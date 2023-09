Tottenham Hotspur unter Neu-Trainer Angelos Postecoglou: Mehr Spaß als beim FC Bayern

Unter seinem neuen Trainer Angelos Postecoglou hat Tottenham Hotspur einen äußerst erfolgreichen Start in die neue Spielzeit hingelegt. Ohne den abgewanderten Harry Kane spielen die Spurs plötzlich sehr erfrischenden und ansehnlichen Offensivfußball.

Tottenham Hotspur: Fans dichten Song für Postecoglou

Postecoglous Beliebtheit bei den Fans tut das kaum einen Abbruch. So dauerte es auch nur bis zum zweiten Spieltag, dem 2:0-Sieg gegen ManUnited, bis dem Australier aus Dankbarkeit - ganz klassisch in englischer Manier - der erste Stadion-Song gewidmet wurde. Spurs-Fan James Black dichtete Robbie Williams Klassiker "Angels" kurzerhand in "Ange" (Abkürzung für Postecoglous Vornamen Angelos) um. Darin findet sich einerseits eine Lobeshymne auf Postecoglou wieder, andererseits teilt man auch gegen die Ex-Trainer Conte, Mourinho, Mauricio Pochettino und sogar Christian Gross und deren langweiligen und wenig erfolgreichen Fußball aus:

<< And through it all / we'll play the way we want to / with big Ange Postecoglou / whether I'm right or wrong. It's big Ange ball / so you can keep your Pochettino, Conte and Mourinho / and even Christian Gross. Cause everywhere we go / I'm loving big Ange instead. >>

Innerhalb kürzester Zeit erlangte der Song innerhalb Englands enorme Bekanntheit, weshalb letztlich sogar Robbie Williams selbst darauf aufmerksam wurde und kurzerhand auf seinem Instagram-Kanal ein Video online stellte, in welchem er den umgetexteten Refrain nachsang. Als bekennender Unterstützer seines Heimatklubs Port Vale aus Stoke-on-Trent äußerte der britische Musiker gar die Vermutung, nun selbst ein Anhänger der Spurs zu sein.

Und auch abseits des Platzes weiß Postecoglou mit seiner offenen, charmanten und schlagfertigen Art zu punkten. So antwortete er auf ein Taktik-Lob eines Reporters auf einer Pressekonferenz ironisch, er kopiere lediglich die Spielweise von ManCity-Coach und Kollege Pep Guardiola, nachdem ihm Experte Gary Neville unmittelbar zuvor vorgeworfen hatte, sich bei den Ideen des Katalanen zu bedienen.