WM Kompakt, 28. November: Rassismus-Vorwürfe gegen Sandro Wagner - ZDF reagiert

Die deutsche Nationalmannschaft ist nun auch bei der WM 2022 in Katar angekommen. Schon längst etabliert: WM Kompakt. In der neuen Ausgaben geht es um ZDF-Experte Sandro Wagner, der sich etwas im Ton vergriffen hat. Außerdem: Ein Neymar-Doppelgänger sorgt für Verwirrung. Und: Kylian Mbappé droht eine Strafe.

© getty WM 2022 in Katar - Eklat des Tages: Sandro Wagner Dieser Spruch kam gar nicht gut an! Sandro Wagner hat in seiner Funktion als ZDF-Experte mit einer Aussage während der Partie zwischen Deutschland und Spanien (1:1) in den Sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Was war passiert? In der Schlussphase meinte Wagner in Bezug auf die Stimmung im Stadion: "Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans, dann habe ich erst gemerkt, dass das die katarischen Bademäntel sind." Bei Twitter warfen einige User dem Ex-Nationalspieler nach seiner abfälligen Äußerung über den Thawb, das traditionelle Gewand, Rassismus vor. Das ZDF reagierte bereits, die Redaktion des Sportstudios schrieb auf Twitter: "Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen."

© getty WM 2022 in Katar - Verwechslung des Tages: Neymar Brasilien muss gegen die Schweiz auf Superstar Neymar verzichten, der bekanntlich an einer Knöchelverletzung laboriert. Oder etwa nicht? Auf Twitter postete der Fußball-Account des US-amerikanischen TV-Senders FOX ein Video, in dem ein vermeintlicher Neymar, umringt von einigen Menschen, durch die Straßen von Doha schlendert. Von einer Fußverletzung keine Spur. "Neymar wurde gesichtet, wie er durch Doha läuft", schrieb FOX dazu. Aber die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele User merkten korrekterweise an, dass es sich bei dem vermeintlichen Neymar um einen Doppelgänger handelte. Auch FOX ruderte zurück und schrieb später: "Okay, wir wurden reingelegt. Neymar hat einen sehr überzeugenden Doppelgänger." Während ein falscher Neymar durch Doha schlendert, hofft der echte Offensivkünstler nach seiner Knöchelverletzung auf ein baldiges Comeback bei dieser WM. Dabei helfen soll ein so genannter "Wunderheilstiefel" mit Technologie der NASA, wie die Bild schrieb. Bei dem Stiefel, der auch auf den Bildern, die Neymar bei Instagram zu sehen war, handelt es sich um eine Art Kompressionsstiefel. Die Schwellung soll dadurch schneller abklingen.

© getty WM 2022 in Katar - Strafe des Tages: Kylian Mbappé Schon der DFB nahm eine Sanktion seitens der FIFA in Kauf, nun droht wohl auch Frankreichs Superstar Kylian Mbappé ähnliches Ungemach. Der Grund: Der Offensivstar von Paris Saint-Germain schweigt. Und das obwohl er laut Regularien des Weltverbands zum Reden verpflichtet ist. Denn die FIFA schreibt vor, dass der Spieler, der zum "Man of the Match" gekürt wurde auch in der Mixed Zone nach der Partie den Journalisten Rede und Antwort zu stehen hat. Doch Mbappé verließ nach seinem Doppelpack gegen Dänemark am Samstag wortlos das Stadion. Zuvor wurde berichtet, dass der französische Verband bereits eine Verwarnung kassiert hatte, weil Mbappé auch nach dem Auftaktsieg gegen Australien keine Interviews gegeben hatte. Im Wiederholungsfall soll die FIFA mit einer Geldstrafe gedroht haben. Das nimmt der französische Verband aber offenbar in Kauf. Dass Mbappé von der Presse abgeschirmt wird, hängt wohl damit zusammen, dass mögliche Fragen nach seiner Zukunft bei PSG für unnötige Unruhe sorgen und so die Mission Titelverteidigung der Équipe tricolore gefährden könnten.

© getty WM 2022 in Katar - Verarztung des Tages: Atiba Hutchinson Als erster Kanadier überhaupt knackte Atiba Hutchinson mit seinem Einsatz im Spiel gegen Kroatien die 100-Spiele-Marke für die Nationalmannschaft. Und das Bild des Spiels lieferte Hutchinson gleich mit. In der zweiten Hälfte musste sich der 39-Jährige wegen Nasenbluten behandeln lassen. Um die Blutung zu stillen, griff das medizinische Personal zu einem Tampon. Als Hutchinson wieder auf das Feld zurückkehrte, baumelte ihm noch das Bändchen ums Kinn. Aber die Behandlung erfüllte ihren Zweck, die Blutung wurde gestillt und Hutchinson entledigte sich nach einigen Minuten des Tampons. Auch auf Twitter machte Hutchinson mit dem Tampon in der Nase die Runde. Die kanadische Sportjournalistin Julie Stewart-Binks schrieb: "Kanada normalisiert den Gebrauch von Tampons bei Männern. Immer an vorderster Front."

