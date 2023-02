Keita, Firmino, Salah? Diese Stars des FC Liverpool könnten im Sommer gehen

Der FC Liverpool wird im Sommer wohl einige Neuverpflichtungen tätigen. Doch wer könnte gehen, um den Wiederaufbau zu unterstützen?

Der FC Liverpool wird im Sommer wohl einige Neuverpflichtungen tätigen. Doch wer könnte gehen, um den Wiederaufbau zu unterstützen? In diesem Sommer könnten an der Anfield Road Veränderungen in der Luft liegen - und das zu Recht. Es ist zweifellos das Ende einer Ära in Liverpool, denn die Schwierigkeiten auf dem Spielfeld in dieser Saison werden durch die Ungewissheit außerhalb des Spielfelds ergänzt. Der Klub steht zum Verkauf, der Sportdirektor verlässt den Verein, eine neue Tribüne wird eröffnet und eine neue Mannschaft muss aufgebaut werden, da Verträge auslaufen, Schlüsselspieler in die Jahre gekommen sind und insbesondere das Mittelfeld von Trainer Jürgen Klopp dringend Verstärkung braucht. Klopp hat bereits angedeutet, dass es zu einem Umbruch kommen wird. Jude Bellingham ist das Transferziel Nummer eins der Reds, aber auch Matheus Nunes und Teun Koopmeiners sind im Gespräch. Unabhängig davon, ob sich Liverpool in der nächsten Saison für die Champions League qualifiziert, wird ein Sommer mit hohen Ausgaben erwartet. Auch bei den Abgängen dürfte es hoch hergehen, denn mehrere Spieler werden den Verein verlassen. SPOX wirft einen Blick auf die Spieler, die Anfield verlassen könnten.

© getty Alex Oxlade-Chamberlain Oxlade-Chamberlains sechsjähriger Aufenthalt an der Merseyside wird in diesem Sommer enden. Sein Vertrag läuft aus. Der ehemalige englische Nationalspieler hat es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, sich einen Stammplatz in der Startelf zu sichern. Er war aber eine nützliche Option für Klopp und konnte auf dem Flügel oder im Mittelfeld spielen. Doch mit 29 Jahren - er wird im August 30 - ist Oxlade-Chamberlains Zeit in Liverpool abgelaufen. Er wird keinen neuen Vertrag erhalten und wurde bereits mit einem Wechsel zu verschiedenen Premier-League-Vereinen in Verbindung gebracht, darunter West Ham United und Southampton. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 100 Prozent

© getty Naby Keita Keita, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ebenfalls ausläuft, hat sich in letzter Zeit wieder in den Vordergrund gespielt. Er stand in jedem der vergangenen drei Spiele der Reds in der Startelf und trug dazu bei, das zuvor arg gebeutelte Mittelfeld zu verbessern. Die Verletzungshistorie des Nationalspielers aus Guinea hat jedoch zur Folge, dass jeder Optimismus bezüglich seiner Form gedämpft werden muss. Die Tatsache, dass es keinen Durchbruch bei den Gesprächen über einen neuen Vertrag gab, verheißt zudem nichts Gutes. Mehrere deutsche Vereine haben Interesse an dem 27-Jährigen bekundet. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 80 Prozent

© getty Roberto Firmino Wenn es nach Klopp geht, wird Firmino bleiben. Der Brasilianer kann im Juni ablösefrei wechseln, aber sein Trainer möchte, dass er seinen Vertrag mindestens um ein weiteres Jahr verlängert. Er glaubt, dass er noch eine wichtige Rolle spielen kann. Bislang gibt es jedoch noch keine Lösung. Firmino soll offen für einen Verbleib an der Merseyside sein. Es wird aber erwartet, dass er lukrative Angebote von anderen Klubs erhält, und die Ankunft von Cody Gakpo im Januar verheißt nichts Gutes für seine Zukunftsaussichten. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 50 Prozent

© getty James Milner Vom Letzten des Liverpooler Quartetts, dessen Vertrag ausläuft, hatte man erwartet, dass er den Klub bereits im vergangenen Sommer verlassen würde. Doch Milner unterschrieb im Juni eine einjährige Vertragsverlängerung. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen - Klopp hat dies kürzlich angedeutet -, aber mit 37 Jahren ist der Vize-Kapitän sicherlich nicht mehr der Jüngste. Da die Reds mindestens zwei erfahrene Mittelfeldspieler verpflichten wollen, wahrscheinlich sogar mehr, könnte die Zeit für Milner reif sein, weiterzuziehen. Wenn er das tut, hat er seinen Teil zu einer wunderbaren Ära an der Merseyside beigetragen. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 70 Prozent

