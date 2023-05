Transfers: Chelsea sticht BVB bei Top-Talent aus - City-Star lässt aufhorchen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 18. Mai.

© getty Enzo Le Fée Dass Borussia Dortmund Interesse am 23 Jahre alten Mittelfeldspieler haben soll, wurde Ende März erstmals vermeldet. Vor knapp zwei Wochen machte dann die Meldung die Runde, dass die Konkurrenz durchaus namhaft ist: mehrere Klubs aus der Ligue 1 sowie die SSC Neapel sollen Interesse haben. Jetzt bringt die Bild mit Verweis auf Medienberichte auch noch Brighton & Hove Albion aus der finanzkräftigen Premier League ins Spiel. Le Fée könnte im Mittelfeld die Position einnehmen, die Jude Bellingham bei einem möglichen Abgang hinterließe. Er steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag, als Ablöse wäre eine Summe von rund 20 Millionen Euro nötig.

© getty Kendry Páez Independiente hat den Transfer des 16-Jährigen zum FC Chelsea bestätigt. "Heute kann ich bekanntgegeben, dass Kendry 2025 ein Spieler des FC Chelsea werden wird", sagte der dortige Sportdirektor. Die Blues haben sich den offensiven Mittelfeldspieler also gesichert. Spannend aber auch, was Independientes Sportdirektor noch verriet: "Wir haben Angebote von Manchester United und Borussia Dortmund erhalten, aber das Interesse des FC Chelsea war am größten."

© imago images Mateu Alemany Der Abschied von Barcelonas Sportdirektor Mateu Alemany war eigentlich beschlossen. Nach Vertragsende 2024 wollte er bei Aston Villa anheuern. Nun ist es wohl zu einer Kehrtwende gekommen. Laut übereinstimmenden Medienberichten habe Alemany seine Meinung geändert und wolle einen neuen Vertrag unterzeichnen. Der Deal mit dem PL-Klub sei aus "persönlichen Gründen" gescheitert, heißt es in der spanischen Sport.

© getty Carlo Ancelotti Bleibt Ancelotti nach der krachenden Niederlage gegen Manchester City Trainer bei Real Madrid? Die Meisterschaft hatten die Königlichen bekanntlich auch verspielt, aber immerhin die Copa del Rey gewonnen. Und Brasilien soll bekanntlich Interesse haben. "Niemand stellt mich in Frage", sagte der Italiener auf der PK nach dem Spiel. "Der Klub-Präsident hat es vor 15 Tagen doch deutlich gemacht - das ist ein Schritt, um uns für nächste Saison zu verbessern. Ich werde hier nächstes Jahr um einen weiteren Champions-League-Titel kämpfen", betonte Ancelotti. Das Vertrauen seiner Spieler hat er ohnehin: "Natürlich sollte Carlo Ancelotti bleiben. Natürlich", sagte etwa Vinícius Júnior.

© imago images Bernardo Silva Und was ist mit den Leistungsträgern bei ManCity? Dass Ilkay Gündogan den Klub im Sommer verlassen könnte, ist bekannt: Sein Vertrag läuft aus. Aber auch Doppeltorschütze Bernardo Silva könnte vielleicht gehen, obgleich sein Vertrag noch bis 2025 läuft. PSG soll an ihm interessiert sein. "Mein Plan ist, es die Saison zu Ende zu spielen, die Premier League und danach die beiden Pokalfinals zu gewinnen", sagte der 28-Jährige gestern gegenüber RMC Sport. "Im Sommer schauen wir dann, was passiert."

© getty Sinaly Diomandé Bei Eintracht Frankfurt könnte es im Sommer zu einem Umbruch kommen, und zwar nicht nur im Sturm. Also müssen neue Talente her: Laut fussballtransfers.com steht der 22 Jahre alte Ivorer Sinaly Diomandé von Olympique Lyon bei den Hessen auf dem Zettel. Diomandé befand sich schon 2021 auf einer "Schattenliste" der Eintracht, die die Bild damals veröffentlicht hatte. Jetzt könnten "konkrete Schritte" unternommen werden, schließlich wird Evan Ndicka den Klub verlassen.

