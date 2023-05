Transfers: Inter Mailand ist wohl immer noch an FC Bayerns Benjamin Pavard interessiert

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 17. Mai.

Diese wollen nach der starken Rückserie des Weltmeisters von 2018 dessen bis 2024 laufenden Vertrag gerne verlängern. Sportchef Hasan Salihamidzic bestätigte laufende Gespräche. Für Pavard geht es auch darum, ob er in München dauerhaft auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ran darf. Bei Inter könnte er sich dessen wohl sicher sein.

Inter Mailand ist weiter an Bayern Münchens Abwehrspieler interessiert. Calciomercato schreibt, dass die Nerazzurri nach ihrem gescheiterten Anlauf im Januar zur neuen Saison erneut bei dem Franzosen anklopfen wollen. Inter sucht nach einem Ersatz für Milan Skriniar, Pavard ist der Wunschkandidat, im Winter scheiterte ein möglicher Transfer am Veto der FCB-Verantwortlichen.

© getty

Joshua Kimmich

Muss der FC Bayern München im Sommer einen seiner Topstars ersetzen? Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, soll Joshua Kimmich über einen Sommertransfer nachdenken und einer Luftveränderung gegenüber nicht abgeneigt sein. Besonders die Entlassung von Julian Nagelsmann wird als Grund genannt. Kimmich, der als enger Vertrauter des Ex-Coachs galt, war damit offenbar nicht einverstanden.

Konkret interessiert an Kimmich ist laut den Spaniern der FC Barcelona. Die Mannschaft von Xavi Hernandez will sich im Sommer neben Lionel Messi offenbar mit einem Topstar im zentralen Mittelfeld verstärken und soll dafür Kimmich ins Auge gefasst haben. Bereits vor einer Woche gab es Gerüchte, dass Barças Rivale Real Madrid an einer Verpflichtung von Kimmich interessiert sein soll.