© getty WM 2022 in Katar - Zahl des Tages: 17,05 Millionen Viele Fans hatten vor Turnierbeginn einen strikten TV-Boykott der Spiele in Katar angekündigt - am Sonntagabend schalteten dann aber doch recht viele den Fernseher ein (vermutlich auch, weil die ARD nur eine Tatort-Wiederholung sendete). 17,05 Millionen Zuschauer lockte die Partie zwischen Deutschland und Spanien vor die Bildschirme. Das ZDF verzeichnete damit einen Marktanteil von 49,3 Prozent. Ein Rekord für diese WM. Das Spiel der DFB-Auswahl gegen den ehemaligen Welt- und Europameister aus Spanien liegt deutlich über allen anderen Reichweiten der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF während der WM in Katar.

© getty WM 2022 in Katar: Die Spiele am 28. November Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr G Kamerun Serbien Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) Liveticker 14.00 Uhr H Südkorea Ghana Education City Stadium (Al-Rayyan) Liveticker 17.00 Uhr G Brasilien Schweiz Stadium 974 (Doha) Liveticker 20.00 Uhr H Portugal Uruguay Lusail Iconic Stadium in (Lusail) Liveticker

© getty WM 2022 in Katar: Das steht heute an Kamerun - Serbien (11 Uhr) Das Duell der beiden sieglosen Teams eröffnet den WM-Tag an diesem Montag. Bei Kamerun ruhen die Hoffnungen auf Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting. Bei den Serben rückte zuletzt das Sportliche in den Hintergrund. Eine nationalistische Fahne war in der Umkleidekabine bei der Auftaktpleite gegen Brasilien (0:2) aufgehängt und fotografiert worden. Auch die Umrisse des Kosovo waren darauf in serbischen Nationalfarben abgebildet - ein Affront gegen die ehemalige Teilregion Serbiens, die sich 2008 für unabhängig erklärt hatte. Die FIFA ermittelt. Südkorea - Ghana (14 Uhr) Auch Ghana und Südkorea warten noch auf den ersten Sieg bei dieser WM. Nach dem Remis zum Auftakt steht Südkorea immerhin etwas besser da. Die Partie steht zudem im Zeichen des Wiedersehens von Ghana-Coach Otto Addo und Südkoreas Offensivstar Heung-Min Son. Addo freute sich im Vorfeld auf das Treffen mit "meinem alten Freund". Als U19-Trainer des Hamburger SV sah Addo das große Potenzial des damals 17-jährigen Südkoreaners, förderte ihn und empfahl ihn für die Profis. Über den HSV und Bayer Leverkusen landete Son, inzwischen 30, bei Tottenham Hotspur und wurde dort zum internationalen Star. "Er ist sehr diszipliniert, deshalb ist er auch so gut geworden", sagte Addo. Brasilien - Schweiz (17 Uhr) Brasilien muss gegen die Schweiz ohne Superstar Neymar auskommen. Der PSG-Angreifer postete zuletzt ein Bild seines geschwollenen Knöchels auf Instagram, gab sich hinsichtlich seines Comebacks aber kämpferisch. Auch Nationaltrainer Tite ist sich sicher, dass Neymar in diesem Turnier wieder eingreifen wird. Der Schweizer Trainer Murat Yakin sieht in Neymars Ausfall nicht unbedingt einen Vorteil: "Das tut einem Fußballerherz weh, man sieht solche Spieler lieber auf dem Platz. Aber die brasilianische Mannschaft hat genug Spieler, um drei Mannschaften auf höchstem Niveau zu stellen. Es macht unsere Aufgabe nicht leichter." Immerhin: Beim letzten Aufeinandertreffen in der Vorrunde der WM 2018 trennten sich beide Teams 1:1. Portugal - Uruguay (20 Uhr) Cristiano Ronaldo ebnete Portugal mit seinem Rekordtor im Auftaktspiel den Weg zum Sieg. Mit einem weiteren Dreier gegen Uruguay wären die Portugiesen bereits sicher im Achtelfinale. Die Südamerikaner stehen nach dem Punktgewinn zum Start da schon mehr unter Zugzwang. Bei der Endrunde vor vier Jahren standen sich beide Mannschaften im Achtelfinale gegenüber. Uruguay siegte dank eines Doppelpacks von Edinson Cavani mit 2:1.