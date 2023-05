FC Liverpool will Alexis Mac Allister - doch Moises Caicedo würde besser in Jürgen Klopps System passen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest ein Mittelfeldspieler von Brighton in diesem Sommer an die Anfield Road wechselt. Liverpool hat Weltmeister Alexis Mac Allister zu einem seiner Transferziele auserkoren - doch eigentlich würde ein Mannschaftskollege noch viel besser in das Klopp-System passen.

Wer Moises Caicedo am Sonntag gegen Arsenal beobachtete, sah einen Spieler, der wie geschaffen ist für einen Spitzenklub und wie geschaffen für die Mannschaft von Jürgen Klopp. Der Ecuadorianer, der ausnahmsweise als Rechtsverteidigers auflief, spielte beim 3:0-Sieg von Brighton überragend und beendete damit die Titelhoffnungen der Gunners in der Premier League. "Ein Techniker und ein Zerstörer", titelte der Telegraph. Caicedos Mischung aus Technik, Körperlichkeit und taktischem Geschick macht den 21-Jährigen zu einem der größten Talente in Europa. Gerade Liverpool braucht diese Verstärkung dringend für sein Mittelfeld.

© getty Liverpool-Transfers - Moises Caicedo: Das Allround-Paket Das vielleicht Beeindruckendste an Caicedo ist seine Vielseitigkeit. Er gilt zwar in erster Linie als Defensivspieler, ist aber mit dem Ball genauso gut wie ohne Ball. In dieser Saison gehört er beispielsweise zu den fünf besten Mittelfeldspielern der Premier League (mit mindestens 900 Minuten Einsatzzeit), was die Anzahl der Pässe und der gewonnenen Zweikämpfe angeht. Seine Passgenauigkeit ist die zweitbeste unter den Mittelfeldspielern nach Rodri von Manchester City. Zudem zählt er beim Abfangen von Bällen, beim Zurückerobern, bei Zweikämpfen und Pässen ins letzte Drittel zu den Top-10 der Liga. "Es gibt viele Spieler, die mit dem Ball sehr gut sind, aber dafür ohne Ball, im defensiven Bereich, nicht so gut", sagt Brightons Trainer Roberto De Zerbi. "Andere sind im defensiven Bereich top, aber mit dem Ball gibt es einige Probleme. Bei Caicedo sehe ich nichts, was nicht auf Top-Niveau ist."

© getty Liverpool-Transfers - Der perfekte Back-Up für Alexander-Arnold Spannend ist aktuell, dass Brighton den Ecuadorianer zuletzt auch als Rechtsverteidiger einsetzt - so kann er seine Stärken im Eins-gegen-Eins und seinen guten Spielaufbau ausspielen. Liverpool dürfte das am meisten beeindrucken. Denn die Reds suchen schon länger nach einem defensiv noch besseren Back-Up für Trent Alexander-Arnold. Einen Mittelfeldspieler wie Caicedo zu haben, der sich auch auf der Außenverteidigerposition wohlfühlt, wäre ideal für Klopp. Und wenn das Trent-Experiment fortgesetzt werden soll, kann man sich für ihn kaum einen besseren Partner als Caicedo vorstellen.

© getty Liverpool-Transfers - Wechsel von Brighton-Duo wahrscheinlich? Es blieb nicht unbemerkt, dass De Zerbi nach dem Arsenal-Spiel seine beiden Star-Mittelfeldspieler nannte, als er über mögliche Verkäufe im Sommer sprach. "Mit Sicherheit werden wir einige Spieler verlieren", sagte der Italiener gegenüber Sky Sports. "Vielleicht Caicedo, vielleicht Mac Allister ..." In Brighton ist man sich darüber im Klaren, dass nach der besten Saison in der Vereinsgeschichte Abgänge unvermeidlich sind. Das Transfer-Modell des Vereins ist klar und basiert darauf, dass die besten Spieler für viel Geld weiterverkauft werden - zum einen, um es in den Kader und die Infrastruktur des Vereins zu reinvestieren und zum anderen, um weiterhin Talente mit Weiterverkaufs-Potenzial anzulocken. Brighton hat bereits damit begonnen, sich für die nächste Saison zu rüsten. Watford-Stürmer Joao Pedro hat unterschrieben und James Milner wird ablösefrei verpflichtet werden. Mahmoud Dahoud vom BVB soll ebenfalls kommen. Julio Enciso, Evan Ferguson, Facundo Buonanotte und Jeremy Sarmiento, allesamt unter 20 Jahre alt, wurden bereits an die erste Mannschaft herangeführt, und es wird erwartet, dass der 19-jährige schwedische Nationalspieler Yasin Ayari, der im Januar von AIK kam, in der nächsten Saison zum Einsatz kommen wird. Abgänge sind also wahrscheinlich. Mac Allister und Caicedo sind natürlich die Aushängeschilder, aber auch Kaoru Mitoma und Pervis Estupinan haben Interesse geweckt. Levi Colwill derweil wird zu seinem Stammverein Chelsea zurückkehren. De Zerbis Startelf könnte im August also schon wieder ganz anders aussehen.

© getty Liverpool-Transfers: Das bereuen Arsenal und Manchester United Wenn man bedenkt, zu welchem Spieler er sich entwickelt hat, ist es unglaublich, dass Caicedo Brighton nur fünf Millionen Euro gekostet hat, als er im Februar 2021 von Independiente del Valle kam. Etwas mehr als zwei Jahre später werden die Seagulls nun deutlich mehr verlangen. Sie haben bereits im Januar Mega-Angebote des FC Chelsea und des FC Arsenal abgelehnt, obwohl der Spieler öffentlich deutlich gemacht hat, dass er den Verein verlassen möchte. Caicedo hat inzwischen einen neuen Vertrag bei Brighton unterschrieben. Paul Barber, der Geschäftsführer und stellvertretende Vorsitzende des Vereins, bestätigte kürzlich, dass dieser Vertrag keine Ausstiegsklausel enthält. Die interessierten Vereine werden also noch mehr als die 87,5 Millionen Euro zahlen müssen, die Arsenal damals bot. Das wird speziell Manchester United ärgern, das 2021 die Chance hatte, Caicedo ins Old Trafford zu holen.

© getty Liverpool-Transfers: Die Hindernisse Liverpool hat bereits den Transfer von Dortmunds Jude Bellingham aus Kostengründen abgelehnt. Und da Chelsea und Arsenal nach wie vor an Caicedo interessiert sind, ist es unwahrscheinlich, dass man sich auf ein gegenseitiges Überbieten einlassen wird. Auch wenn Mac Allisters Vertrag nur noch zwei Jahre läuft, wäre er wohl einfacher und günstiger zu haben wäre. Jürgen Klopp soll von seinem ehemaligen Spieler Adam Lallana zudem das Feedback erhalten haben, dass der Weltmeister charakterlich stark und im Training stets motiviert sei. Zuletzt gab es Berichte über eine Einigung auf eine Ablöse in Höhe von 87,5 Millionen Euro zwischen Brighton und Liverpool für Mac Allister - doch interne Quellen dementierten diese Gerüchte.