WM Kompakt: "Viel Gebelle, kein Biss" - Memphis Depay kontert NBA-Legende

Alles Oranje am Tag nach dem Viertelfinal-Einzug der Niederlande in Katar! Louis van Gaal küsst und tanzt, erntet aber Kritik von einer niederländischen Legende. Memphis Depay kontert indes lässig eine vorlaute Basketball-Legende aus den USA.

© getty WM 2022 in Katar - Häme des Tages: Niederlande vs. USA Charles Barkley ist in den USA eine große Nummer. Der ehemalige NBA-Star ist zudem riesiger Fan der Fußball-Nationalmannschaft, die am gestrigen Samstag gegen die Niederlande mit 1:3 ausgeschieden war. Schlecht für Barkley. Nicht nur, weil er Fan ist, sondern vor allem deshalb, weil er sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hatte. "Wir werden die Niederlande schlagen", sagte er bei TNT unter der Woche: "Ich garantiere, dass die Niederländer sich in großem Ärger befinden. Ich will Spanien. Ich will Brasilien. Ich will Deutschland. Ich will Fra ... oh, die haben diesen Mbappé da drüben, der ist kein Witz. Aber wir werden die Niederlande schlagen." © Twitter Der Clip mit seiner überschwänglichen Ansage ist viral gegangen - und erreichte offenbar auch die Niederländer. Denn nach dem 3:1 meldete sich Memphis Depay zu Wort. Der Angreifer schrieb auf Twitter: "Viel Gebelle, kein Biss." Wohl mit Anspielung auf den Namen BARKley. Und auch der niederländische Verband antwortete lässig: "Sorry, Chuck."

© getty WM 2022 in Katar - Kuss des Tages: Louis van Gaal "Eine dicke Kuss für alle Muttis" - mit diesem Spruch katapultierte sich Louis van Gaal einst in die Herzen vieler Bayern-Fans. Der charismatische Niederländer ist auch bei der WM 2022 in Katar in Knuddellaune, wie er jüngst mit einem Journalisten bewies. Und auch nach dem 3:1-Erfolg über die USA zeigte van Gaal, wie viel Liebe in seiner manchmal etwas grimmig daherkommenden Schale steckt. Auf die Frage, ob er stolz auf Denzel Dumfries sei, der zwei Tore vorbereitete und eines selbst erzielte, antwortete der 71-Jährige: "Ich zeige es Ihnen." Dann beugte er sich rüber zu seinem Flügelspieler und gab ihm "eine dicke Kuss" auf die Stirn. "Ich habe ihm schon am Donnerstag einen dicken Kuss gegeben und jetzt tue ich es wieder", erklärte van Gaal.

© getty WM 2022 in Katar - Kritik des Tages: Marco van Basten Alles harmonisch also bei den Niederländern? Nicht so ganz. "Zum Heulen" war Marco van Basten zumute. Die niederländische Legende ließ beim TV-Sender NOS schon in der Halbzeitpause trotz 2:0-Führung kein gutes Haar an Oranje. Er habe sich gefragt: "Was sehe ich mir an? Der Anstoß in der ersten Sekunde ging direkt an den Torwart. Wir blieben stehen, und so ging es 45 Minuten lang weiter." Er glaube nicht, "dass man so lange weitermachen kann". Besonders Mitleid hatte der ehemalige Nationalspieler mit Frenkie de Jong: "Er würde wahrscheinlich lieber im Hotel sitzen, statt so destruktiv Fußball zu spielen." In der zweiten Halbzeit wurden die Niederländer aber offenbar etwas wachgeküsst - wahrscheinlich von van Gaal. Der zweite Durchgang "war weniger passiv und wir haben ein bisschen mehr Fußball gespielt", erklärte van Basten: "Du bist jetzt unter den letzten Acht der Welt. Sie haben sich für diese Spielweise entschieden und diese ist auf ihrer Seite." Mr. Harmony Louis van Gaal scheint das wenig zu beeindrucken. Das Feierbiest ließ sich sogar zu einem kleinen Tänzchen hinreißen.

© getty WM 2022 in Katar: Die Spiele am 4. Dezember Uhrzeit (MEZ) Begegnung Runde Liveticker/Spielbericht 16 Uhr Frankreich - Polen Achtelfinale Liveticker 20 Uhr England - Senegal Achtelfinale Liveticker