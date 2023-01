FC Chelsea: Diese Transfers könnte es im Januar geben

Chelseas neuer Trainer Graham Potter baut die Blues nach seinen Wünschen um. Das Gesicht des Kaders wird sich im Januar weiter verändern. Diese Spieler könnten an die Stamford Bridge wechseln.

SPOX zeigt acht Spieler, mit denen Chelsea aktuell konkret in Verbindung gebracht wird.

Potters Start bei Chelsea verlief holprig. Immerhin: Der Tuchel-Nachfolger hatte den ungewöhnlichen Vorteil, dass er sechs Wochen lang mit den Spielern, die nicht an der Weltmeisterschaft in Katar teilnahmen, abseits der Öffentlichkeit arbeiten konnte.

120 Millionen Euro Ablöse sind für den 21-Jährigen von Benfica im Gespräch. So hoch ist seine festgeschriebene Ablösesumme, und der Klub aus Lissabon will ihn darunter nicht abgeben.

Das Mittelfeld der Blues braucht dringend eine Blutauffrischung: Jorginho ist nicht mehr in der Verfassung von vor zwei Jahren und sowohl Mateo Kovacic als auch N'Golo Kanté haben regelmäßig mit Fitnessproblemen zu kämpfen.

Der Mann, den Chelsea laut übereinstimmender Medienberichte unbedingt schon im Januar holen will.

Chelsea spielt gerne mit drei Innenverteidigern, ein gewisser Bedarf ist daher nicht von der Hand zu weisen. Badiashile gilt als riesiges Talent, passt in das Anforderungsprofil und ist mit 21 Jahren bereits französischer Nationalspieler.

Um Monacos Innenverteidiger Badiashile und die Londoner ranken sich seit Dezember Wechselgerüchte. Um den Jahreswechsel nahmen sie gehörig an Fahrt auf, und ein Transfer des Abwehrspielers der AS Monaco soll für 40 Millionen Euro angeblich demnächst eingetütet werden.

© getty

Andrey Santos (Vasco da Gama)

Der nächste junge Spieler, der auf Chelseas Radar aufgetaucht ist und dessen Verpflichtung nach Informationen von SPOX und GOAL unmittelbar bevorsteht: Andrey Santos (18) soll in Kürze ein Chelsea-Spieler werden, mehr als zehn Millionen Euro kosten und auf Sicht das Mittelfeld stabilisieren.

In seiner Heimat gilt der Teenager als "brasilianischer Busquets". Er ist stark im Passspiel, dominant in den Zweikämpfen und quasi resistent gegen Pressing. Dazu besticht er durch ausgeprägte Torgefahr.

Acht Treffer markierte er in 36 Spielen für Vasco da Gama in Brasiliens Serie B. Der Schritt von dort in die Premier League ist riesig. Aber Santos wird das Potenzial bescheinigt, sich auch dort als echter Box-to-Box-Spieler einen Namen zu machen.