Die nächste goldene Generation an Ajax-Talenten: Frenkie de Jong 2.0 und ein BVB-Flirt

Die Jugendakademie von Ajax Amsterdam hat in der Vergangenheit viele große Fußballer hervorgebracht. Auch derzeit spricht vieles dafür, dass eine neue goldene Generation bei den Niederländern heranwächst.

Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Edwin van der Sar, Wesley Sneijder oder Matthijs de Ligt - sie alle wurden in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet und schafften später den Sprung in die Weltspitze des Fußballs.

© getty

Jurrien Timber

21 Jahre alt, Innenverteidiger

Trotz seiner erst 21 Jahre ist der Niederländer aus der Startelf von Ajax nicht mehr wegzudenken. In der laufenden Spielzeit verpasste der Innenverteidiger nur eine einzige Partie krankheitsbedingt, in allen anderen Spielen stand er auf dem Feld.

Kaum verwunderlich also, dass er auch in der Nationalmannschaft schon zu den festen Größen zählt. Während der Weltmeisterschaft in Katar wurde er von (mittlerweile) Ex-Bondscoach Louis van Gaal in vier Partien eingesetzt, lediglich beim Auftaktspiel gegen den Senegal blieb ihm ein Einsatz verwehrt.

Seine Spielintelligenz wird mit gutem Stellungsspiel sowie einer, für einen Innenverteidiger, außergewöhnlichen Schnelligkeit gepaart. Auch deshalb sollen schon mehrere Topklubs angeklopft haben. Bei den Bayern sah man ihn im vergangenen Sommer als möglichen Süle-Ersatz, aktuell machen Gerüchte um ein ManUnited-Interesse die Runde.