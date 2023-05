Transfers: Xhaka-Rückkehr in die Bundesliga wird immer konkreter

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 19. Mai.

© getty Granit Xhaka Die Rückkehr des Mittelfeldspielers nach Deutschland nimmt offenbar immer konkretere Formen an. Dass Bayer Leverkusen am Arsenal-Star haben soll, hatten wir bereits berichtet. Laut Bild will man bei Bayer den Deal aber schon Anfang Juni fix machen - das wäre in zwei bis drei Wochen. Xhaka, der bei den Gunners noch Vertrag bis 2024 hat, soll Wunschspieler von Xabi Alonso sein, zudem wolle seine Frau, die aus Mönchengladbach stammt, gern wieder zurück in die Heimat. Xhaka hatte von 2012 bis 2016 für die Fohlen gespielt.

© getty José Cifuentes José Cifuentes, ein Mittelfeldspieler des LAFC, wechselt womöglich bald nach Schottland zu den Rangers. Das jedenfalls ist die aktuelle Spekulation, denn sein Berater Stefan Jarrin schrieb in einem seiner jüngsten Posts auf LinkedIn, dass er den Klub in Glasgow besucht hat. Der 24 Jahre alte Ecuadorianer könnte also die MLS schon bald verlassen.

© getty Xavi Simons Zieht es Mittelfeldspieler Xavi Simons auf die Insel? Wie Ed.nl berichtet, soll Arsenal am 20-Jährigen der PSV Eindhoven interessiert sein. Demnach kommt er als Nachfolger von Granit Xhaka infrage, der die Gunners im Sommer wohl verlassen wird. In welcher Weise in dieser Hinsicht das ebenfalls kolportierte Interesse an Declan Rice von West Ham eine Rolle spielt, ist jedoch unklar.

© getty Marc Guéhi In der Premier League kommt es womöglich zu einem Dreikampf um die Dienste von Innenverteidiger Marc Guéhi von Crystal Palace. Die Daily Mail berichtet etwa, dass der 22-Jährige das Interesse von Manchester United, Tottenham Hotspur und Arsenal geweckt hat. Dieser spielt seit zwei Jahren bei Palace, das ihn im Januar 2021 für 23,34 Millionen Euro von Chelsea verpflichtet hatte. Chelsea würde an einem neuerlichen Transfers des Manns aus der Elfenbeinküste zudem noch mitverdienen. Foot Mercato meldet derweil, dass Guéhi ein möglicher Nachfolger von Harry Maguire sein könnte, sollte dieser United im Sommer tatsächlich verlassen.

© getty Gift Orban Die Premier League ist offenbar heiß auf den nigerianischen Stürmer Gift Orban von KAA Gent. Laut Evening Standard sollen Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und Fulham allesamt Scouts nach Belgien entsandt haben. Der 20-Jährige ist in dieser Saison in herausragender Form und erzielte bereits 19 Tore in 19 Pflichtspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, nachdem Gent ihn erst im Januar für 3,3 Millionen Euro von Stabaek aus Norwegen verpflichtet hatte. Eine massive Wertsteigerung ist damit vorprogrammiert.

© getty Luiz Araújo Flügelspieler Luiz Araújo wird Atlanta United aus der MLS schon im Juli wieder verlassen. Er wechselt aus Georgia zurück in seine brasilianische Heimat zu Flamengo. Araújo war im August 2021 nach vier Jahren bei LOSC Lille nach Atlanta gewechselt. Zuvor war er beim FC São Paulo aktiv.

© getty Ricardo Pepi Wie geht es weiter für Augsburgs Rekordtransfer Ricardo Pepi? Derzeit weilt der US-Amerikaner auf Leihbasis beim FC Groningen in der Eredivisie. Im Sommer endet die Leihe, doch eine Rückkehr zu den Fuggerstädtern scheint nicht in Stein gemeißelt. Laut Ed.nl steht Pepi bei gleich mehreren niederländischen Topklubs auf dem Zettel. Konkret werden die PSV Eindhoven und Feyenoord genannt. Darüber hinaus sollen aber auch RB Leipzig und Crystal Palace Interesse haben. Dem Bericht zufolge soll es sogar schon eine Kontaktaufnahme zwischen dem Umfeld Pepis und der PSV gegeben haben. Augsburg hatte für Pepi im Januar 2022 überraschend eine Rekordsumme von 16,36 Millionen Euro bezahlt, nach internen Konflikten kam es dann jedoch im vergangenen August zum Leihgeschäft mit Groningen.

© getty Lisandro Martínez Innenverteidiger Lisandro Martínez bekommt bei Manchester United offenbar einen neuen Vertrag. Das berichtet unter anderem Sky Sports. Demnach soll es bereits konkrete Gespräche gegeben haben, nachdem Martínez seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer überzeugende Leistungen gezeigt hat. Der argentinische Weltmeister hat ohnehin noch Vertrag bis 2027, fällt derzeit aber mit einem Mittelfußbruch aus.

