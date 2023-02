Transfers, News und Gerüchte vom 16. Februar: FC Chelsea hat offenbar mit PSG über Transfer von Neymar gesprochen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 16. Februar.

© getty Neymar Wie Le Parisien berichtet, haben sich PSG-Präsident Nasser al-Khelaifi und Chelsea-Besitzer Todd Boehly nach dem Champions-League-Spiel zwischen Paris und Bayern getroffen, um über einen Transfer von Superstar Neymar zu sprechen. Die Blues scheinen ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers zu haben. In den vergangenen Tagen kamen erneut Berichte auf, wonach der französische Meister den 31-Jährigen loswerden möchte. Aktuell verdient er rund 37 Millionen Euro im Jahr, was PSG nicht mehr bereit sein soll, zu zahlen. Deshalb ist man scheinbar auch bereit, Neymar für nur 60 Millionen Euro ziehen zu lassen. Zum Vergleich: Paris zahlte einst 222 Millionen Euro Ablöse für die Dienste des Seleção-Stars.

© getty Lionel Messi Auch der argentinische Weltmeister könnte Paris Saint-Germain im Sommer verlassen. Wie die L'Equipe berichtet, soll die Verlängerung Lionel Messis bei PSG längst nicht sicher sein. Der Argentinier sei sich unsicher, berichtet die Zeitung. Stattdessen bringt sie mal wieder den MLS-Klub Inter Miami für einen ablösefreien Wechsel des 35-Jährigen ins Gespräch.

© getty Toni Kroos Die öffentlichen Aussagen des Weltmeisters von 2014 ließen schon länger darauf schließen, doch bisher gab es immer Hintertürchen. Nun machte er in seinem Podcast Einfach mal Luppen klar: "Ich werde meine Karriere hier beenden, nur weiß ich noch nicht genau, wann." Einen weiteren Transfer weg von Real Madrid wird es für Toni Kroos also nicht geben.

© getty Micky van de Ven Der niederländische Innenverteidiger steht offenbar bei "internationalen Spitzenklubs" auf dem Zettel. Das berichtet der kicker. Der 21-Jährige begeistert derzeit beim VfL Wolfsburg sowohl auf der zentralen Stammposition als auch bei vereinzelten Einsätzen als Linksverteidiger.

© getty Marton Dardai, Derry Scherhant & Jessic Ngankam Hertha BSC möchte mit dem Torschützen-Trio aus dem Gladbach-Spiel offenbar in die Zukunft starten. Wie die Sport Bild berichtet, haben sie im Rahmen der Kaderplanung "eine hohe Priorität". Bei allen drei Spielern soll in der Führungsetage derzeit über eine Vertragsverlängerung nachgedacht werden.

© getty Harry Kane Offenbar hat der FC Bayern München weiterhin ein Auge auf Harry Kane geworfen. Wie die Sport Bild vermeldet, soll eine interne Analyse beim FCB erneut ergeben haben, dass eine Verstärkung mit dem Engländer die perfekte Lösung für die Neuner-Position sei.

© getty Martin Zubimendi Der FC Arsenal - oder besser: Mikel Arteta - soll Interesse an Martin Zubimendi von Real Sociedad San Sebastian haben. Arteta will offenbar gerne sein Mittelfeld mit dem 24-jährigen Sechser verstärken. Dafür hat er bei der Klub-Führung um einen Transfer des Mittelfeldspielers gebeten, berichtet die spanische Sport.

© getty Frenkie de Jong Ein Wechsel von Frenkie de Jong zu Manchester United war offenbar nie Thema. Das berichtete FC Barcelonas Trainer Xavi Hernandez. "Er war sehr offen zu mir. Er wollte bei uns bleiben und hatte daran keinen Zweifel." Auch Xavi ist zufrieden mit dem Niederländer. "Er ist unser Spieler und ich bin sehr glücklich und zufrieden mit seinen Leistungen und seiner Führungsstärke", erklärte er.

© getty Ethan Kohler Werder Bremens Sportgeschäftsführer Frank Baumann hat sich offenbar ein US-amerikanisches Talent geangelt. Ethan Kohler soll aus der zweiten Liga der USA an die Weser wechseln. Der Transfer steht kurz bevor, berichtet die Bild. Dort steht er beim Oakland Roots SC unter Vertrag. Eigentlich ist Kohler erst vor gut einem Monat zu den Roots gestoßen. Zuvor spielte er für das Academy-Team der San Jose Earthquakes.

© getty Aaron Martin Christian Heidel, Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05, sei über ein Wechsel-Interesse von Aaron Martin nicht in Kenntnis gesetzt worden, erklärt er selbst. "Uns haben Berater und Spieler darüber nicht informiert." Da der Vertrag des Spaniers ausläuft, ist das jedoch "auch nicht zwingend notwendig", wird Heidel in der Bild zitiert. Ein Verlängerungsangebot habe man aber auch selbst "bislang nicht unterbreitet".

© getty Luca Gotti Der italienische Erstligist Spezia Calcio hat Trainer Luca Gotti entlassen. Derzeit liegt der Klub auf dem 17. Platz der Serie A. Ein Nachfolger wurde bisher nicht benannt.

© getty Davide Nicola & Paulo Sousa Auch Spezia Calcios Tabellen-Nachbar US Salernitana hat sich dazu entschieden, den Trainer zu tauschen. Sie haben Davide Nicola entlassen. Paulo Sousa wird ab sofort den Trainerjob übernehmen. Kurios: Bereits vor genau einem Monat hatte Salernitana schon einmal die offizielle Trennung von Nicola bekannt gegeben. Zwei Tage später hatten sie ihn dann aber wieder zurückgeholt.