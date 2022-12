Endrick vor Transfer zu Real Madrid: Blancos sind mit Palmeiras einig

Endrick steht unmittelbar vor einem Transfer von Palmeiras zu Real Madrid. Nach Informationen von SPOX und GOAL haben die Blancos die Ablöseforderung des brasilianischen Traditionsvereins akzeptiert.

72 Millionen Euro fließen insgesamt für den Stürmer von Madrid nach Sao Paulo, die reine Ablöse macht davon 60 Millionen aus. Zuerst hatten UOL und Fabrizio Romano von dem bevorstehenden Deal berichtet.

Der 16 Jahre alte Endrick steht bei Palmeiras noch bis 2025 unter Vertrag. Sein Transfer nach Madrid soll im Juli 2024 vollzogen werden, wenn der Angreifer seinen 18. Geburtstag feiert. Ein ähnliches Modell hatte Real auch einst beim 45-Millionen-Transfer von Vinicius Júnior von Flamengo 2018 angewandt. Vereinbart ist, dass Real die Endrick-Ablöse in Raten bis zum Sommer 2024 bezahlt.

Endrick hat erst sieben Profispiele (drei Tore) absolviert, gilt aber aufgrund seines Alters als aktuell größtes Talent Brasiliens. Mehrere namhafte Vereine aus Europa wurden zuletzt mit dem U17-Nationalspieler in Verbindung gebracht: PSG, Chelsea und vor allem Reals Erzrivale FC Barcelona. Barça-Trainer Xavi bestätigte in der vergangenen Woche sogar öffentlich das Interesse an dem jungen Torjäger.

"Wir haben mit seinem Vater und auch direkt mit dem Spieler gesprochen. Er kann Tore machen, er hat das Dribbling, er hat eine brutale Fähigkeit, den Unterschied zu machen. Er ist ein Spieler, der bereits in der brasilianischen Liga spielt und auch einer für die Zukunft", erklärte Xavi im Interview mit ESPN: "Er ist ein Spielertyp, den wir brauchen. Er kennt unser Projekt bereits und wir sind im Gespräch. Ich hoffe, er wird ein Spieler von uns. Das hängt alles von ihm ab."

Es sieht ganz danach aus, als würden Xavis Hoffnungen bitter enttäuscht. Zumal weder Barcelona noch PSG ein formelles Angebot für den Teenager unterbreitet haben.

Teile von Endricks Entourage weilen aktuell bei der Weltmeisterschaft in Katar. Nach ihrer Rückkehr Mitte Dezember sollen die Verhandlungen zum Abschluss gebracht werden.