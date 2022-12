FC Bayern und die Stürmer-Suche: Harry Kane, Cody Gakpo, Joao Felix, Niclas Füllkrug oder Marcus Thuram?

Trotz der jüngsten Gala-Auftritte von Eric Maxim Choupo-Moting sollten die Bayern über kurz oder lang auf dem Transfermarkt aktiv werden und einen neuen Stürmer an Land ziehen. Hier sind ein paar Kandidaten für den Krösus der Bundesliga.

In wenigen Tagen gehen die in München verbliebenen Spieler in die Weihnachtspause, bevor es am 3. Januar mit dem Training beim Rekordmeister weitergeht. Hinter den Türen an der Säbener Straße wird derweil an den Transferplanungen geschraubt. Nicht nur muss der FC Bayern weiter darüber nachdenken, ob auf langwierige Verletzungen wie im Fall von Lucas Hernández reagiert wird, sondern die Stürmerfrage wird die Verantwortlichen rund um Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn beschäftigen. Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting, der elf Treffer in 16 Pflichtspielen für Bayern in dieser Saison erzielt hat, werden aufgenommen. Allerdings stellt der 33-Jährige bei allem Respekt vor seinen jüngsten Leistungen keine langfristige Lösung dar. Aus diesem Grund lohnt sich ein Blick auf mögliche Kandidaten, die entweder im Januar oder aber dann nach Saisonende zum FC Bayern stoßen könnten.

© imago images Er wäre die 1A-Lösung für den Bayern-Sturm: Harry Kane. Harry Kane zum FC Bayern? Mr. Reliable aus London Harry Kane führt die englische Nationalmannschaft momentan durch die K.o.-Phase der WM und verschwendet angesichts des Viertelfinalgegners Frankreich aktuell wohl wenig Gedanken an seine Zukunft im Klubfußball. Der 29-Jährige wurde bereits des Öfteren mit den Münchenern in Verbindung gebracht - und das hat auch seine Gründe. Kane ist ein verlässlicher Torschütze und ganz generell ein verlässlicher Performer. In den vergangenen Jahren hatte der Angreifer von Tottenham Hotspur selten Phasen, in denen er über mehr als zwei, drei Wochen hinweg enttäuschte. Darüber hinaus hat Kane bereits viel Erfahrung auf den größten Bühnen des Fußballs, sprich in Champions-League- und EM-Endspielen, gesammelt. Allein vom Format her würde er perfekt zu den Bayern passen. Aber auch spielerisch wäre Kane eine 1A-Lösung, denn er ist eben nicht nur Torjäger, sondern auch ein mitspielender Angreifer, der sich mit cleverem Positionsspiel ins Mittelfeld fallen lässt und dort an der Passzirkulation teilnehmen kann. So entstehen im besten Fall Räume für diagonal einlaufende Offensivkräfte, wie sie auch die Bayern mit Serge Gnabry und Sadio Mané haben. Kanes Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2024, aber ein Wechsel im Sommer könnte gewiss die Zahlung einer Ablösesumme im hohen zweistelligen, wenn nicht sogar niedrigen dreistelligen Millionenbereich voraussetzen.

© imago images Cody Gakpo ist der wohl am meist gehypteste Jung-Star bei der WM 2022. FC Bayern und Cody Gakpo: Der WM-Hype aus Eindhoven Cody Gakpo betreibt in Katar gerade mächtig Eigenwerbung und spielt sich entsprechend auf die Wunschliste vieler namhafter Clubs. Auch die Bayern könnten am jungen Niederländer Gefallen finden, denn ein Wechsel von PSV zu einem anderen Verein im kommenden Sommer sollte vergleichsweise preiswert vonstattengehen. Allerdings bliebe die Frage, inwieweit Gakpo wirklich ins Profil, nach welchem der Rekordmeister fahndet, passen würde. Gakpo ist eigentlich Flügelstürmer, hat aber in der jüngeren Vergangenheit sowohl in Klub als auch Nationalteam als zentraler Angreifer überzeugt. Er kann vor allem dann glänzen, wenn er das Spiel vor sich hat und ein wenig Tempo aufnimmt. Gakpo ist kein ballhaltender oder -verteilender Stürmer, aber an diesen Elementen könnte er noch arbeiten, sofern er denn die Rolle als Mittelstürmer wirklich annimmt. Denn bislang scheut sich Gakpo noch ein wenig davor. Mit ihm hätten die Bayern wohl eher eine weitere Offensivkraft, die eigentlich lieber über außen kommt, als in der Mitte positioniert zu sein. Das spricht gegen ernsthafte Transferbemühungen.

