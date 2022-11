DFB-Team - Erkenntnisse zum 1:1 gegen Spanien: Die größte Problemzone bleibt ungelöst

Nach der Auftaktpleite gegen Japan hat die deutsche Nationalmannschaft am zweiten Gruppenspieltag der WM in Katar ein respektables 1:1 gegen Spanien geholt. Welche Rückschlüsse kann Hansi Flick daraus für das entscheidende Duell mit Costa Rica am Donnerstag ziehen? Drei Erkenntnisse.

© imago images DFB-Team: Das Mittelfeld-Trio bewährt sich nur teilweise Nach der Pleite gegen Japan lautete der Hauptvorwurf an Trainer Hansi Flick, dass er Mitte der zweiten Halbzeit ohne Not sein stabiles Mittelfeld-Duo bestehend aus Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan sprengte. Flick brachte Leon Goretzka für Gündogan, plötzlich taten sich allerorts Lücken auf und Japan drehte das Spiel. Gegen Spanien verhinderte Flick so einen Fehler prophylaktisch, indem er Gündogan und Goretzka von Beginn an gemeinsam aufbot. Weil Kimmich bekanntlich immer spielt, durften alle drei prominenten Mittelfeldspieler gemeinsam auflaufen. Goretzka gab wie vom FC Bayern München gewohnt den Achter neben Kimmich, Gündogan übernahm die Zehnerposition von Thomas Müller. Im Spiel gegen den Ball klappte das hervorragend, wobei Deutschland bis zu Gündogans Auswechslung gegen Japan ebenfalls stabil verteidigt hatte (aber auch weniger gefordert wurde). "Wir standen insgesamt kompakter, von hinten nach vorne nicht so weit auseinander", lobte Kapitän Manuel Neuer, angesprochen auf die ungewohnte Mittelfeld-Besetzung. "Wir haben nicht so viel zugelassen." Bei eigenem Ballbesitz war das Spiel der deutschen Mannschaft dagegen schwächer, ungefährlicher als in der Stunde bis zu Gündogan Auswechslung im Auftaktspiel. Das lag einerseits sicherlich an Spaniens dominanter Spielweise, die Deutschland in eine passive Rolle mit nur 36 Prozent Ballbesitz zwang. Das lag aber auch an Gündogans neuer Position eine Reihe weiter vorne. Spielte er gegen Japan noch 72 Pässe, waren es gegen Spanien lediglich 18. Auf der Sechs ist Gündogan mehr ins Kombinationsspiel eingebunden, was natürlich nicht schadet. Gündogan zählt schließlich zu den sichersten und kreativsten Passgebern im deutschen Kader. Der Frage nach seiner Meinung zur neuen Mittelfeld-Formation wich der Kapitän von Manchester City aus, es gehe "nicht um Einzelne, sondern um die Mannschaft". Gegen eine spielstarke Mannschaft wie Spanien hat sich das kompakte Mittelfeld-Trio teilweise bewährt, gegen die sicherlich passiveren Costa Ricaner könnte aber womöglich die Japan-Formation (bis zur folgenschweren Auswechslung) mehr Sinn ergeben.