Cody Gakpo vor dem Durchbruch bei der PSV Eindhoven: Die neue Hoffnung der Niederlande

Bei der WM ist er ein Hoffnungsträger der Elftal, für PSV wird er wahrscheinlich bald zur Cash Cow: Cody Gakpo steht vor seinem Durchbruch.

Noch im Mai unterschrieb PSV-Angreifer Cody Gakpo öffentlichkeitswirksam auf einem Fan-Banner der Fans eine symbolische Vertragsverlängerung, die sich die Anhänger des Erfolgsklubs aus Eindhoven gewünscht hatten. Im Sommer allerdings wollte Gakpo, wie er später zugab, zu Manchester United wechseln, als die "Red Devils" mit großer Dringlichkeit nach neuen offensiven Optionen fahndeten. "Ich war kurz davor, zu gehen. Ich hatte einige Male mit Erik ten Hag über Manchester United gesprochen", sagte Gakpo. Ajax-Dribbler Antony ging schließlich nach Nordengland, während er in seiner Heimatstadt blieb.

Das heißt jedoch nicht, dass die Transfergerüchte um den großen Flügelstürmer abreißen würden. Gakpo wird weiterhin mit üblichen Marktteilnehmern à la United und Arsenal in Verbindung gebracht. "Nein, das ist nicht Cody Gakpos letztes Spiel gegen Ajax", sagte Marcel Brands, PSV-Sportdirektor, vor wenigen Tagen ESPN nach einem 2:1-Auswärtssieg in Amsterdam. "Nächstes Jahr wird er das Spiel gegen Ajax in Eindhoven bestreiten. Könnte es jedoch sein letztes Auswärtsspiel mit PSV gegen Ajax gewesen sein? Ja, das ist eine Möglichkeit."

In verklausulierten Worten teilte Brands mit, dass ein Abgang im Januar-Transferfenster abgelehnt wird, ein Verkauf im Sommer allerdings sehr wohl möglich ist. Die Kasse von PSV könnte infolgedessen gehörig klingeln, denn Gakpo spürt in diesen Tagen mehr und mehr Rückenwind ob seiner starken Leistungen, die sich auch numerisch niederschlagen. Da wären zum einen die harten Statistiken: 13 Tore und 17 Vorlagen in 23 Pflichtspielen.

Cody Gakpo: Höhere Angebote dank starker WM?

Und da wäre zum anderen der kalkulierte Marktwert, den Transfermarkt neuerdings auf 45 Millionen Euro beziffert, wodurch Gakpo aktuell der hochdotierteste Spieler der Eredivisie ist. Dass diese Zahlen nicht aus der Luft gegriffen scheinen, bestätigte indirekt Brands mit folgender Aussage: "Leeds United bot 30 Millionen Euro mit elf Millionen Euro in Form von Boni. Sechs Millionen davon wären bezahlt worden, hätte Leeds die Champions League erreicht. Die Leute redeten und schrieben viel darüber, aber niemand innerhalb von PSV wollte das akzeptieren. Hätte United das Geld offeriert, das wir für Cody verlangten, dann hätten wir ihn verkauft. Du kannst ihn in diesem Fall nicht aufhalten. Mit Boni zusammen wollten wir bis zu 50 Millionen Euro."

Brands wird sich freuen, dass Gakpo noch ein weiteres Jahr im Süden der Niederlande kickt. Denn aufgrund der starken Leistungen in Liga und Europa League sowie einer womöglich starken Weltmeisterschaft für die Niederlande könnten die Angebote im kommenden Juni noch um einiges lukrativer aussehen. Gakpo selbst bezeichnete es kürzlich bei NOS als "Ehre", könnte er eines Tages für Klubs wie Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City oder Liverpool spielen. Warten hat sich für PSV in doppelter Weise gelohnt.

Nun werden sich manche fragen, was denn Gakpo überhaupt so besonders macht. Die niederländischen Jugendakademien bringen gefühlt im Monatstakt neue Flügelstürmer hervor. Trotzdem sticht Gakpo, der übrigens mit stimmlosen und teils im Rachen gebildeten "H" am Namensanfang ausgesprochen wird, im Land von Robben und Rensenbrink noch aus der Masse hervor. Schon allein seine Außenstürmer-untypische Körpergröße von 1,89 Meter macht ihn zu einer besonderen Gestalt. Nicht, dass er der erste derart große Außenstürmer im europäischen Spitzenfußball wäre, aber ähnlich wie bei einem Rafael Leão oder Andriy Yarmolenko ist sein Dribbelstil durch seine Statur beeinflusst.

© getty Gakpo träumt von einem Wechsel zu Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United oder Liverpool.

Cody Gakpo: Lange Beine, viel Tempo

Gakpos lange Beine lassen ihn nicht staksig erscheinen, sondern ermöglichen eine vorteilhafte Schrittlänge und somit viel Beschleunigungsfähigkeit, wenn er als Rechtsfuß von seiner angestammten linken Seite nach innen ziehen möchte. Zudem machen sich 1,89 Meter auch bei langen Bällen, etwa Flanken oder diagonalen Seitenverlagerungen, bemerkbar. Der 23-Jährige hat Luftpräsenz und wirft sich auch gerne in Kopfballzweikämpfe. Gelegentlich wird er auch als zentraler Angreifer aufgeboten - in dieser Saison bereits dreimal in Diensten von PSV - und kann sich dort gut behaupten. Aber rein von seinem Naturell her hat er das Geschehen lieber ein Stück weit vor sich und fungiert als Chanceninitiator und nicht als Ballhalter oder reiner Passverwerter.

Das sollten auch potenzielle neue Arbeitgeber beachten. Die Neigung von Trainern, große Offensivkräfte auf die Mittelstürmerposition zu setzen, ist weit verbreitet, denn mit Größe wird fast schon automatisch physische Stärke oberhalb der Grasnarbe assoziiert. Gakpo jedoch kommt trotz seiner Luftpräsenz über Schnelligkeit, enge Ballführung und etwas überraschend geschmeidige Bewegungen. Die Eredivisie, die sich ob der recht laxen, teils zonenorientierten Endverteidigung einiger Teams zu einem Schlaraffenland für begabte Offensivspieler entwickelt hat, macht es auch Gakpo leicht, sich ins Rampenlicht zu spielen. Anderswo müsste er dafür mehr ackern, weshalb Auftritte der Elftal in möglichen K.o.-Rundenpartien in Katar ein guter Gradmesser sein könnten.

Der Hype wird aber so oder so nicht verfliegen. Die Premier League ist gierig nach dem nächsten großen Flügel-Diamanten und Gakpo möchte gerne den Ärmelkanal überqueren - wenn nicht im Januar, dann spätestens bei sommerlichen Temperaturen.