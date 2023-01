Von Robben über Willian zu Mudryk: Wie Chelsea bei Transfers immer wieder für Last-Minute-Überraschungen sorgt

Bei Chelsea geht es auf dem Transfermarkt traditionell ordentlich rund - in beide Richtungen. Hier kommen ein paar Extrembeispiele.

Der FC Chelsea steht kurz davor, dem FC Arsenal Wunschspieler Mykhailo Mudryk abzujagen. Doch Mudryk ist bei weitem nicht der einzige Spieler, der in dramatische Chelsea-Transfers mit späten Wendungen verwickelt ist. Erst im vergangenen Sommer vereitelte Barcelona den Wechsel von Verteidiger Jules Kounde an die Stamford Bridge kurz vor Transferschluss.

Der Flügelspieler spielte eine Schlüsselrolle bei Chelseas Titelgewinnen in der Premier League 2004/05 und 2005/06, bevor er 2007 zu Real Madrid wechselte. 2009 ging es weiter zum FC Bayern, wo Robben zur Legende wurde.

Die Blues erhielten den Zuschlag. Kein Wunder, sie zahlten für Robben umgerechnet 18 Millionen Euro und damit etwa doppelt so viel, wie die Red Devils geboten hatte.

Manchester United bemühte sich frühzeitig um den Niederländer und wollte ihn nach einem Besuch des Trainingsgeländes unter Vertrag nehmen. Dazu kam es nicht: Chelsea schlug in letzter Minute zu und stach seinen Rivalen um die Dienste Robbens noch aus.

Willian unterschrieb tatsächlich einen Fünfjahresvertrag bei Chelsea und die Spurs schauten in die Röhre. Er blieb bis 2020, etablierte sich als wichtiges Mitglied der Blues-Mannschaft und gewann mit ihr fünf Titel.

Der Brasilianer absolvierte zunächst seinen Medizincheck beim Nachbarn Tottenham, bevor er für 30 Millionen Pfund (etwa 37 Millionen Euro) wechseln sollte. Der damalige Chelsea-Besitzer Roman Abramovich intervenierte persönlich und überzeugte Willian davon, doch lieber an der Stamford Bridge anzuheuern.

Chelsea schwenkte in seinen Bemühungen um und konzentrierte sich stattdessen auf die Verpflichtung von Raheem Sterling von Manchester City, während Barca die Verpflichtung von Raphinha am 15. Juli bestätigte.

Spulen wir vor ins Jahr 2022. Ein Jahr, in dem Chelsea das Glück auf dem Transfermarkt verlassen hatte: Nach einer weiteren beeindruckenden Saison des brasilianischen Flügelstürmers hatten die Blues Flügelspieler Raphinha von Leeds United ins Visier genommen. Nach Informationen von GOAL und SPOX wollten Chelseas Bosse rund 62 Millionen Euro Ablöse zahlen.

Der deutsche Meister verpflichtete De Ligt offiziell am 19. Juli 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse. Chelsea war also gezwungen, sich anderweitig nach einem neuen Verteidiger umzusehen.

Als sich herauskristallisierte, dass Matthijs de Ligt einen Abschied von Juventus anstrebte, warf Chelsea seinen Hut in den Ring. Die Blues waren ebenfalls bereit, eine beträchtliche Ablösesumme für den niederländischen Nationalspieler zu zahlen, stiegen aber schließlich aus dem Rennen aus, als klar wurde, dass dieser einen Wechsel zu Bayern München bevorzugte.

Der Premier-League-Klub bot 67 Millionen Euro für Kounde und dazu die Möglichkeit, in das alte Haus des zu Inter abgewanderten Romelu Lukaku zu ziehen. Aus dem Einzug dort wurde aber nichts, wieder stach Barcelona Chelsea noch aus.

Jules Koundé hieß nach der de-Ligt-Schlappe das neue Objekt der Begierde. Der Franzose stand bereits in früheren Transferfenstern kurz vor einem Wechsel zu den Blues. Auch 2022 war eine Einigung mit Koundés Klub FC Sevilla kurz bevor.

Mykhailo Mudryk (von Shaktar Donezk zu Chelsea)

Vor ein paar Tagen galt der FC Arsenal ziemlich sicher als neuer Klub von Mykhailo Mudryk. Der ukrainische Flügelspieler drängte sogar in einigen wenig subtilen Social-Media-Posts auf einen Transfer in den Norden Londons. Die Verhandlungen zwischen Arsenal und Mudryks Klub Shachtjor Donezk liefen allerdings nur schleppend.

In einer dramatischen Aktion flog Chelsea-Vertreter Behdad Eghbali am Samstag zu Verhandlungen nach Polen, grätschte den Gunners dazwischen und erreichte mit Shaktar eine mündliche Einigung über einen Transfer in Höhe von 100 Millionen Euro.