WM 2022 - DFB-Team: Voraussichtliche Aufstellung gegen Spanien

Bundestrainer Hansi Flick ließ sich vor dem "Endspiel" bei der WM gegen Spanien hinsichtlich seiner Startaufstellung nicht in die Karten schauen. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan (1:2) besteht vor allem in der Abwehr Handlungsbedarf. Die voraussichtliche Aufstellung.

Auf die Frage, ob es im Vergleich zur Niederlage gegen Japan Veränderungen in der ersten Elf geben werde, antwortete Flick in der ARD : "Klar, es könnte sein." Allzu sehr ins Detail gehen wollte Flick dann aber doch nicht. Schon zuvor auf der Pressekonferenz hatte sich Flick alle Optionen offen gehalten : "Ich bin nicht unsicher, aber da schlafe ich noch einmal drüber."

Der Verteidiger von West Ham United war unter Flick lange Zeit der Vielspieler. Nach der EM 2021 kam der Ex-Schalker in 14 von 17 Partien zum Einsatz. Gegen Japan erhielt dann Niklas Süle als Rechtsverteidiger den Vorzug vor dem aktuell formschwachen Kehrer. Doch aufgrund der Probleme in der Viererkette dürfte Flick diesen Schachzug gegen Spanien wieder korrigieren.

© getty

David Raum

Die Stärken des Linksverteidigers liegen vor allem in der Offensive, gegen Japan holte Raum bei einem seiner Vorstöße den Elfmeter zum Führungstor heraus. In der Rückwärtsbewegung hat der Ex-Hoffenheimer noch Nachholbedarf, weswegen sein Platz in der Startelf keineswegs in Stein gemeißelt ist. Doch im internen Konkurrenzkampf dürfte er gegen Christian Günter knapp die Nase vorn haben.