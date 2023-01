BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko wohl vor dem Abgang, Sebastian Kehl fordert eine "zeitnahe Entscheidung"

Sebastian Kehl fordert eine "zeitnahe Entscheidung" im Fall Youssoufa Moukoko. Diese ist aber wohl schon gefallen. Sébastien Haller und Marco Reus waren beide bei den Leistungsdiagnostiken dabei. Hier gibt es News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 3. Januar.

BVB, News: Sébastien Haller wieder beim Team

Der Stürmer Sébastien Haller ist nach seinem Hodentumor nun endlich wieder beim Team - wenn auch nur bei der Leistungsdiagnostik vor Beginn der Rückrunden-Vorbereitung. "Ich bin endlich wieder zurück", freute sich der 28-Jährige Ivorer mit französischen Wurzeln in einem Twitter-Video des Vereins.

"Es war nicht so einfach, aber mit eurer Unterstützung ist es mir leichter gefallen. Jetzt freue ich mich, euch im Stadion wiederzusehen", erklärte er weiter. Ein Comeback liegt zwar noch in weiter Ferne, jedoch könnte er bald wieder ins Training einsteigen. Einen genauen Zeitplan gibt es bisher aber nicht. In einem eigenen Posting kündigte er die "auf das Spielfeld" an, die nun zum neuen Jahr auf ihn zukomme.

Die guten nachrichten wurden mit Freude aufgenommen. Auch Hertha BSC antwortete unter dem Tweet der Dortmunder: "Schön, dass du wieder dabei bist!" Ein Bizeps und ein Herz gab es von Union Berlins Twitter-Account. Ex-Klub West Ham United antwortete auf den Haller-Tweet mit "Großartiger Nachrichten, Seb."