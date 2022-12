Transfers: Real Madrid macht wohl Bellingham zum obersten Ziel - Spielertausch zwischen BVB und SGE?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 17. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

Auch der FC Liverpool scheint mitten im Rennen um den 19-Jährigen vom BVB zu sein, für den wohl eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro fällig wäre. Bellingham hat sich seiner Ankunft bei Dortmund im Sommer 2020 zu einem der besten jungen Spieler der Welt entwickelt und dies nochmal auf größter Bühne bei der WM in Katar mit der englischen Nationalmannschaft bestätigt.

© getty

Gonçalo Ramos

Benfica Lissabon wird seinen jungen Stürmer Gonçalo Ramos offenbar für eine weitere Saison unter Vertrag nehmen, inklusive dicker Gehaltserhöhung. Laut des Record soll der 21-Jährige in den kommenden Wochen eine Verlängerung bis 2027 unterschreiben, nachdem er in dieser Saison 14 Mal in 21 Pflichtspielen für Benfica traf.

Wem Ramos dadurch noch nicht aufgefallen war, wurde spätestens im Achtelfinale der WM in Katar klar, dass der Portugiese Tore schießen kann. Gegen die Schweiz im Achtelfinale (6:1) erzielte er einen Dreierpack, dem Vernehmen nach ist er schon länger auf dem Zettel mehrerer europäischer Topklubs. Durch seine Verlängerung wird ein möglicher Transfer jedoch kostspieliger.