© imago images Marcus Thuram spielt bei Borussia Mönchengladbach eine bärenstarke Saison. Der Lohn: Eine WM-Teilnahme mit Frankreich. Marcus Thuram zum FC Bayern? Die Bundesliga-Lösung Bereits im Winter, aber spätestens im Sommer könnte die Personalie Marcus Thuram interessant werden. Der Vertrag des Franzosen mit Borussia Mönchenglabdach endet im Juni, eine weitere Zusammenarbeit scheint unwahrscheinlich. Selbstverständlich hat der FC Bayern den französischen WM-Teilnehmer im Auge, wobei sich ähnlich wie bei Gakpo die Frage stellt, ob Thuram am besten im offensiven Zentrum funktioniert und dort auch gerne spielen möchte. Von Fohlen-Trainer Daniel Farke wird er häufig zentral eingesetzt und kann dort auch seine Physis sowohl am Boden als auch in der Luft einbringen. Thuram mag es, wenn er etwas Freiraum hinter der gegnerischen Abwehrkette vorfindet und diesen entsprechend mit Tempo ausnutzen kann. Bei den Bayern wird es allerdings seltener als bei Gladbach der Fall sein. Also müsste auch Thuram sein Spiel ein Stück weit umstellen und der ballbesitzlastigen Spielweise der Bayern anpassen. Das Potenzial dazu hätte er und aufgrund seiner Dynamik könnten sich auch gute Synergien mit Serge Gnabry, Leroy Sané und Co. ergeben. Allein schon wegen des relativ niedrigen Risikos dieses Transfers spielt Thuram eine Rolle in den Überlegungen der Bayern-Oberen.

© imago images Ein Abgang von Atletico Madrid - auch wegen seines Verhältnisses zu Trainer Diego Simeone - gilt bei Joao Felix fast schon als sicher. Joao Felix und die Bayern: Die Luxus-Variante Maximal Außenseiterchancen hätte hingegen eine Verpflichtung von João Félix von Atlético Madrid. Der Portugiese, der 2019 für fast 130 Millionen Euro zu den Colchoneros wechselte, konnte sich nie vollends etablieren und eine gewichtige Rolle für Atlético spielen. Wechselgerüchte halten sich hartnäckig und es würde nicht überraschen, sollte Félix bald auf dem Transfermarkt verfügbar sein - vielleicht sogar schon im Januar, wie lokale Medien berichten. Berater Jorge Mendes möchte gewiss, dass sein 23-jähriger Klient endlich wieder im großen Rampenlicht glänzt. Bayern würde sicherlich die notwendige Bühne - zumindest in Champions-League-Auftritten - bieten, aber passt Félix überhaupt zum Rekordmeister? An sich ist der beidfüßige Techniker kein klassischer Mittelstürmer, sondern gemacht für die Rolle als hängende Spitze, die Bälle von einem Wandspieler aufnehmen und mit Drang nach vorn bringen kann. Bei den Bayern würde Félix wohl im schlimmsten Fall mit Jamal Musiala ins Gehege kommen und die beiden könnten sich Räume gegenseitig wegnehmen. In jedem Fall bräuchte Félix immer noch einen Mittelstürmer für sich, wodurch Bayern das eigentliche Problem nicht gelöst hätte. Angesichts des Preises wirkt ein Engagement von Félix in München unrealistisch.