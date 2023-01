Cristiano Ronaldo beim Al-Nassr FC: Entwicklungen und Eindrücke der CR7-Vorstellung im Liveticker

Cristiano Ronaldo wird am Dienstagnachmittag ab 17 Uhr beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien vorgestellt. SPOX begleitet die ganze Präsentation im Liveticker.

"Medical done! @alnassrfc", vermeldete CR7 dort um etwa 13:30 Uhr in seiner Story - der Medizincheck ist bestanden.

© imago images

Cristiano Ronaldo beim Al-Nassr FC: Hintergrund und Vertragsdaten

Nach seinem Streit bei Manchester United lösten beide Parteien den Vertrag am 22. November 2022 auf. Seitdem war Cristiano Ronaldo auf Vereinssuche. Eigentlich wollte er wohl weiterhin bei einem Champions-League-Team spielen. Unter anderem soll er bei Real Madridund Paris Saint-Germain im Gespräch gewesen sein - und sogar bei Eintracht Frankfurt wurde er angeblich angeboten. Die Diskussionen rund um Ronaldos Vereinssuche waren nahezu endlos. Jeder CL-Klub wurde mindestens einmal genannt. Auch ein Wechsel in die US-amerikanische MLS zu Kansas City soll eine Option gewesen sein.

Jedoch kam es am Ende anders: CR7 unterschrieb beim Al-Nassr FC aus Saudi-Arabien. Dort wird er künftig in der Saudi Pro League spielen. Der Al-Nassr FC ist neunmaliger saudischer Meister, zuletzt gelang dies 2018/19. Der letzte Erfolg war der saudische Superpokal in der Saison 2020/21. Mit CR7 sollen die Trophäen künftig wieder gehäuft bei Al-Nassr landen. CR7 erhält - natürlich - die Rückennummer 7.

Bei den Saudis unterzeichnete Cristiano Ronaldo einen Vertrag bis 2025. Nach seinem Karriere soll er einen Anschlussvertrag als Botschafter für die WM-Bewerbung Saudi-Arabiens für die Weltmeisterschaft 2030 besitzen. In den 2,5 Jahren beim Al-Nassr FC soll er 70 Millionen Euro pro Jahr und somit über 200 Millionen Euro insgesamt verdienen. Alle Infos zur CR7-Verpflichtung des Al-Nassr FC findet ihr hier.