FC Bayern München: Yann Sommer wechselt von Borussia Mönchengladbach zum FCB

Der FC Bayern München hat nach wochenlangen Spekulationen über einen Transfer Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach offiziell verpflichtet. Wie der Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, hat der Schweizer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

"Yann Sommer ist eine wertvolle Verstärkung für uns, weil er international sehr erfahren ist und auch die Bundesliga bereits seit vielen Jahren kennt", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn: "Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können."

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich zum Transfer: "Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren. Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten."

Der 34-jährige Sommer sagte: "Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein. Es kommen große Aufgaben auf uns zu. Ich freue mich sehr auf den Start mit meinen neuen Kollegen und auf alles, was kommt. Ich möchte mich bei Borussia Mönchengladbach für achteinhalb großartige Jahre bedanken und dafür, dass dieser Transfer möglich wurde."

Sommer, dessen Kontrakt in Gladbach Ende Juni 2023 ausgelaufen wäre, kostet Bayern Medienberichten zufolge acht Millionen Euro an Ablöse. Hinzu kommen könnten wohl noch Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Sommer ist beim FCB der Ersatz für den bis Saisonende verletzt ausfallenden Manuel Neuer. Ab der kommenden Spielzeit werden sich die beiden Keeper dann um den Status der Nummer eins bei den Münchenern streiten.

© imago images Arbeiten künftig zusammen: Yann Sommer und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Der Keeper trainierte am Donnerstag bereits mit der Mannschaft an der Säbener Straße und wird mit seinem neuen Team zum Spiel bei RB Leipzig reisen. Im Kracher zum Bundesliga-Wiederbeginn beim Pokalsieger dürfte Sommer am Freitag (20.30 Uhr im Liveticker) seine Bayern-Premiere feiern. Laut Trainer Julian Nagelsmann dauere die Eingewöhnungszeit "15 Minuten. Das ist kein Hexenwerk, das kriegt man schnell hin".

Die Wende im Ringen um die Nachfolge von Neuer, der nach einem Beinbruch bis Saisonende ausfällt, soll am Dienstagabend erfolgt sein. Die Bayern erhöhten ihr Angebot schrittweise von vier Millionen Euro plus zwei Millionen Boni auf zunächst fünf plus drei, dann auf sechs plus zwei und schließlich auf acht plus 1,5 Millionen - bis Gladbach einschlug.

Eine Million Euro kassiert Gladbach laut Bild bei einer Meisterschaft der Bayern, je 250.000 Euro, wenn zusätzlich auch noch der DFB-Pokal und die Champions League mit Sommer gewonnen werden.

Sommer war 2014 vom FC Basel nach Gladbach gewechselt und ist seit Jahren einer der besten Torhüter der Bundesliga. Für die Fohlen hat der 34-Jährige insgesamt 335 Pflichtspiele absolviert.

FC Bayern München: Omlin wird Sommer-Nachfolger in Gladbach

Möglich wurde der Transfer auch, weil die Borussia eine Einigung mit dem Sommer-Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier erzielt hatte. Praktisch zeitgleich gaben die Fohlen die Verpflichtung des 29-Jährigen bekannt.

Der Schweizer erhält einen Vertrag bis 2027. "Mit der Verpflichtung von Jonas Omlin haben wir aus unserer Sicht eine sehr gute Lösung gefunden", sagte Sportdirektor Roland Virkus. "Er ist ein sehr zuverlässiger Torwart mit guter Ausstrahlung, stark auf der Linie und auch mit dem Ball am Fuß."

Als Ablösesumme für Omlin waren acht bis zehn Millionen Euro im Gespräch.

