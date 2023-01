Transfers, News und Gerüchte: Weg frei für Sommer? Gladbach offenbar einig mit Nachfolger

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 18. Januar.

© getty JONAS OMLIN Borussia Mönchengladbach ist sich laut Blick mit dem Keeper von Montpellier einig, dieser könnte bei den Fohlen die Nachfolge von Yann Sommer auftreten, der vom FC Bayern umworben wird. Nun müssen allerdings noch die Klubs eine Einigung erzielen. Gehandelt werden acht bis zehn Millionen Euro. Laut Sky hat Omlin der Klubführung längst mitgeteilt, dass er den Wechsel unbedingt will. Er könnte bis 2027 am Niederrhein unterschreiben, die Verhandlungen sollen heute fortgesetzt werden. Sommer hat sich mit den Bayern bereits über einen Vertrag bis 2025 geeinigt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Gladbach allerdings mehrere Angebote des FCB abgelehnt, zuletzt acht Millionen Euro plus eine Million an Boni. Final gescheitert sind die Verhandlungen jedoch noch nicht.

© getty NICLAS FÜLLKRUG Bremens Toptorjäger könnte Werder bei einem passenden Angebot noch im Winter verlassen, laut Sport Bild liegt die Schmerzgrenze bei 20 Millionen Euro. Als Interessenten werden Borussia Mönchengladbach, die TSG Hoffenheim und der FC Everton genannt, diese hätten sich bereits mit einer Verpflichtung beschäftigt. Prinzipiell wolle Werder seinen Angreifer aber nur bei einem unmoralischen Angebot abgeben, das derzeit niemand zu zahlen bereit ist. Der Sport Bild zufolge soll Füllkrug mehr verdienen als zunächst gedacht. Nach seiner Vertragsverlängerung 2022 habe er zwar einer Gehaltskürzung zugestimmt, diese greife allerdings erst 2023 (bis dahin noch 2,5 Mio. jährlich), danach seien es lediglich 15 Prozent weniger.

© getty SANTIAGO ASCACIBAR Die Leihe des Argentiniers in seine Heimat ist fix. Seit Sommer spielte der Mittelfeldspieler auf Leihbasis für die US Cremonese (13 Serie-A-Einsätze), diese wird nun aufgelöst, Ascacibar läuft in seiner Geburtsstadt La Plata beim Club Estudiantes aus, der zudem eine Kaufoption erhält. "In unseren regelmäßigen Gesprächen, die wir mit allen unseren Leihspielern führen, haben wir gespürt, wie unglücklich Santi in seiner aktuellen Situation ist. Wir freuen uns deshalb sehr für ihn, dass es nun die Möglichkeit gibt, in seine Heimat zur Familie zurückzukehren. Das Umfeld wird ihm guttun. Wir wünschen Santi alles Gute", erklärte Herthas Sportchef Fredi Bobic. Ascacibar kam im Januar 2020 nach Berlin und absolvierte 49 Spiele in der Bundesliga.

© imago images Neu beim FC Augsburg: Kelvin Yeboah. FC AUGSBURG Doppelschlag auf dem Transfermarkt: Der FCA hat Kelvin Yeboah und Irvin Cardona unter Vertrag genommen. Yeboah kommt auf Leihbasis vom CFC Genua, inklusive Kaufoption. Cardona unterschreibt sogar bis 2027. "Der FC Augsburg bietet mir eine super Perspektive, mich in Deutschland und der Bundesliga zu beweisen. Ich freue mich auf diese Herausforderung, weil ich vom Potential des FCA überzeugt bin. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt und ich freue mich, für den FCA auflaufen zu können", sagte Cardona, der am Dienstag den Medizincheck erfolgreich absolvierte. Kelvin Yeboah, Neffe von HSV-Legende Anthony, sagte: "Nach den Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen war mir klar, dass ich nur zum FCA wechseln möchte. Die mutige und aktive Spielweise, die der Trainer spielen lassen möchte, passt sehr gut zu mir. Deshalb freut es mich, dass der Wechsel geklappt hat." Zuvor hatten sich bereits Arne Engels, David Colina und Dion Beljo dem FCA angeschlossen.

