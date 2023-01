Transfers: Lukaku packt aus! Rückkehr zu Chelsea keine Option

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 3. Januar.

© getty Evan Ndicka Evan Ndicka tendiert bei Eintracht Frankfurt zu einer Verlängerung. Das vermeldete die Bild am Dienstag. Mit dem aktuellen Vertragsangebot soll Ndicka laut dem Bericht in die zweithöchste Kategorie bei der SGE aufsteigen - zwischen 2,5 und drei Millionen Euro Grundgehalt könnte auf Ndicka warten. Der Vertrag des Franzosen bei Eintracht Frankfurt läuft zum Saisonende aus. Die SGE würde mit Ndicka gerne verlängern. Doch obwohl bereits seit längerem Angebot vorliegt, entschied sich der 23-Jährige noch nicht zu einer Unterschrift.

© getty Daichi Kamada Auch der Japaner Daichi Kamada hat seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bei den Hessen bisher nicht verlängert. Laut des bereits oben genannten Berichts der Bild scheint damit in Frankfurt aber auch niemand mehr zu rechnen. Obwohl das Vertragsangebot der Eintracht dem für Ndicka gleichen soll, scheint der 26-Jährige seine Zukunft anderswo zu sehen. Zuletzt hatte es Gerüchte über ein angebliches Interesse von Borussia Dortmund an Kamada gegeben.

© getty Romelu Lukaku Der noch bis zum Sommer von Chelsea an Inter Mailand ausgeliehene Stürmer hat sich zu seiner Zukunft geäußert. "Ich möchte bei Inter bleiben und die Dinge vollenden. Ich hoffe, in den nächsten sechs Monaten mit Inter gut abzuschneiden, hart zu arbeiten und am Ende sprechen wir mit Chelsea und hoffen, eine Lösung zu finden", sagte er bei Sky Italia. Lukaku war 2021 für 113 Millionen Euro von den Mailändern nach London gewechselt, fühlte sich unter Trainer Thomas Tuchel aber überhaupt nicht wohl. Deshalb bat er den neuen Besitzer, Todd Boehly, im vergangenen Sommer um die Wechselerlaubnis. "Boehly beschloss, mich gehen zu lassen, nachdem ich ihm die Wahrheit über meine Beziehung zu Tuchel erzählt hatte", sagte Lukaku. Jetzt will Lukaku nicht mehr zurück: "Ich möchte noch lange bei Inter bleiben. Ich bin im Sommer 30 Jahre alt, mein Sohn ist hier eingeschult und spielt in der Inter-Jugend. Mir geht es gut hier, Inter hat immer den Ehrgeiz, weiterzuwachsen."

© getty Christoph Kramer Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Das haben die Fohlen am Dienstag bekannt.

© imago images Kevin Schade Der Angreifer des SC Freiburg steht offenbar vor einer Leihe zum FC Brentford. Das berichten TuttoMercatoWeb und CalcioMercato. Angeblich sollen sich die Engländer im Zuge des Geschäfts auch eine Kaufoption oder gar eine Kaufpflicht gesichert haben.

© getty Benoît Badiashile Zuletzt gab es Gerüchte, Ndicka würde eventuell im Visier des FC Chelsea stehen. Doch die scheinen nun einen anderen linksfüßigen Innenverteidiger zu holen. Wie das Portal football.london berichtet, befindet sich Badiashile seit Montag zum Medizincheck in London und wird sich Chelsea für 38 Millionen Euro anschließen. Weitere Infos zu Chelseas Transfer-Plänen findet ihr hier.

© getty Enzo Fernández Auch der Transfer von Enzo Fernández zum FC Chelsea soll finalisiert worden sein. Laut übereinstimmenden Berichten von Transfer-Experte Gianluca di Marzio und dem britischen Telegraph soll der Londoner Klub 112 Millionen Pfund (rund 127 Millionen Euro) an Benfica Lissabon zahlen, um sich die Dienste des Weltmeisters zu sichern. Das seien sechs Millionen Euro mehr als die eigentliche Ausstiegsklausel. Diese wäre jedoch auf einen Schlag zu bezahlen. Durch die Übereinkunft auf eine Erhöhung sei eine Ratenzahlung möglich. Einen anderen Stand vermeldete am Dienstagmorgen Transfer-Experte Fabrizio Romano. Seinen Informationen zufolge seien sich Fernández und Chelsea seit einer Woche einig und die Vereine seien in fortgeschrittenen Verhandlungen, jedoch habe Benfica-Präsident Rui Costa noch immer nicht zugestimmt, Fernández zu verkaufen.

© getty Orkun Kökcü Als Ersatz für Fernández hat Benfica Lissabon offenbar Orkun Kökcu von Feyenoord Rotterdam ins Visier genommen. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record. Der zentrale Mittelfeldspieler ist Kapitän bei den Niederländern und erzielte diese Saison bereits sieben Tore. Neben Benfica soll auch Borussia Dortmund in der Vergangenheit Interesse an Kökcü gehabt haben, wie das Portal 1908.nl zuvor berichtete.

