Offiziell: Chelsea holt Mykhailo Mudryk von Shachtjor Donezk - Ukrainer erhält Vertrag mit irrer Laufzeit

Chelsea hat den Mudryk-Deal unter Dach und Fach gebracht. Auf vielen Ebenen ein bemerkenswerter Transfer der kriselnden Blues.

Der FC Chelsea hat den ukrainischen Nationalspieler Mykhailo Mudryk verpflichtet. Am Sonntag verkündeten die Londoner die Verpflichtung offiziell. Der Linksaußen kommt von Shachtjor Donezk an die Stamford Bridge und kostet nach Informationen von SPOX und GOAL 100 Millionen Euro Ablöse. Er unterzeichnete einen Vertrag mit happiger Laufzeit und ist nun bis 2031 an Chelsea gebunden.

Lange Zeit wähnte sich Chelseas Nachbar FC Arsenal im Werben um Mudryk in der Pole Position. Während der torgefährliche Linksaußen ursprünglich zu den Gunners wollte, waren diese nicht bereit, Donezks hohe Ablöseforderungen zu erfüllen. Sie scheiterten mit zwei Offerten.

Chelsea schaltete sich am Samstag in den Poker ein, verhandelte in Polen mit Shachtjor und erzielte schnell eine Einigung. Am Sonntag absolvierte Mudryk beim Tabellenzehnten der Premier League seinen Medizincheck. Kurios: Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers zeigte Chelsea auf dem offiziellen Instagram-Account des Klubs Highlights des neuen Angreifers und packte zudem den Account des Mittelfeldstars in die eigene Bio.

Für den langjährigen Donezk-Erfolgstrainer Mircea Lucescu ist klar, dass Chelsea einen Top-Transfer getätigt hat. Mudryks "Qualitäten und Perpektive können nicht in Frage gestellt werden", sagte er gemäß des Journalisten Emanuel Rosu. "Mudryk ist eine Kopie von Mbappé. Es wird toll zu sehen sein, wie er auf einer noch größeren Bühne spielt."

Der 22-Jährige stand bei Shachtjor noch bis 2026 unter Vertrag. In dieser Saison lief der achtfache Nationalspieler der Ukraine in 24 Pflichtspielen für seinen Klub auf. Dabei gelangen Mudryk zehn Tore und acht Assists.