© getty FLORIAN NIEDERLECHNER Auch einen Abgang gibt es jedoch beim FC Augsburg: Nach dreieinhalb Jahren und 107 Pflichtspielen wechselt der Stürmer mit sofortiger Wirkung zu Hertha BSC. "Ich habe mir im Trainingslager viele Gedanken gemacht und gemerkt, dass die Konstellation in der Rückrunde schwierig für mich werden könnte. Ich hatte beim FCA eine sehr schöne Zeit, doch ich wollte die Chance nutzen, einen langfristigen Vertrag bei Hertha BSC zu unterschreiben", erklärte er. In Berlin erhält Niederlechner die Nummer 7 und unterschreibt bis 2025. "Wir sind froh, dass wir den für den Sommer geplanten Wechsel nun kurzfristig doch schon in dieser Transferperiode umsetzen konnten und freuen uns auf die Qualitäten, die Florian in den noch anstehenden Bundesliga-Spielen dieser Saison bei uns einbringen kann" sagte Fredi Bobic zum Neuzugang.

© imago images YANNICK CARRASCO Atlético Madrid hat dem FC Barcelona offenbar eine gewaltige Ablöseforderung vorgetragen, um einen Transfer von Yannick Carrasco über die Bühne zu bringen. Wie Relevo berichtet, fordern die Rojiblancos 60 Millionen Euro für den 29 Jahre alten Belgier. Barça möchte Carrasco gerne im Tausch gegen Memphis Depay haben. Am Niederländer zeigt Atlético Interesse, um die Lücke zu schließen, die João Félix durch seinen Wechsel zum FC Chelsea hinterlassen hat. Allerdings haben die Madrilenen den jüngsten Berichten zufolge kein Interesse an einem Geschäft mit Depay und Carrasco. Demnach wolle Atlético den Niederländer auf jeden Fall ablösefrei haben, zur Not auch erst im Sommer, wenn sein Vertrag in Barcelona ausläuft. Als Übergangslösung bis Sommer komme demnach eine Leihe von Vitinha von Sporting Braga in Betracht.

© getty Wer folgt in Brasilien auf Coach Tite? TITE Bei der WM hat er noch die brasilianische Nationalmannschaft betreut, nun hat er laut Globoesporte einen Auflösungsvertrag unterschrieben. Dass seine Zeit beim Rekordweltmeister, der im Viertelfinale scheiterte, endet, stand schon zuvor fest. 2019 gewann er mit Brasilien die Copa América, bei der WM kam er in zwei Anläufen nicht über die Runde der besten acht hinaus. CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues erklärte, über die Nachfolge bis Anfang Februar zu informieren, gehandelt werden unter anderem Jorge Sampaoli, Luis Enrique oder auch Jose Mourinho.

© getty TIMO WERNER Leipzig-Stürmer Timo Werner wäre 2020 fast zum FC Bayern gewechselt. Am Ende ging es von RB zum FC Chelsea, mittlerweile ist der 26-Jährige wieder zurück in Sachsen. "Ich glaube, der Weg, den man geht, ist am Ende immer der richtige", blickte er nun in der Sport Bild zurück. "Zwar hätte ich bis jetzt zwei Trainer bei Bayern gehabt, die für mich sehr gut gewesen wären: Hansi Flick, mit dem ich gut auskomme. Und Julian Nagelsmann, meinen ehemaligen RB-Trainer. Aber ich glaube, man tut gut daran, nicht zu bereuen." Werner weiter: "Man darf die Zeit auch nicht verkennen, ich habe bei Chelsea schließlich die Champions League gewonnen! Und privat habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, Freunde gefunden. Am Ende war ich nicht mehr Teil des Plans des damaligen Trainers." Sein Fazit: "Das muss man akzeptieren und für sich einen Weg finden, damit umzugehen."