© imago images Andreas Schjelderup Generell fischen der BVB und Benfica wohl im selben Teich. Laut dem Bericht der Record soll neben Kökcu auch der Flügelstürmer Andreas Schjeldrup auf der Wunschliste der Portugiesen gelandet sein. Auch hier gab es in der Vergangenheit Interesse von Seiten der Dortmunder. Im Oktober hatte das spanische Portal Gol Digital davon berichtet. Schjeldrup spielt derzeit für den

FC Nordsjaelland.

© getty Mykhaylo Mudryk Der FC Arsenal ist offenbar fest entschlossen, Mykhaylo Mudryk von Shakhtar Donezk zu verpflichten. Wie ESPN berichtet, sollen die Gunners ihr Angebot noch einmal erhöht haben. Zuletzt hatten die Londoner wohl 40 Millionen Euro plus 20 Millionen in Bonuszahlungen angeboten. Doch das jetzige Angebot soll immer noch nicht über 70 Millionen liegen - dem Vernehmen nach forderte Donezk 100 Millionen für den Flügelstürmer.

© getty Matheus Nunes Der FC Liverpool will sich nach der Verpflichtung von Cody Gakpo auch in der Mittelfeldzentrale verstärken. Laut dem Daily Telegraph ist dafür soll es einen neuen Wunschspieler für diese Position geben: Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers. Der Portugiese mit der Namensähnlichkeit zum Reds-Stürmer Darwin Nunez würde den LFC wohl etwa 50 Millionen Euro kosten. Eine ähnliche Summe hatte man bereits für Gakpo gezahlt.

© getty Josip Brekalo Der VfL Wolfsburg wird offenbar bald einen Bankwärmer los. Wie der Transfer-Experte Nicolo Schira vermeldete, soll die AC Monza ein Angebot für den Kroaten abgegeben haben. Der Linksaußen spielte diese Saison bei den Wölfen kaum noch eine Rolle. Bereits die vergangene Rückrunde verbrachte er in Italien, als Leihspieler beim FC Turin. Nun soll er wohl fest wechseln.

© getty Jae-sung Lee Es herrscht Verwirrung um den geäußerten Wechselwunsch von Jae-sung Lee. "Das hat mich schon überrascht", gab Bo Svensson, Trainer des 1. FSV Mainz 05, gegenüber dem kicker zu. Er mache sich jedoch keine Sorgen, das sei lediglich ein Übersetzungsfehler. "Lost in translation passiert manchmal", erklärte Svensson. Den Wechselwunsch Lees gibt es also offenbar gar nicht. In einem persönlichen Blog hatte Lee kurz vor dem Jahreswechsel übereinstimmenden Übersetzungen zufolge gesagt, er habe "den starken Wunsch, noch einmal in einem anderen Umfeld zu wachsen." Für den 30-Jährigen sei es "möglicherweise der letzte Wechsel." Dabei wolle er jedoch in Europa bleiben.

© getty Daniel Brosinski Der ehemalige Kapitän der Mainzer Daniel Brosinski schließt sich nun dem Karlsruher SC an, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Bereits seit dem vergangenen Sommer war Brosinski nach dem ausgelaufenen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 als Trainingsgast in Karlsruhe dabei. Kürzlich spielte er auch in den Testspielen unter anderem gegen den SC Freiburg für Karlsruhe. Dort agierte der gelernte Rechtsverteidiger auf der linken Abwehrseite.

© getty Marvin Wanitzek Weitere Neuigkeiten beim KSC gibt es vom 29-jährigen Marvin Wanitzek. Wie Karlsruhe auch hier bekanntgab, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

© getty Maximilian Wöber Leeds United hat am Dienstag die Verpflichtung von Innenverteidiger Maximilian Wöber bekannt gegeben. Der Linksfuß kommt für kolportierte elf Millionen Euro von RB Salzburg in die Premier League.

© getty Ruud Vormer Der Kapitän von Club Brügge spielt diese Saison kaum noch eine Rolle beim Champions-League-Teilnehmer. Seit dem dritten Spieltag stand er nicht einmal mehr im Kader. Laut dem belgischen Nieuwsblad steht er nun vor einer Leihe zu Zulte Wagerem, gegen die er auch seinen letzten Einsatz für Brügge absolvierte. Sollten die medizinischen Untersuchungen am Dienstag durchgehen, wird er wohl bis zum Saisonende ausgeliehen.

© getty Vincent Mannaert Der CEO von Club Brügge Vincent Mannaert soll auf der Liste von Ajax Amsterdam stehen, um Marc Overmars zu ersetzen, von dem sich Ajax im Februar nach einem Skandal getrennt hatte. Die belgische Het Laatste Nieuws hatte vom Interesse der Niederländer an Mannaert berichtet. Gleichzeitig lautete der Bericht jedoch auch, ein Wechsel sei "ausgeschlossen". Gründe dafür werden nicht angegeben.

© getty Lukas Kübler Der Abwehrspieler hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Über die Vertragslaufzeit gibt es allerdings keine Informationen.

© imago images Marlon Ritter Der 1. FC Kaiserslautern hat sich auch für die Zukunft die Dienste des Mittelfeldspielers gesichert. Der 28-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim viermaligen Meister "langfristig". Über die genaue Laufzeit machte der FCK keine Angaben.