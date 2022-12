João Félix, Transferoptionen: Wird es der FC Bayern? Oder gibt es eine große Überraschung?

João Félix und Atlético Madrid - eine Liebesbeziehung wird das nicht mehr. Der Portugiese steht vor dem Abschied, aber wohin könnte er gehen?

Wohin also könnte Félix wechseln? Welche Klubs zeigen Interesse? SPOX blickt auf seine Transferoptionen.

Marin selbst würde Félix "liebend gerne behalten", aber "ich glaube nicht, dass der Spieler sich das vorstellt", sagte er weiter. An Interessenten dürfte es nicht mangeln, zumal Félix bei der WM derzeit aufblüht. Bei drei der vier portugiesischen Spielen gehörte der 23-Jährige zur Startelf und war bereits an drei Toren direkt beteiligt.

Und nun hat Atléticos Klubchef Gil Marin offiziell erklärt, dass ein Verkauf des Offensivspielers erwogen wird. "João Félix ist das größte Risiko, das dieser Verein in seiner Geschichte eingegangen ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass er ein Top-Talent ist, ein Weltklasse-Spieler", erklärte Marin TVE . "Gründe, auf die ich nicht näher eingehen will, das Verhältnis zwischen ihm und dem Trainer, seine Spielminuten, seine aktuelle Motivation, bringen einen jedoch dazu, zu überlegen, ob es eine Option gibt, die gut für den Spieler und gut für den Klub ist. Dann können wir uns das anschauen", ergänzte er. Zuletzt hieß es, auch ein Leihgeschäft käme infrage.

Doch aus dem, was eine Liebesbeziehung werden sollte, ist längst eine Zweckgemeinschaft geworden. Félix ist unglücklich, unter Trainer Diego Simeone spielt er nur eine Nebenrolle. Die hohen Erwartungen, die mit seiner gewaltigen Ablösesumme einhergingen, konnte er bis heute nicht erfüllen.

© getty

João Félix, Transferoption 1: FC Bayern München

Die Bayern werden bereits seit Monaten als möglicher neuer Klub für Félix genannt - und zwar aus guten Gründen. Denn einem Bericht der Marca zufolge gab es im Sommer nicht nur Gespräche zwischen beiden Klubs, sondern ein konkretes Angebot der Münchner. Und das hatte es in sich: Satte 100 Millionen Euro soll der deutsche Rekordmeister geboten haben, um Félix zu verpflichten.

Der Portugiese sollte die Lücke im Angriff schließen, die Robert Lewandowski durch seinen Abschied hinterlassen hatte. Atlético jedoch soll abgelehnt haben, in der Hoffnung, Félix würde den endgültigen Durchbruch schaffen. Im Nachhinein aus Sicht der Rojiblancos wohl ein schwerer Fehler. Die Bayern setzten stattdessen auf Eric Maxim Choupo-Moting und verpflichteten dazu den 17-jährigen Rohdiamanten Mathys Tel.

Doch die Zukunft von Choupo-Moting in München ist offen, sein Vertrag läuft aus. Die Bayern dürften weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer sein, der Name Harry Kane wird immer wieder genannt. Aber auch Félix könnte weiterhin eine Rolle spielen, zumal Atlético sich aufgrund der aktuellen Situation des Portugiesen wohl von einer dreistelligen Ablösesumme verabschieden muss. Die spanische Zeitung AS brachte daher auch ein Leihgeschäft ins Spiel.