Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Wer entscheidet über den zukünftigen Coach der Nationalmannschaft?

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft sind viele Fragen offen. Eine davon betrifft Bundestrainer Hansi Flick. Bleibt er im Amt? Und wer entscheidet eigentlich über den zukünftigen Coach des DFB-Teams? Alle Infos dazu hier bei SPOX.

82 Millionen Bundestrainer werden der deutschen Nationalmannschaft häufig nachgesagt, wenn es um die Aufstellung vor Länderspielen oder um Kritik an der Mannschaft geht. Wenig überraschend also, dass die Diskussionen nach dem abermals bitteren wie enttäuschenden Ausscheiden des Teams in der Gruppenphase der WM 2022 in vollem Gange sind. Im Fokus: Bundestrainer Hansi Flick. Der 57-Jährige sorgte mit fragwürdigen Personalentscheidungen vor allem bei Fußballexperten für Gesprächstoff.

Ex-Nationalspieler Philipp Lahm kritisiert, dass sich der Bundestrainer nicht auf eine Startaufstellung festlegte - weder vor noch während der WM. "Es wäre wichtig gewesen, dass man sich in den Monaten vor dem Turnier einspielt, für eine Achse entscheidet. Das war leider nicht der Fall", schreibt der frühere Kapitän in seiner Kolumne für das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Auch für die Wechsel während der WM-Partien erntet Flick viel Kritik. "Die Auswechslungen waren nicht glücklich", bilanzierte Lothar Matthäus nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan.

Auch Tage nach dem Ausscheiden der DFB-Elf stellt sich also die Frage: Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Wer entscheidet überhaupt über den zukünftigen Coach der Nationalmannschaft? Alle wichtigen Infos dazu bekommt Ihr hier bei SPOX.

Bleibt Hansi Flick Bundestrainer?

Eine Entscheidung über die Zukunft des Bundestrainers ist noch nicht gefallen. Flick selbst schloss einen Rücktritt schon direkt nach dem 4:2-Sieg gegen Costa Rica aus.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte kurz nach dem Aus in Katar bekannt gegeben, dass es keine vorschnelle Entscheidung geben werde. Konkrete nächste Schritte sind allerdings bereits geplant: Für die Woche nach der Rückkehr nach Frankfurt ist eine Besprechung anberaumt, an dem neben Flick und Neuendorf auch DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke teilnehmen. Offenbar soll es am Mittwoch zu einer ersten Aussprache kommen.

Neuendorfs Aussagen zufolge dürfte Flicks Zukunft allerdings nicht unmittelbar nach diesem Treffen geklärt sein. Eher gehe es bei den Beratungen um eine Evaluation der vergangenen Jahre und eine vorsichtige Weichenstellung für die Zukunft. "Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie beim Treffen eine erste sportliche Analyse dieses Turniers vornimmt, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land", sagte der DFB-Präsident vor dem Abflug aus Katar. Nach der ersten Bestandaufnahme wolle er weitere Gespräche führen.

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe E

Rang Nation Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Japan 3 2 0 1 4:3 1 6 2 Spanien 3 1 1 1 9:3 6 4 3 Deutschland 3 1 1 1 6:5 1 4 4 Costa Rica 3 1 0 2 3:11 -8 3

Wer entscheidet über den zukünftigen Coach der Nationalmannschaft?

Relativ klar ist jedoch, wer über die Zukunft des deutschen Nationaltrainers entscheidet. Hauptsächlich wird diese Verantwortung Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke zukommen. Im 63-Jährigen sieht Neuendorf einen engen Vertrauten, der maßgeblich in die weiteren Schritte beim DFB integriert werden soll.

Es ist zudem denkbar, dass auch Oliver Bierhoff an der Entscheidungsfindung beteiligt wird, falls er sein Amt des Geschäftsführers weiter ausführen darf.

© getty Ein großes Vertrauensverhältnis herrscht zwischen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dem Vize Hans-Joachim Watzke.

Welche möglichen Nachfolger gibt es?

Was gegen eine schnelle Entlassung Flicks spricht, ist der Mangel an Alternativen für den Job des Bundestrainers. Jürgen Klopp ist zwar der deutsche Erfolgstrainer schlechthin und ein offensichtlicher Kandidat. Der Starcoach hatte aber noch im April 2022 seinen Vertrag beim FC Liverpool bis 2026 verlängert. Damit hatte er sich auch bewusst gegen einen Abschied im Jahre 2024 entschieden, der zuvor immer wieder diskutiert wurde.

Ohne Verein ist Thomas Tuchel. Der ehemalige BVB-Coach wurde im September 2022 beim FC Chelsea entlassen und ist seitdem auf dem Markt. Nach Sky-Informationen soll er allerdings kein Interesse an einem Engagement beim DFB haben. Das Verhältnis zu Hans-Joachim Watzke gilt aus vergangenen Dortmunder Tagen als angespannt.

Ein Umdenken in der Trainerfrage fordert TV-Experte Dietmar Hamann. Er rät dem DFB dazu, verstärkt über einen ausländischen Nachfolger für Hansi Flick nachzudenken. Eine externe Lösung könne dem Team "eine andere Sichtweise verleihen, gewisse Dinge hinterfragen und ansprechen", schreibt Hamann in seiner Sky-Kolumne. Prominente Kandidaten sind Zinédine Zidane oder Mauricio Pochettino.

© getty Eine Verpflichtung Jürgen Klopps als neuen Bundestrainer gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Wie geht es fußballerisch weiter?

Schon so kurz nach dem Turnier ist der Druck für den Bundestrainer der Zukunft immens. In 18 Monaten steht für Deutschland die EM im eigenen Land an. Organisator Philipp Lahm hatte kürzlich das Vorhaben bekundet, das Turnier "zum besten aller Zeiten" zu machen.

Eine Vorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen wird für die deutsche Nationalmannschaft indes schwer. Deutschland muss sich als Gastgeber selbstverständlich nicht für das Turnier qualifizieren. Da es sich auch für die Endrunde der Nations League im kommenden Jahr nicht qualifizieren konnte, wird das nächste Pflichtspiel erst im Sommer 2024 auf dem Programm stehen - das Eröffnungsspiel der Heim-EM.

Im März wird das DFB-Team zwar die nächsten Länderspiele austragen. Über Testspiele wird es dabei aber ebenfalls nicht hinauskommen.

Deutschlands Bilanz bei WM und EM bis 2014 und seit 2016 im Vergleich