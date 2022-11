DFB-Noten: Flicks Wechsel machen den Unterschied - Kehrer fällt deutlich ab

Die deutsche Nationalelf hat die Chance auf das Erreichen des Achtelfinals bei der WM 2022 gewahrt. Gegen Spanien erreichte das DFB-Team ein 1:1 (0:1). Die Noten und Einzelkritiken des deutschen Teams.

Die Joker von Bundestrainer Hansi Flick waren letztlich entscheidend, um nach Rückstand noch das Remis zu retten ( hier geht's zur Analyse ). Niklas Füllkrug und Leroy Sané machten dabei Werbung in eigener Sache.

Bessere Werbung kann man nicht für sich machen: Der Bremer, der mit seinem Tor schon den Sieg im Test gegen den Oman rettete, war nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung zur Stelle - und wie! Der Stürmer schweißte die Kugel zum wichtigen 1:1 souverän in den Winkel und bewies sein großes Selbstvertrauen, das er sich im Laufe der Bundesliga-Hinserie erarbeitete. Bringt ihn Flick nun auch gegen Costa Rica von Beginn an? Note: 2.

Machte unter Hansi Flick fast jedes Spiel, beim WM-Auftakt gegen Japan stand er jedoch nicht auf dem Feld. Das änderte Flick gegen Spanien, doch Kehrer konnte alles andere als Werbung für sich machen. Kehrer hatte große Probleme in der Defensive. Vor dem 0:1 verteidigte er viel zu passiv gegen Vorlagengeber Jordi Alba. Kehrer, Niklas Süle, Lukas Klostermann - einen ausgewiesenen Rechtsverteidiger von Format hat Deutschland nicht. Note: 5.

© getty

TORWART

MANUEL NEUER: Bestritt sein 18. WM-Spiel und egalisierte damit den Rekord an WM-Einsätzen für Torhüter von Brasiliens Cláudio Taffarel und Sepp Maier. War im Glück, als er Olmos Schuss an die Unterkante der Latte und nicht ins Tor wischte (7.). Später leistete er sich einen schlimmen Fehlpass auf Olmo (26.). Machte auch ansonsten nicht den sichersten Eindruck am Ball. Note: 4.