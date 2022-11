Robert Lewandowski: Landwirtschaft, Bars, Mode - das unfassbare Imperium des Stars des FC Barcelona

Laut Forbes zählt Robert Lewandowski zu den zehn reichsten Fußballern der Welt - und das liegt nicht nur an seinem hohen Gehalt. Gemeinsam mit seiner Frau Anna investiert der Offensivstar des FC Barcelona großflächig in Unternehmen. Ein Blick auf das Lewy-Imperium.

Am Dienstag startet Lewandowski mit Polen mit dem Spiel gegen Mexiko (17 Uhr im LIVETICKER) in die WM in Katar. Insgesamt vereinen die beiden Lewandowskis rund 30 Projekte und Unternehmen, an denen sie sich finanziell beteiligen - Robert hauptsächlich bei technologischen und serviceorientierten Projekten, Anna in Sachen Ernährung, Gesundheit und Fitness.

Wir blicken auf die größten Zweige des Lewandowski-Imperiums. Zuvor starten wir aber mit einer beendeten Zusammenarbeit: Seit März 2022 arbeitet er nicht mehr mit Sponsor Huawei zusammen.

Der chinesische Technikkonzern soll Russland dabei geholfen haben, sein Netzwerk nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine gegen Cyberattacken zu sichern. Lewy positioniert sich klar für die Ukraine. Lewandowski verzichtet dem Vernehmen nach auf fünf Millionen Euro. Gemeinsam mit seiner Anna hatte er zu den wichtigsten Werbe-Gesichtern von Huawei gehört.