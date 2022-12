Transfers: WM-Held vor Deutschland-Abschied? - Inter Mailand sagt Nein zu Gosens-Transfer

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Wintertransferphase. Noch ist das Transferfenster in den europäischen Ligen zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht schon ordentlich. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 20. Dezember.

Auch nach dem Finale dreht sich im Fußbal derzeit noch alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

Der Kandidat für einen Abgang beim FC Turin soll offenbar Sasa Lukic sein. Der serbische Nationalspieler war in der Hinrunde eigentlich Stammspieler bei den Italienern, doch laut Tuttosport sollen diese lieber Palacios als Lukic in ihrem Team sehen wollen und einen Käufer für ihn suchen.

Inter Mailands Sportdirektor Piero Ausilio äußerte sich im Interview mit Sky zu den Transfergerüchten rund um den Deutschen: "Robin Gosens steht nicht zum Verkauf! Er wird uns im Januar nicht verlassen. Wir haben in ihn investiert und er wird Teil unseres Projekts sein."

Aufgrund des Katar-Interesses an CR7 soll der portugiesische Superstar laut Sky einen Deal vorgeschlagen haben: Ein Jahr Paris Saint-Germain, danach spielt er noch mal in der Wüste. Doch PSG sieht weiterhin keine Möglichkeit, ihn zu holen. Das ist nicht heiß.

Laut Sky will Félix sehr gerne nach Paris - er sei die "Option Nummer eins". Auch PSG habe Interesse am 23-Jährigen. Zuletzt wurde berichtet, dass Atlético Madrid eine Summe von über 100 Millionen Euro für den Portugiesen verlangt.

Laut Sky soll es auch keine Transfergedanken geben. Wenn alles passt, sei ein Wechsel zwar "möglich", doch United wollte ihn halten und Sancho würde gerne in Manchester bleiben. Besonders eine Dortmund-Rückkehr sei laut dem TV-Sender derzeit keine Option .

Manchester United zahlte 2021 kolportierte 85 Millionen Euro für Jadon Sancho, doch bisher gab es wenig Leistung zurück. Dass er zuletzt im Training fehlte, liegt laut United-Trainer Erik ten Hag an einer "Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen." Nach dem absolvierten Einzelprogramm erwartet ten Hag ihn jedoch wieder zurück im Training.

Also wieder nichts für den BVB - oder doch? "Im Fußball weiß man nie", setzte Pulisic fort. Komplett auszuschließen ist ein Transfer also nicht. Derzeit ist da aber wohl nichts dran.

Der ehemalige Star von Liverpool, Barcelona und Bayern scheint keine Zukunft mehr bei seinem aktuellen Klub zu haben. Der englische Erstligist Aston Villa, der ihn erst im Sommer nach einem Leihgeschäft für 20 Millionen Euro fest verpflichtet haben, sollen ihn abgeben wollen. Laut Sky steht ein Wechsel in die brasilianische Heimat im Raum.

Der Niederländer könnte die PSV Eindhoven nach seiner starken Weltmeisterschaft also doch verlassen, nachdem ein Wechsel im Sommer noch gescheitert war.

Der FC Barcelona soll großes Interesse daran haben, den französischen Mittelfeldspieler N'Golo Kanté zu verpflichten. Der 31-Jährige wäre im Sommer ablösefrei. Doch wie die spanische Sport berichtet, soll der Spieler nun Druck machen: Er will möglichst sofort einen Vertrag bei den Katalanen unterschreiben.

© getty

Abde Ezzalzouli

Der Flügelstürmer des FC Barcelona ist derzeit an CA Osasuna verliehen - und dort übrezeugte er sofort. Zwar steht Abde Ezzalzouli noch ohne eigenen Treffer da, er spielte sich jedoch in den Fokus und ist ein echter Kandidat für jede Startelf-Entscheidung der Spanier. Nun soll es Interesse am talentierten Marokkaner geben.

Laut der spanischen Sport sind dabei sowohl Vereine aus der Bundesliga als auch aus der Premier League heiß auf Ezzalzouli. Konkrete Klubs werden nicht genannt, sie sollten aber finanzkräftig sein: Barça fordert laut dem Bericht 20 Millionen Euro für den Youngster.