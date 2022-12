WM-Shootingstar Gonçalo Ramos: Die Transferoptionen des Portugal-Stars

Gonçalo Ramos ist eine der Entdeckungen der WM in Katar. Nun könnte der Portugiese von Benfica den nächsten Schritt wagen. Die Transferoptionen des 21-Jährigen im Überblick.

Bei einem unmoralischen Angebot könnte sich die Sachlage allerdings ändern, heißt es. Wie hoch dieses ausfüllen müsste, geht aus dem Bericht aber nicht hervor. Angeblich besitzt Ramos eine Ausstiegsklausel, die in Portugal verpflichtend ist, in Hohe von 120 Millionen Euro.

Wie The Athletic berichtet, hat sein Klub einem vorzeitigen Abgang im Winter einen Riegel vorgeschoben. Ein Verkauf soll demnach nicht vor dem Sommer über die Bühne gehen. Durch das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League sei das Team von Trainer Roger Schmidt auch finanziell nicht unbedingt dazu gezwungen, seinen Leistungsträger ziehen zu lassen.

Beim portugiesischen Spitzenteam besitzt Ramos noch einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Saison erzielte er bereits 17 Tore in 24 Pflichtspielen.

Wie auch in der Nationalmannschaft könnte Ramos in Manchester Ronaldo beerben. Nach der Auflösung seines Vertrags suchen die Red Devils nach einem Ersatz für den 37-Jährigen.

"Er erinnert mich ein bisschen an Lukas Podolski und seine Abschlüsse mit dem linken Fuß", schwärmte Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger in seiner Rolle als ARD -Experte über Ramos und adelte diesen als "Vollblutstürmer".

Eine baldige Rückkehr ist aktuell noch nicht in Sicht. Ob Dortmund noch einmal (oder überhaupt) in den Poker um Ramos einsteigt, ist mehr als fraglich. Die finanziellen Mittel wären wohl nicht vorhanden.

Zu einer Einigung kam es in jedem Fall nicht, stattdessen bediente sich der BVB bei Ajax Amsterdam und verpflichtete Sébastian Haller, der in dieser Saison aufgrund seiner Krebserkrankung noch keine Pflichtspielminute absolviert hat.

Somit wäre die Tür für Ramos offen. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob Real einen Transfer in dieser Größenordnung im Winter tätigen will.

© getty

Paris Saint-Germain

Apropos Mbappé: Trotz seiner kurzfristigen Vertragsverlängerung bis 2025 reißen die Gerüchte um seine Person nicht ab. Das liegt auch an den Spekulationen um seinen Kontrakt.

Angeblich soll er nur um zwei Jahre verlängert haben und nicht wie erst angenommen bis 2025. Das berichtete die L'Equipe im Herbst. Demnach soll nur er für die Saison 2024/25 eine Option auf ein weiteres Jahr haben. PSG könne diese nicht ziehen, heißt es in dem Bericht.

In diesem Fall hätte PSG nur noch im kommenden Sommer die Möglichkeit, einen Transferlös für Mbappé zu bekommen. Andernfalls könnte der Stürmer den Verein 2024 ablösefrei verlassen. Somit bräuchte der französische Hauptstadtklub auch einen baldigen Ersatz - und da kommt Ramos ins Spiel.

Schon vor Mbappés Verbleib hatte er zu den Kandidaten für den Sturm gezählt. Und auch wenn sich die Gerüchte nicht bewahrheiten und der Ausnahmekönner eine weitere Saison in Paris bleibt, wäre Ramos eine ernsthafte Option.

Mbappé könnte zum einen auf die Flügel ausweichen und zum anderen hat PSG in Messi (35) und Neymar (30) zwei Angreifer in fortgeschrittenem Alter in seinen Reihen. Zumal Letzterer auch immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird.