Transfers: Wechselt dieser Premier-League-Stürmer zum BVB?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 14. Dezember.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte. Rashford und der FC Bayern? Hier entlang zur gestrigen Transfer-Slidelist!

© getty Wilfried Zaha Der BVB hofft für die kommende Saison wohl erneut auf möglichst hochwertige Verstärkung, ohne Ablöse zahlen zu müssen. Ein Kandidat dafür ist offenbar Wilfried Zaha, wie die Bild berichtet. Der 30-Jährige spielt aktuell bei Crystal Palace, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Der Offensivmann traf in 13 Ligaspielen der Saison bisher sechsmal und will wohl zukünftig auch in der Champions League spielen. In England kassiert er angeblich ein Gehalt von rund acht Millionen Euro pro Jahr - kann der BVB das stemmen? Die Torquote des Ivorers war in den letzten Jahren ordentlich, aber nicht spektakulär: 14 Ligatore in der Saison 21/22, im Jahr zuvor 11 Treffer. Insgesamt steht er bei 90 Profi-Toren: 89 in 443 Spielen für Crystal Palace (75 Vorlagen) und eines für Manchester United.

© getty Joan González Bleiben wir in Dortmund, aber wechseln den Blick von England nach Italien. Dort sind die Borussen offenbar an Joan González von US Lecce interessiert, das berichtet die Gazzetta dello Sport. Der 20-Jährige absolvierte diese Saison alle 16 Pflichtspiele für Lecce und wäre damit wohl als möglicher Ersatz für Jude Bellingham eingeplant. González steht dort noch bis 2027 unter Vertrag, die Gazzetta bringt eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro ins Gespräch.

© getty Cody Gakpo Cody Gakpo hat sich mit seinen starken Leistungen bei der WM in Katar beliebt gemacht: Medienberichten zufolge sind unter anderem Real Madrid, Manchester United und der FC Liverpool interessiert am 23-jährigen Niederländer. Und wo will ihn Lothar Matthäus sehen? Beim BVB! "Es gibt noch eine WM-Entdeckung, mit der Dortmund Bellingham vielleicht sogar ersetzen könnte, vermutlich für weniger Geld", sagte Matthäus in einem Gastbeitrag für Sport Bild. "Ich meine den Holländer Cody Gakpo von der PSV Eindhoven." Dieser habe "in einer eher defensiv ausgerichteten holländischen Mannschaft auf der vorgezogenen, halblinken Mittelfeldposition gespielt und mit drei Treffern seine Torgefährlichkeit bewiesen", ergänzte Matthäus.

© getty Yann Sommer Yann Sommers Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus. Seit der Verletzung von Manuel Neuer wurde Sommer auch in Verbindung mit dem FC Bayern gebracht. Davon hält Gladbach-Trainer Daniel Farke wie erwartet wenig. "Wir wollen mit Yann verlängern", sagte Farke beim Trainingsauftakt der Mannschaft gegenüber Sky Sport. Die Borussia habe "kein Bestreben, Sommer abzugeben". Sommer spielt seit 2014 für Gladbach.

© getty Benjamin Pavard Benjamin Pavard, der heute mit der französischen Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Marokko antritt, hat aktuell offenbar kein Interesse an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern. Das berichtet Bild. Mehr noch: Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister will Pavard wohl überhaupt nicht erst führen. Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2024. Die Münchner hätten sich demnach auch schon nach mögliche Alternativen auf dem Transfermarkt umgeschaut.