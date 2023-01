Premier League: Manchester United dreht Derby gegen City nach kontroversem Ausgleich

Der englische Rekordmeister Manchester United hat das 189. Stadt-Derby gegen den Rivalen City nach einem furiosen Comeback gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag drehte die Partie nach Rückstand und gewann im Old Trafford gegen den amtierenden Meister mit 2:1 (0:0).

ManCity verpasste so die Chance, auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Arsenal heranzurücken. Die Gunners können nun am Sonntag mit einem Erfolg im Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur weit davonziehen. United liegt nach dem siebten Sieg im siebten Pflichtspiel des Jahres als Dritter nur noch einen Punkt hinter den Citizens.

Jack Grealish (60.) brachte die Gäste-Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola, der sein 500. Spiel als Proficoach bestritt, kurz nach seiner Einwechslung in Führung. United kam durch ein strittiges Tor von Bruno Fernandes (80.) zurück in die Partie, kurze Zeit später nutzte Marcus Rashford (82.) den Aufschwung zum entscheidenden 2:1.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Sie sind sehr gefährlich im Umschaltspiel und haben uns bestraft. Glückwunsch an den Gegner", sagte City-Trainer Pep Guardiola zur Partie. "Wir waren vorne nicht ganz so gefährlich, das Zusammenspiel hat nicht so gut gepasst. Das ist gegen eine Manndeckung aber auch nicht so einfach." Zum umstrittenen 1:1 meinte er: "Rashford stand im Abseits, er hat unseren Keeper und unsere Verteidiger irritiert."

© imago images Guardiola und City haben trotz Führung das Derby im Old Trafford verloren.

Manchester: United siegt nach diskutablem Ausgleich

Nach dem spektakulärem 6:3-Derbysieg für City im Oktober gingen es beide Mannschaften zu Beginn ruhiger an. City dominierte den Ballbesitz, fand aber keine Räume in der kompakten United-Defensive. Die Red Devils nutzten ihr starkes Umschaltspiel, um sich die ersten Chancen zu erarbeiten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte ManCity vermehrt auf Flanken durch Spielmacher Kevin De Bruyne. Nachdem Bernardo Silva (53.) am langen Pfosten vergeblich uneigennützig querlegen wollte, nutzte Grealish seine erste Möglichkeit des Spiels.

Uniteds Ausgleich wurde erst nach Videobeweis gegeben. Der Portugiese Fernandes verwertete einen Steilpass, der durch den im Abseits stehenden Rashford abgeschirmt wurde. Der Linienrichter hatte erst auf Abseits entschieden, wurde dann aber vom VAR überstimmt. Rashford traf zwei Minuten später aus kurzer Distanz nach starker Vorlage von Alejandro Garnacho.