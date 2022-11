DFB, News und Gerüchte: Spanien-Coach Luis Enrique äußert sich zu Schützenhilfe für Deutschland

Spaniens Trainer Luis Enrique äußert sich zurückhaltend zu einer Schützenhilfe seiner Mannschaft für Deutschland im abschließenden Gruppenspiel gegen Japan. Thomas Müller warnt das DFB-Team mit Blick auf das nächste Spiel gegen Costa Rica vor zu viel Leichtsinn. Alle News und Gerüchte rund um die deutsche Nationalmannschaft findet Ihr hier.

DFB, News: Spanien-Trainer Luis Enrique zurückhaltend bei Schützenhilfe

Spanien-Trainer Luis Enrique hat sich hinsichtlich einer spanischen Schützenhilfe für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar zurückhaltend gezeigt. "Wir werden spielen, um zu gewinnen", betonte er zwar mit Blick auf das letzte Gruppenspiel gegen DFB-Bezwinger Japan. Dass er seine beste Elf aufstellen wird, wollte er allerdings nicht versprechen.

"Egal, welche Spieler ich auswähle - das sind alles gute Spieler", sagte der Coach (52) und ergänzte an das DFB-Team gewandt: "Ihr müsst daran denken, selbst zu gewinnen - Costa Rica macht es gut. Und wir denken an Japan, das wird schwierig genug."

Sollte Spanien gegen Japan gewinnen, reicht der deutschen Elf am Donnerstag (20 Uhr im Liveticker) ein Sieg gegen Costa Rica, um das Achtelfinale zu erreichen. Sollte Japan gegen den Weltmeister von 2010 ein Unentschieden holen, müsste der deutsche Sieg mit zwei Toren Differenz ausfallen.

© getty Luis Enrique will Schützenhilfe für das DFB-Team nicht garantieren.

DFB, News: Thomas Müller warnt vor zu großem Leichtsinn

Thomas Müller hat seine Teamkollegen vor zu großem Leichtsinn vor dem Gruppenfinale bei der WM in Katar gegen Costa Rica gewarnt. "Der Schweden-Moment war 2018 auch da. Und am Ende ist er verpufft", sagte Müller nach dem 1:1 gegen Spanien in Erinnerung an das historische Vorrunden-Aus vor vier Jahren in Russland. Damals verlor die DFB-Auswahl nach einem Last-Minute-Sieg gegen Schweden im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea (0:2).

Die Rechenspiele im deutschen Lager gingen direkt nach dem Abpfiff in Al-Khor los. Joshua Kimmich behielt vor dem Spiel gegen Costa Rica am Donnerstag den Überblick. "Wir müssen einfach hoffen, dass Japan nicht gewinnt, selbst 2:0 gewinnen - dann sind wir weiter", sagte der Münchner mit Blick auf das Parallelspiel zwischen Spanien und dem viermaligen Asienmeister.

Sollte Spanien gewinnen, reicht der deutschen Elf ein Sieg, um das Achtelfinale zu erreichen. Falls Japan gegen den Weltmeister von 2010 ein Unentschieden holt, müsste der deutsche Sieg mit zwei Toren Differenz ausfallen. "Wir brauchen auch ein bisschen Glück in der anderen Partie", sagte Müller, "oder zumindest kein Pech."

Gruppensieger kann der viermalige Weltmeister nicht mehr werden, doch zu viele Gedanken wollte sich Manuel Neuer nicht machen. "Die Entscheidung, die wir jetzt beeinflussen können, ist, das Spiel gegen Costa Rica zu gewinnen", sagte der Kapitän.

© getty Thomas Müller warnt das DFB-Team vor zu viel Leichtsinn.

DFB, News: WM-Held Niclas Füllkrug ganz entspannt - "Ist ja nicht mein erstes Tor"

Plötzlich WM-Held: Niclas Füllkrug geht mit seinem neuen Status als "Retter" der deutschen Fußball-Nationalmannschaft völlig gelassen um. "Ich bin in solchen Situationen sehr entspannt, es ist ja nicht das erste Tor, das ich geschossen habe, auch nicht das erste wichtige", sagte der Profi von Werder Bremen nach seinem wichtigen Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand gegen Spanien.

"Man braucht jetzt keine Riesenfreudensprünge machen, wir haben das wichtigste Spiel noch vor der Brust", betonte der 29-Jährige mit Blick auf das letzte Gruppenspiel am Donnerstag gegen Costa Rica: "Das eine Tor bringt mir am Ende wenig, wenn wir die Gruppenphase nicht überstehen."

Füllkrug, vor einem halben Jahr noch Zweitligastürmer bei Werder, bedankte sich bei Hansi Flick für das Vertrauen des Bundestrainers. "Er hat viel mit mir geredet, mir viel Zuspruch gegeben. Es freut mich riesig, dass ich das zurückzahlen und seine Hoffnungen erfüllen konnte, dass er Präsenz im Sechzehner hat und Torgefahr auf den Platz bringt - was man sich von einem Stürmer wünscht."

Von seinen neuen Kollegen sei er "herzlich aufgenommen" worden, "wie ich es selten erlebt habe. Es war nicht schwer für mich, hier anzukommen", sagte Füllkrug nach seinem zweiten Tor im dritten Länderspiel. Bereits bei seinem Debüt in der WM-Generalprobe im Oman (1:0) hatte er als Joker getroffen.

"Es freut mich, dass ich hier Fuß fasse, dass ich meinen Stempel hinterlasse und der Mannschaft helfen kann. Dass ich zeigen kann, dass es gut ist, dass ich dabei bin", sagte er.

DFB, News: Deutschland erkämpft Remis gegen Spanien

Dank eines späten Ausgleichs des eingewechselten Niclas Füllkrug hat Deutschland am zweiten Gruppenspieltag der WM 2022 im Spitzenspiel gegen Spanien den ersten Punkt eingefahren. Nach dem 1:1 (0:0) gegen den Tabellenführer braucht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick für einen Achtelfinal-Einzug am Donnerstag (20 Uhr) gegen Costa Rica trotzdem unbedingt einen Sieg sowie vermutlich spanische Schützenhilfe gegen Japan.

In der 63. Minute schoss der erst neun Minuten zuvor ins Spiel gekommene Alvaro Morata das 1:0 für Spanien. Niclas Füllkrug brauchte nach seiner Einwechslung 13 Minuten bis zu seinem Ausgleichstor (83.).

Deutschland vs. Spanien, Gruppenspiel bei der WM 2022 - Spielplan in der Gruppe E