Transfers, News und Gerüchte vom 15. Februar: Warum der FC Bayern Kolo Muani angeblich ablehnt

Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 15. Februar.

© getty Dusan Vlahovic und Richarlison Real Madrid sucht aktuell nach einem Ersatz und langfristig nach einem Nachfolger für den 35-jährigen aktuellen Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema. Näher scouten sollen Real laut ESPN Dusan Vlahovic von Juventus Turin und Brasiliens Richarlison, der bei Tottenham Hotspur nicht gesetzt ist. Beide Spieler unterschrieben jedoch erst im Jahr 2022 bei ihren Vereinen und ihr Vertrag läuft jeweils noch bis 2027.

© getty Sergio Ramos Der Spanier gestand vor dem Bayern-Spiel bei der AS: "Sie beginnen zu zweifeln, ob Sie das Richtige getan haben oder nicht." Ramos meinte damit seine ablösefreie Verpflichtung von Real Madrid. Bei RMC sagte der 36-Jährige später: "Ich lebe von Tag zu Tag. Ich genieße es. Vergangene Saison war hart, aber diese Saison fühle ich mich gut. Das ist das Wichtigste. Ich bin voll dabei und denke nicht an meine Zukunft. Wir werden sehen, was diesen Sommer passiert." Es scheint also wahrscheinlich, dass Ramos' Vertrag im Sommer nicht verlängert wird und er den Klub verlässt.

© imago images Joao Felix Bleibt der 23-Jährige nach seiner Leihe beim FC Chelsea? Für 80 Millionen Euro würden die Londoner ihn jedenfalls gerne behalten, schreibt Cadena SER. Der Portugiese sagte zuvor: "Mir gefällt es hier sehr gut, aber niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wir wissen alle nicht, ob die Etappe endet. Das werden wir erst im Sommer sehen." Felix ist bis zum Sommer von Atletico Madrid an die Blues ausgeliehen.

© getty Kasper Schmeichel Der ehemalige Manchester-United-Keeper Peter Schmeichel hat am Rande des Bayern-Spiels bei Paris Saint-Germain bestätigt, dass der FC Bayern im Wintertransferfenster mit seinem Sohn Kasper, der aktuell für Nizza zwischen den Pfosten steht, über einen Transfer gesprochen hat. "Jetzt steht hier Yann Sommer im Tor, aber es hätte auch mein Sohn sein können", sagte Schmeichel bei CBS Sports. "Noch an dem Tag, an dem Sommer unterschrieben hat, haben sie auch mit meinem Sohn gesprochen, denn es dauerte rund zehn Tage, bevor sie sich mit Borussia Mönchengladbach einig waren", ergänzte er. "Ich hätte also hier stehen und meinem Sohn beim Aufwärmen zuschauen können. Das Ganze ist dann aber leider nicht passiert", erzählte der Däne.

© getty Eric-Maxim Choupo-Moting Eric Maxim Choupo-Moting soll seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. Spieler und Klub sollen sich grundsätzlich darüber einig sein. Laut Sport Bild hakt es an zwei Stellen. Besteht der Stürmer weiterhin auf einen Zwei-Jahres-Vertrag, oder akzeptiert er das Angebot der Münchner, nur bis 2024 zu verlängern? Außerdem spiele das Gehalt eine wichtige Rolle. Aktuell soll der 33-Jährige 3,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Dem Bericht zufolge fordern Choupo-Moting und sein Berater Roger Wittmann allerdings einen zweistelligen Millionen-Betrag.

© getty Lautaro Martinez Lautaro Martinez und Dusan Vlahovic Laut Sport Bild ist an den Gerüchten um ein angebliches Interesse des FC Bayern an Lautaro Martínez von Inter Mailand und Dusan Vlahovic von Juventus Turin nichts dran. Keiner der beiden Namen wurde demnach bei Bayern auch nur diskutiert.

© imago images Ivan Fresneda Der 18-jährige spanische Außenverteidiger soll laut dem Kicker auch auf dem Zettel von Bayer Leverkusen stehen. Zuvor wurde unter anderem von einem Interesse von Dortmund, Wolfsburg und Frankfurt berichtet. Fresneda steht noch bis 2025 bei Real Valladolid unter Vertrag.

© getty Randal Kolo Muani Auch der zuletzt häufig gehandelte Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist offenbar beim FC Bayern kein Thema. Die Bayern-Bosse sehen in dem 24-Jährigen anscheinend einen guten und schnellen Spieler, der den Ball zu behaupten weiß. Allerdings benötige er für sein Spiel viel Platz, den die Gegner einem Bayern-Angreifer nicht lassen. Deshalb, und weil der Franzose in Frankfurt bis 2027 unter Vertrag steht und somit eine enorme Ablöse kosten würde, soll Kolo Muani nicht zur Debatte stehen. Auch die Meldungen um ein Angebot der Bayern seien falsch.

© getty Marco Reus Im kommenden Sommer läuft Reus' Vertrag beim BVB aus. Wie die Sport Bild berichtet, befindet sich Reus, der zuletzt über mangelnde Wertschätzung geklagt haben soll, mittlerweile in Gesprächen mit den BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl. Zunächst geht es dem Bericht zufolge um die Vertragslaufzeit des angestrebten neuen Arbeitspapiers. Reus wolle mindestens noch zwei Jahre auf hohem Niveau spielen, auch eine Rolle im Verein nach der aktiven Laufbahn sei für beide Seiten ein Thema. Die Borussia möchte auch verlängern, gleichzeitig allerdings das Gehalt des 33-Jährigen reduzieren, das aktuell bei 12 Millionen Euro pro Jahr liegen soll. Stattdessen sollen höhere Leistungsprämien im Vertrag verankert werden. Akzeptiert der offensive Mittelfeldspieler, der 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB zurückgekehrt war, die Reduzierung des Grundgehalts, ist eine Einigung laut Sport Bild wahrscheinlicher als eine Trennung.

© getty Mats Hummels Auch Hummels' Vertrag läuft im Sommer aus. Bei ihm sei die BVB-Seite entspannter, heißt es in dem Bericht weiter. Der 34-Jährige habe bereits ein ausführliches Gespräch mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geführt. Daraus sei hervorgegangen, dass der Innenverteidiger einer Reduzierung seines Gehalts, das sich angeblich auf zehn Millionen Euro pro Jahr beläuft, wohl zustimmen würde.