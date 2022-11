WM Kompakt, 27. November: Nächster Coup? Japan feiert Otter-Orakel Taiyo

Die erste WM-Woche ist Geschichte. Aber wir liefern bei WM Kompakt weiter verlässlich die Geschichten rund um das Geschehen bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In der neuesten Ausgabe geht es um Otter-Orakel Taiyo. Außerdem: Robert Lewandowskis Erlösung. Und eine Erklärung für die vielen Nullnummern.

Und nun? Gegen Costa Rica sind die Japaner am Sonntagmittag heiß auf den nächsten Coup. Eine Vorhersage des guten Taiyo wird es aber nicht geben. Laut Maxell Park Shingawa soll Taiyos Prognose vor dem Deutschland-Spiel eine einmalige Sache gewesen sein. Der Gute hat offenbar otter things to do ...

Seiner Meinung nach sollte einfach die Uhr angehalten werden, wenn der Ball ruht - so wie beispielsweise beim Basketball oder beim Handball. Die langen Nachspielzeiten hält er für keine gute Idee. "Denn das Zeitschinden nimmt dadurch ja eher noch zu. Zudem steigt der Druck auf die Referees enorm an", schrieb der 54-Jährige: "Außerdem ist es doch totaler Unsinn, beim Spiel der Spanier gegen Costa Rica beim Stande von 6:0 noch acht Minuten draufzugeben."

"Die FIFA möchte mit den XXL-Nachspielzeiten über 60 Netto-Minuten kommen. Also empfehle ich, zweimal 30 Minuten oder 35 Minuten pro Halbzeit einzuführen", schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der Bild am Sonntag : "Und schon wissen alle Beteiligten, dass Schauspielerei und Zeitspielen nichts mehr nützen."

Das frühe Aus des von vielen als Titelanwärter gehandelten Teams von Lionel Scaloni ist damit jedenfalls abgewendet. Bis zu einem möglichen Triumph ist es allerdings noch ein ganz weiter Weg. Dafür müssen sich Messi und Co. noch deutlich steigern, vor allem Messis Kollegen. Immerhin trug sich in Enzo Fernández dann doch noch jemand anderes als Messi in die Torschützenliste ein.

Wer auch sonst? Lionel Messi hält die Hoffnungen der Argentinier nach der überraschenden Auftaktblamage gegen Saudi-Arabien am Leben. In einer lange Zeit zähen Begegnung gegen Mexiko sorgte sein Treffer zum 1:0 für die Stimmungs-Explosion auf den Rängen. Jedenfalls bei den Fans der Albiceleste.

442 torlose Minuten ließ Robert Lewandowski mit seinem ersten WM-Tor hinter sich. Und wie groß die Erleichterung nach dem Ende dieser Durststrecke war, war kaum in Worte zu fassen. Vor allem nicht für Lewandowski selbst. "Schon bei der Hymne habe ich die Emotionen gefühlt. Es ist schwierig zu beschreiben, was ich fühle", sagte der Weltfußballer. "Ich hatte diesen Traum in mir, von meiner Kindheit an. Dieser Traum ist wahr geworden, es bedeutet mir so viel."

Selbstbewusst schob er hinterher: "Wir in der Abwehr hinten machen oft Witze darüber, dass uns unsere Gegner leidtun, weil wir Raphinha durch Antony und Richarlison durch Gabriel Jesus ersetzen können. Wir haben eine breite Palette von Optionen. Das ist großartig für uns. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Neymar unser bester Spieler ist."

Das Bild seines geschwollenen Knöchels, das er dazu postete, lässt hingegen die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback bei dieser WM schwinden. Für das zweite Gruppenspiel am Montag gegen die Schweiz ist Neymar definitiv noch keine Option. Auch für das Vorrunden-Finale am Freitag gegen Kamerun könnte es eng werden.

Für Mbappé waren es insgesamt die Treffer 30 und 31 im Trikot der Équipe tricolore. Und er ist erst 23 ... Und das Turnier ist noch lange nicht beendet ... Wenn Mbappé so weiterknipst, kann es für Frankreich jedenfalls noch weit gehen. Nachdem der Fluch des Titelverteidigers (die letzten drei Weltmeister schieden ja bekanntlich schon in der Gruppenphase aus) überwunden ist, ist für die Auswahl von Didier Deschamps alles möglich.