© getty Harry Kane Paris Saint-Germain hat angeblich Kontakt zum Umfeld von Tottenham-Stürmer Harry Kane aufgenommen. Das berichtet Foot Mercato. Demnach hat Luis Campos, strategischer Berater bei PSG, das Treffen eingefädelt. Dabei soll es darum gegangen sein, abzufragen, ob sich Kane einen Wechsel nach Paris grundsätzlich vorstellen könnte. Neben Kane soll PSG indes auch Victor Osimhen als mögliche neue Nummer 9 im Auge haben. Da Napoli den Nigerianer allerdings wohl nicht verkaufen will, könnte Kane das realistischere Ziel sein. Der Vertrag des 29-jährigen Engländers bei den Spurs läuft 2024 aus. Möglicherweise könnte dieser Sommer für Tottenham also die letzte Möglichkeit sein, eine ordentliche Ablösesumme für Kane zu kassieren. Diese würde wohl bei mehr als 100 Millionen Euro liegen.

© getty Alphonso Davies Alphonso Davies hat beim FC Bayern München noch Vertrag bis 2025. Der soll schnellstens vorzeitig verlängert werden - aber das könnte komplizierter werden als gedacht. "Einige Klubs sind interessiert", verriet Davies' Berater Nick Huoseh nämlich bei TSN. "Noch gibt es aber keine konkreten Gespräche." Konkrete Gespräche wären angesichts der Vertragssituation des Linksverteidigers sowieso nur mit den Bayern erlaubt. "Davies hat noch zwei Jahre Vertrag und der FC Bayern hofft, den Vertrag verlängern zu können. Noch gibt es aber nichts zu bestätigen", sagte Huoseh. Medienberichten zufolge sollen Real Madrid und Manchester City an Davies interessiert sein. Der fordere von den Bayern eine Verdoppelung seiner Bezüge von aktuell neun Millionen Euro - eine happige Summe.

© getty Sadio Mané Bislang ist die Paarung zwischen dem FC Bayern und Sadio Mané noch keine Erfolgsgeschichte. Deshalb gibt es bereits Gerüchte, wonach sich die Wege schon im Sommer wieder trennen und Mané in die Premier League zurückkehren könnte. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist an diesen Gerüchten aber nichts dran. Mané und seine Berater-Agentur ROOF hätten keine derartigen Pläne. Mané habe ein sehr gutes Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel, wolle bleiben und mit den Bayern Titel gewinnen. Der 31-Jährige war im Sommer 2022 für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

© imago images Justin Butler Laut transfermarkt.de verstärkt sich der BVB II für die kommende Saison mit Angreifer Justin Butler vom FC Ingolstadt. Der 22-Jährige soll bereits bis 2025 unterschrieben haben. Die Dortmunder U23 braucht Ersatz für Justin Njinmah: Der Torjäger wird angeblich nicht über die aktuelle Spielzeit hinaus bleiben, die Kaufoption sei einfach zu teuer. Neben Franz Roggow vom FC St. Pauli wäre Butler der zweite Neuzugang beim BVB II. Auch Franjo Ivanovic von der U23 des FC Augsburg soll angeblich kommen.

© getty Mahmoud Dahoud Der Abschied von Mo Dahoud beim BVB steht bereits fest. Es gab bereits konkrete Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League, jetzt hat Trainer Roberto de Zerbi von Brighton & Hove Albion das Interesse seines Klubs bestätigt. "Wird er kommen? Ja, wir haben keine Geheimnisse - ich mag Dahoud und würde gerne mit ihm arbeiten", sagte das Trainer-Talent auf einer Pressekonferenz. Brighton ist aktuell Sechster in der Premier League und könnte es in die Europa League schaffen. Dahoud soll bereits erste Medizinchecks in London absolviert haben.