit drei Jahren kümmert er sich aber um den kommenden Gegner Mexiko.

Von einem "ihrer" Leute nun aus dem Turnier geleitet zu werden, der noch dazu wie der große Hoffnungsträger Messi in Rosario geboren wurde und das alles einen Tag nach Maradonas Todestag: Das könnten selbst die Kummer gewohnten argentinischen Fans kaum verkraften.