FC Chelsea nach Remis gegen FC Fulham von Gary Lineker verspottet

Trotz der personellen Aufrüstung in der Winterpause ist der FC Chelsea am Freitag in der Premier League im Londoner Derby gegen den FC Fulham nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Anschließend wurden die Blues von Gary Lineker verspottet.

"Wenn Chelsea bereit ist, im Sommer viel Geld auszugeben, könnten sie gefährlich werden", schrieb der frühere englische Stürmer voller Sarkasmus auf Twitter.

Der Hintergrund: Die Blues kauften im Januar für 330 Millionen Euro und seit der Übernahme des Klubs durch Todd Boehly für insgesamt über 600 Millionen Euro neue Spieler ein. Gegen Fulham standen mit Enzo Fernández, Michailo Mudryk und Benoît Badiashile gleich drei Neuzugänge in der Startelf.

Genutzt hat es bislang wenig. Chelsea hatte zwar einige gute Möglichkeiten, unter anderem traf Kai Havertz kurz vor der Pause den Pfosten, bot unter dem Strich allerdings eine maue Vorstellung und belegt in der Liga mit 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal lediglich den neunten Platz.

"Chelsea steckt im Dreck", schrieb die englische Zeitung The Sun. Der Mirror schrieb von einer "verzweifelten Suche nach einem Sieg, mit dem Chelsea hofft, die Saison endlich in Schwung zu bringen".

FC Chelsea: Potter vermisst "Bindung und Verständnis"

"Wir haben uns in der Offensive nicht genügend Chancen erarbeitet. Es fehlt in unserem Spiel ein bisschen an Bindung, Flüssigkeit und Verständnis. Das ist verständlich, schließlich sind einige Spieler neu dazugekommen oder nach Verletzungen zurückgekehrt", meinte Trainer Graham Potter.

Neben den Neuzugängen durften mit Reece James, Ben Chilwell und Raheem Sterling drei Spieler von Beginn an ran, die zuletzt gefehlt hatten.

"Ich bin zuversichtlich, was unser Potenzial angeht", so Potter weiter: "Wir müssen die Mannschaft nun zu einer Einheit formen. Das ist die Herausforderung für die kommenden Tage."

Dazu bleibt eine Woche Zeit: Am kommenden Samstag geht es für Chelsea zu West Ham United, ehe vier Tage später das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Dortmund auf dem Programm steht.