© getty Ruben Loftus-Cheek Ruben Loftus-Cheek, der bei Chelsea keine allzu große Rolle spielt, könnte sein Glück in der Ferne suchen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano gibt es schon konkrete Gespräche mit der AC Milan. Ein solcher Transfer soll dort hohe Priorität genießen, um das Mittelfeld neu aufzustellen. Loftus-Cheek selbst soll großes Interesse an einem Wechsel zu den Rossoneri haben.

© getty Lucas Moura Offiziell bestätigt ist der Abgang von Lucas Moura von Tottenham Hotspur. Der Klub von der White Hart Lane gab den Abschied des Brasilianers am Donnerstag bekannt. Der Flügelspieler kam im Januar 2018 zu den Spurs von PSG und erreichte mit dem Klub 2019 sogar das Finale der Champions League, das jedoch der FC Liverpool gewann.

© getty Emiliano Martínez Der argentinische Weltmeister-Torhüter Emiliano Martínez von Aston Villa ist offenbar im Visier von Chelsea. Das berichtet Football Insider. Allerdings sollen auf besagter Liste auch David Raya und Andre Onana stehen, die ebenfalls als Nachfolger für den entthronen Stammkeeper Edouard Mendy infrage kommen. Neben den Blues sind aber wohl auch die Red Devils an Martínez interessiert. Bei United könnte er der langfristige Nachfolger von David De Gea werden, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft - United könnte selbigen aber per Option aber noch um ein Jahr verlängern.

© getty Jobe Bellingham Der jüngere Bruder von Jude Bellingham, Jobe (17), steht offenbar vor einem Wechsel zu AFC Sunderland. Transfer-Experte Fabrizio Romano meldet dies und spricht von einer bereits vereinbarten Ablösesumme von knapp 3,5 Millionen Euro für Birmingham City. Ein Medizincheck steht demnach in den kommenden zehn Tagen an. Bellingham hatte erst im vergangenen Herbst seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Bellingham ist Offensivspieler und kann vorne alle drei Positionen im Angriff spielen.

© getty Wilfried Zaha Fenerbahce hat offenbar Kontakt zum Umfeld von Offensivspieler Wilfried Zaha von Crystal Palace aufgenommen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Journalist Yagız Sabuncuoglu von Sports Digitale berichtet, hat der türkische Topklub Zahas Berater zu Gesprächen nach Istanbul eingeladen. Demnach soll der Agent des 30-jährigen Ivorers beim 3:1-Sieg Fenerbahces gegen Trabzonspor am Donnerstag im Stadion gewesen sein. Crystal Palace ist zwar zuversichtlich, dass Zaha seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Engländern doch noch verlängert. Sollte er das jedoch nicht tun, wäre er ablösefrei zu haben. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Zaha bereits mit mehreren weiteren namhaften Adressen in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen auch der FC Bayern und Ronaldo-Klub Al-Nassr Interesse anmelden. Der FC Barcelona und Juventus Turin wurden ebenfalls als mögliche neue Vereine für Zaha genannt.

© getty Phil Jones Phil Jones wird Manchester United nach zwölf Jahren im Old Trafford zum Saisonende verlassen. Das gaben die Red Devils am Freitag bekannt. Der Engländer, der in den vergangenen Jahren überwiegend verletzt war, zählte in dieser Spielzeit schon nicht mehr zum 25-Spieler-Kader des Klubs.

© getty Marco Neppe Die Gerüchteküche rund um mögliche Transfers beim FC Bayern beginnt allmählich zu brodeln. Doch das gilt nun nicht mehr nur für die Mannschaft. Laut kicker soll auch unter den Funktionären Veränderung möglich sein. Die Rede ist nicht vom Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic - hier wird eine Entscheidung bei der anstehenden Aufsichtsratssitzung Ende Mai erwartet -, sondern vom Technischen Direktor Marco Neppe. Auch dieser soll dem Bericht zufolge auf dem Prüfstand stehen. Er gilt als einer der wichtigsten Leute in Sachen Kaderplanung und soll in diesem Sommer ebenfalls hinterfragt werden. Zudem gibt es offenbar Interesse an seiner Person bei Tottenham Hotspur, das nach der Sperre für Sportdirektor Fabio Paratici aus dessen Juventus-Zeit wohl auf der Suche nach einem Nachfolger ist. Wie konkret dieses Interesse aber ist, ist noch unklar. Das Fachmagazin jedoch meldet in dem Zusammenhang, dass auch aufgrund dieser Personalie in München anders als bei anderen europäischen Topklubs noch keine konkreten Transferaktivitäten stattgefunden haben und erst die Führungssituationen geklärt werden soll.