Am Samstag war das Lusail Stadium bei der Partie zwischen Argentinien und Mexiko nach offiziellen Angaben ausverkauft. Demnach wohnten 88.966 Zuschauerinnen und Zuschauer der Partie bei. Das war zugleich die höchste Zuschauerzahl bei einer WM seit dem Finale 1994 in den USA, bei dem 94.194 Fans live dabei waren.

Die Zuschauerzahlen bei dieser WM sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Wir erinnern uns alle noch an das Eröffnungsspiel, bei dem sich die Reihen in der zweiten Halbzeit lichteten, weil eine Art Massenflucht aus dem Stadion einsetzte.

"Ich weiß, dass meine Reaktionen nicht immer gut sind. Daran muss ich arbeiten", sagte De Bruyne, dessen frustriertes Auftreten in Belgien kontrovers diskutiert wurde. "Wir können nicht so spielen wie bei Manchester City. Als Nationalmannschaft muss man sich an die Spieler, die man hat, anpassen. Frustriert mich das manchmal? Ja, das ist so, aber das sollte ich weniger zeigen, obwohl das der Perfektion entspricht, die ich anstrebe."

Nach dem Auftaktmatch wurde Belgien-Star Kevin De Bruyne offiziell zum Man of the Match gekürt - und war selbst überrascht von der Ehre. Denn der Mittelfeldstratege lieferte gegen Kanada definitiv nicht sein bestes Spiel ab, das war auch an seiner Gestik auf dem Platz abzulesen.

Die FIFA und ihre Technical Study Group (TSG) haben für die aktuelle Flaute in vielen Partien eine logische Erklärung parat. "Das passiert, weil die Teams zu Beginn nicht zu viel Risiko eingehen wollen", sagte der frühere Bundesligaspieler Sunday Oliseh. "Daten zeigen, dass 70 Prozent der Teams, die ihr erstes Spiel verloren haben, in der Gruppenphase ausscheiden - das wissen alle."

Abgesehen von den Torfestivals der Engländer gegen den Iran und der Spanier gegen Costa Rica geizen die Offensivspieler bei dieser WM mit Toren. Bereits bei fünf Partien stand in der ersten WM-Woche auf beiden Seiten am Ende die Null.

WM 2022 in Katar - Das steht heute an:

Japan vs. Costa Rica (11 Uhr)

Schlägt das Chamäleon wieder zu? Gegen Deutschland leitete eine Systemumstellung von Japans Coach Hajime Moriyasu den sensationellen 2:1-Sieg ein. Am Sonntag wollen die unberechenbaren Japaner gegen Costa Rica nachlegen. "Wir sind ein Team geworden, in dem es nicht komisch aussieht, wenn jeder auf jeder Position spielt", sagte Abwehrroutinier Yuto Nagatomo, "wir sind schwer zu analysieren, fast wie ein Chamäleon." Ein weiterer Erfolg könnte Japan vorzeitig in die K.o.-Runde führen - und vor allem aber die deutsche Nationalmannschaft, die neun Stunden später gegen Spanien antritt, enorm unter Druck setzen.

Gegner Costa Rica steht nach der Klatsche gegen Spanien hingegen mit dem Rücken zur Wand. Angreifer Joel Campbell sprach von einem "Unfall". Gegen Japan will man ein anderes Gesicht zeigen. "Es war ein schwarzer Tag, aber wir sollten das abhaken", sagte der 30-Jährige, der einen Vergleich zum WM-Halbfinale 2014 zwischen Deutschland und Brasilien (7:1) zog: "Diese Dinge passieren im Fußball. Spanien hat uns eine Lektion erteilt, aus der wir lernen müssen. Wir sind noch nicht tot. Alles ist möglich."

