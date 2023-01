Transfers, News und Gerüchte: Transfercoup? BVB will wohl Serie-A-Star im Winter

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 19. Januar.

© getty NICOLO ZANIOLO Borussia Dortmund ist offenbar an einer Verpflichtung des abwanderungswilligen Stürmers Nicolo Zaniolo von der AS Rom interessiert. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, will der BVB den 23-Jährigen im Winter holen, die Roma beziffert den Wert Zaniolos auf 40 Millionen Euro. Die Dortmunder müssen sich aber wohl mit Konkurrenz aus der Premier League auseinandersetzen. Auch West Ham United, Tottenham Hotspur und Leicester City sollen Interesse am italienischen Nationalspieler signalisiert haben. Die Roma wollte ursprünglich Zaniolos 2019 abgeschlossenen Vertrag verlängern, der Spieler wolle jedoch Erfahrung im Ausland sammeln, heißt es. Der aus der Toskana stammende Zaniolo galt nach seinem Wechsel von Inter Mailand als großer Hoffnungsträger der Römer, bisher konnte er jedoch auch wegen mehrerer Verletzungen den Erwartungen nicht voll entsprechen. Für die Giallorossi erzielte er 24 Tore in 128 Spielen.

© getty GIORGIO SCALVINI Borussia Dortmund gehört offenbar zu den Interessenten für Abwehrtalent Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo. Das berichtet Calciomercatoweb. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der auch auf der Sechserposition zum Einsatz kommen kann, hat in dieser Saison den Sprung zum Stammspieler geschafft. Scalvini gilt als eines der größten Talente Italiens, entsprechend viele europäische Topklubs sind hinter ihm her. Vor allem Juventus und Inter Mailand buhlen um die Dienste des Defensivspielers, aber auch Atlético Madrid und der FC Liverpool sollen neben dem BVB großes Interesse zeigen. Allerdings verlangt Bergamo eine hohe Ablösesumme für den Nationalspieler, erst ab 40 Millionen Euro ist der Klub demnach gesprächsbereit.

© getty BENJAMIN LECOMTE Das Torhüter-Karussell von München und Mönchengladbach bis nach Montpellier geht weiter. Während die Wechsel von Yann Sommer und dessen Nachfolger Jonas Omlin nahezu perfekt sind, haben offenbar auch die Franzosen eine neue Nummer eins gefunden. Laut L'Équipe kommt Lecomte von der AS Monaco zurück. 2019 war er zu den Monegassen gewechselt, derzeit ist er an Espanyol Barcelona verliehen - weil er in Monaco von Alexander Nübel, der nicht zurück zum FC Bayern wechseln wollte, verdrängt wurde. Lecomtes Leihe soll nun aufgelöst werden, von Monaco habe der Keeper bereits die Freigabe erhalten.

© getty JUDE BELLINGHAM Der FC Liverpool gilt neben Real Madrid als einer der heißesten Kandidaten auf eine Verpflichtung des BVB-Stars, nach Informationen von Sky ist Reds-Coach Jürgen Klopp allerdings bisher nicht in den Poker um den Youngster involviert. Demnach habe es keinen direkten Austausch gegeben, lediglich andere Entscheidungsträger des Klubs hätten sich bereits mit der Spielerseite ausgetauscht. In Liverpool herrsche das Gefühl vor, dass ein Transfer funktionieren und Bellingham sich diesen ebenfalls gut vorstellen könne. Ein Angebot sei bei den Schwarzgelben bisher jedoch nicht eingegangen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte zuletzt dem kicker: "Wir werden zu gegebener Zeit mit ihm und seinen Eltern reden, aktuell gibt es aber keinen Druck. Jude will sich voll auf Fußball konzentrieren. Und es gibt übrigens auch überhaupt keine Angebote."

© getty LEANDRO TROSSARD Nachdem der Guardian von einem Interesse des FC Chelsea und Tottenham Hotspur berichtet hatte, ist laut The Athletic und anderen Medien nun auch der FC Arsenal ins Rennen um den 28-Jährigen von Brighton eingestiegen. Die Gunners würden an einer Verpflichtung arbeiten, eine Einigung gebe es allerdings noch nicht. Trossard gelte als Alternative zu Mykhaylo Mudryk, der Chelsea dem Stadtrivalen in letzter Sekunde weggeschnappt hat. Der schnelle Belgier, der von Brighton-Coach Roberto de Zerbi zuletzt suspendiert wurde, würde in das gesuchte Profil passen.

© getty RON SCHALLENBERG Der Paderborner Kapitän kämpft mit seinem Klub um den Aufstieg in die Bundesliga, die starken Leistungen sind allerdings auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Laut kicker denkt der FC Augsburg darüber nach, den 24-Jährigen als Ersatz für den abgewanderten Carlos Gruezo zu verpflichten. Gehandelt werden drei bis vier Millionen Euro als Ablöse. Eine ähnliche Summe werden für Augsburgs Wunschspieler fürs Mittelfeld, Tim Breithaupt vom Karlsruher SC, aufgerufen.

© getty MEMPHIS DEPAY Der Wechsel des niederländischen Stürmers vom FC Barcelona zu Atlético Madrid steht vor dem Abschluss. Depay ist bereits zum Medizincheck in Madrid eingetroffen und soll am Donnerstag schon am Training teilnehmen. Als Ablöse vor den 28-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, sollen rund drei Millionen Euro fließen.

© getty GONCALO GUEDES Als Ersatz für Depay beschäftigt sich der FC Barcelona offenbar mit einem Transfer von Offensivspieler Gonçalo Guedes von den Wolverhampton Wanderers. Das berichtet die spanische AS. Barça-Trainer Xavi habe intern darauf gedrängt, zeitnah einen Nachfolger für den Niederländer zu finden. Wie die AS berichtet, habe es zwischen dem 26 Jahre alte Portugiesen und Xavi bereits Gespräche gegeben, der Spieler soll seine Zusage für einen Wechsel gegeben haben. Aufgrund der finanziellen Probleme bei den Katalanen steht ein Leihgeschäft über sechs Monate im Raum. Dies würde Barça die Option offenhalten, nach der Saison einen weiteren Versuch bei Atlético-Profi Yannick Carrasco zu wagen.

© getty MAXIMO PERRONE Manchester City steht offenbar vor der Verpflichtung des argentinischen Talents. Wie Fabrizio Romano berichtet, fehle lediglich noch die Unterschrift zum Vollzug. Der 20-Jährige ist derzeit Kapitän bei Velez Sarsfield und als Sechser einer der Führungsspieler der Mannschaft.

© getty DANNY INGS Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Wechsel des Stürmers von Aston Villa zu West Ham United fix. 15 Millionen Pfund, also rund 17 Millionen Euro, sollen nach Birmingham fließen. Zuvor wurde auch über eine Leihe diskutiert. 2021 hatte Aston Villa noch knapp 30 Millionen Euro an Southampton überwiesen, in 52 Spielen traf Ings seitdem 14-mal. West-Ham-Coach David Moyes gilt als großer Fan des Spielers und soll bereits bei früheren Stationen versucht haben, mit dem Ex-Liverpool-Angreifer zusammenzuarbeiten.