© getty Caoimhin Kelleher Liverpool hat sich in den vergangenen Jahren immer gut geschlagen, wenn es darum ging, Ergänzungsspieler zu verkaufen. So brachten unter anderem Neco Williams, Rhian Brewster, Dominic Solanke und Harry Wilson ordentliche Ablösesummen ein, die reinvestiert werden konnten. Im Moment haben die Reds in dieser Hinsicht weniger offensichtliche Möglichkeiten, aber Ersatztorhüter Kelleher könnte eine davon sein. Der 24-Jährige hat die Reds noch nie im Stich gelassen, wenn er gebraucht wurde. Jetzt ist er bereit, regelmäßig in der ersten Mannschaft zu spielen. Er würde viele Premier-League-Klubs verbessern. Ein Wechsel im Sommer könnte im Interesse aller Beteiligten sein. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 70 Prozent

© getty Fabinho Von allen Problemen, die Liverpool in dieser Saison hat, sind die von Fabinho vielleicht die rätselhaftesten. Der Brasilianer war zu seinen besten Zeiten einer der besten defensiven Mittelfeldspieler im Weltfußball, aber seine Form ist seit dem Sommer so stark abgefallen, dass ihm in letzter Zeit sogar der 18-jährige Stefan Bajcetic vorgezogen wurde. Klopp wird dem 29-Jährigen, der bei Bedarf auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, wahrscheinlich weiterhin die Treue halten. Er wird aber bald eine Verbesserung sehen wollen. Ein großes Angebot von außen könnte ihn vor eine Entscheidung stellen. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 30 Prozent

© getty Nathaniel Phillips Wieder einmal sah es so aus, als würde Nat Phillips den FC Liverpool verlassen, bevor das Transferfenster geschlossen wurde. Und wieder kam kein Wechsel zustande, was zum Teil an der Verletzung von Ibrahima Konaté lag. Der Innenverteidiger wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb aber aus dem einen oder anderen Grund immer in Liverpool. Phillips lässt Klopp nie im Stich und ist ein beliebtes und respektiertes Mitglied im Kader der Reds. Er muss jetzt aber unbedingt anfangen, regelmäßig zu spielen. Niemand in Liverpool würde ihm das missgönnen. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 90 Prozent

© getty Joel Matip Er war Klopps erste Verpflichtung als Liverpool-Trainer. Folgt jetzt das Ende des gemeinsamen Weges für den ehemaligen kamerunischen Nationalspieler? Innerhalb des Klubs wird immer häufiger gemunkelt, dass Matip im Sommer weiterziehen könnte. Virgil van Dijk und Konaté scheinen die bevorzugten Innenverteidiger der Reds zu sein, während Joe Gomez im vergangenen Sommer einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat und eine Option darstellt. Matip geht im Sommer in sein letztes Vertragsjahr. Wenn ein passendes Angebot für den 31-Jährigen eingehen würde, wäre es schwer abzulehnen. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 60 Prozent

© getty Mohamed Salah Das kann er doch nicht, oder? Nachdem er im vergangenen Sommer einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben hatte, wurde Salah für diesen Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, wobei Paris Saint-Germain zu den Interessenten gehörte. Seine Leistungen für Liverpool waren in dieser Saison durchwachsen, aber es wäre dennoch eine große Überraschung, wenn die Reds ihn verkaufen würden. Immerhin ist er der beste Torschütze des Klubs. Warum sollten sie ihn jetzt verkaufen, wo sie doch so viel dafür getan haben, ihn zu halten? Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 20 Prozent

© getty Curtis Jones Jones, der ebenfalls in die Kategorie "potenziell veräußerbar" fällt, hat erst im November einen neuen Vertrag unterschrieben. Zuvor hatte er das Interesse von Aston Villa und Leeds United auf sich gezogen. Mit seinen 22 Jahren wird der Nachwuchsspieler von Klopp immer noch als langfristige Option angesehen. Sein Status als Eigengewächs sollte nicht unterschätzt werden. Ein Verkauf scheint also unwahrscheinlich, aber das könnte davon abhängen, was für ein Angebot auf den Tisch gelegt wird. Wahrscheinlichkeit eines Wechsels? 30 Prozent