Belgien vs. Marokko (14 Uhr)

Folgt dem mühevollen 1:0-Arbeitssieg zum Auftakt gegen Kanada eine Leistungssteigerung des ewigen Geheimfavoriten Belgien? Coach Roberto Martínez gab sich angesichts der Kritik in der Heimat gelassen. Sein Team müsse "sich finden", sagte er, schließlich sei die Vorbereitung sehr kurz gewesen. Marokko, das im ersten Gruppenspiel Vizeweltmeister Kroatien ein Remis abtrotzte, ist jedenfalls nicht zu unterschätzen. "Wenn Gott will, werden wir uns für das Achtelfinale qualifizieren", sagte Nationaltrainer Walid Regragui, der noch auf einen Einsatz des angeschlagenen Bayern-Spielers Noussair Mazraoui hofft.

Für viele Spieler Marokkos wird die Begegnung im Al-Thumama-Stadion eine besondere: Ilias Chair, Selim Amallah, Bilal El Khannous und Anass Zaroury sind in Belgien geboren, El Khannous und Zaroury haben sogar im Junioren-Bereich für Belgien gespielt. "Für diese Spieler wird es ganz besonders - aber das ist eine positive Energie. Man darf aber auch nicht zu emotional werden, denn das führt zu Fehlern, und die können uns teuer zu stehen kommen", sage Regragui.

Kroatien vs. Kanada (17 Uhr)

Die Kampfansage von Kanadas Coach John Herdman inklusive F-Wort hat in Kroatien für ein größeres Medienecho gesorgt. Herdman schaffte es sogar auf die Titelseite der kroatischen Boulevard-Zeitung 24 sata - splitternackt und mit Ahornblättern in Kanadas Landesfarben über Mund und Lendenbereich. Herdman nahm's mit Humor. "Meine Frau ist hinter euch her. Sie wünschte, sie hätte diesen Typen. Ich habe mehr Bauch", sagte Herdman auf Nachfrage des Reporters der Zeitung.

Herdman hatte nach der 0:1-Niederlage gegen Belgien den Satz "We Are going to f*** Croatia" (Wir werden Kroatien f*****) in der Ansprache an seine Mannschaft benutzt, wie er im TV-Interview danach bestätigte. Folglich titelte 24 sata unter dem Foto: "Du hast eine große Klappe. Hast du auch Eier?"

Seinen kroatischen Kollegen Zlatko Dalic ließen die Worte kalt. "Wir werden unsere Antwort im Spiel geben", sagte Dalic. "Jeder hat seinen Stil. Wir werden das besprechen, damit es auf dem Platz zu keinen unnötigen Reaktionen kommt." Mit Blick auf das Achtelfinale wäre für beide Teams ein Dreier wichtig. Dazu benötigt Kanada aber erstmal seinen ersten Treffer der WM-Historie.

Spanien vs. Deutschland (20 Uhr)

Das DFB-Team ist gegen Spanien schon zum Siegen verdammt, um das zweite Vorrunden-Aus in Folge bei einer WM noch abzuwenden. Und Deutschlands Nimbus von einer Turniermannschaft wackelt bedenklich. In den vergangenen neun Spielen bei einer WM oder EM gab es bei sechs Niederlagen lediglich zwei Siege. "Die letzten Turniere waren nicht so", gab Bundestrainer Hansi Flick.

Er stemmt sich gegen ein drohendes Aus: "Wir wollen verhindern, dass es genau so wieder kommt." Die Partie gegen Mitfavorit Spanien in Al-Khor sei "das erste Finale für uns bei dieser WM. Wir haben nicht die besten Voraussetzungen, aber die Qualität, um zu gewinnen."

Bei den Spaniern ist der Respekt vor dem DFB-Team jedenfalls weiterhin groß. "Du schaust auf ihr Trikot und siehst vier Sterne", sagte Coach Luis Enrique. Und Leipzig-Star Dani Olmo ergänzte bei Radio Marca: "Deutschland ist wie ein verletzter Löwe." Trotzdem werden die Deutschen kaum Gnade erwarten können. Der spanische WM-Rekordsieg zum Turnierauftakt, das versicherte Olmo, "motiviert uns sehr".