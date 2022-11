WM 2022 - DFB-Team: Die Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem Spiel gegen Spanien im Liveticker

Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien stellt sich Bundestrainer Hansi Flick den Fragen der Journalisten. Kurios: Ein Spieler soll, entgegen der FIFA-Vorgabe, bei der Medienrunde nicht auftreten. Hier gibt es die Pressekonferenz im Liveticker.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick ab 14:15 Uhr im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Natürlich stellt sich vor allem die Frage der Aufstellung und des Personals. Flick wird darauf antworten, ob Leroy Sané wieder einsatzbereit ist. Zudem könnte es erneute Hinweise geben, wie sich die Abwehr strukturieren wird. Zuletzt stand eine Rechtsverteidiger-Rückkehr für Joshua Kimmich im Raum. Alle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung findet ihr hier.

Vor Beginn: Das DFB-Team steht ordentlich unter Druck. Nach der Niederlage gegen Japan könnte ein erneutes Scheitern gegen Spanien das vorzeitige WM-Aus bedeuten, sollte Japan gegen Costa Rica ebenfalls punkten.

Vor Beginn: Der DFB wird bei der heutigen Pressekonferenz womöglich eine Geldstrafe der FIFA in Kauf nehmen. Eigentlich ist es verpflichtend, dass neben dem Bundestrainer auch ein Spieler an der Pressekonferenz vor der Partie teilnimmt. Doch Hansi Flick wird sich wohl alleine den Pressefragen stellen. Einem Spieler will man den einstündigen Trip vom Trainingsplatz zum Pressezentrum wohl nicht zumuten. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Vor Beginn: Ab 14:15 Uhr wird sich Hansi Flick den Fragen der Medienvertreter stellen

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft.

© getty Hansi Flick spricht am Samstag ab 14:15 Uhr mit den Medienvertretern vor Ort.

DFB-Team - Pressekonferenz mit Hansi Flick im Livestream

Neben unserem Liveticker könnt Ihr die Pressekonferenz auch im Livestream mitverfolgen. Der DFB zeigt die Medienrunde live auf Youtube sowie der Verbands-Homepage.

