Wie Karim Benzema: Diese Frankreich-Stars traten durch die Hintertür ab

Karim Benzema hat in einem knappen Twitter-Statement seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt. Er ist nicht der erste Franzose, der durch die Hintertür abtritt. Wir zeigen Benzemas Vorgänger.

Die WM in Katar sollte eigentlich ein Höhepunkt für den Angreifer von Real Madrid werden, doch eine Oberschenkelverletzung verhinderte seinen Einsatz beim Turnier. Laut L'Équipe soll deswegen auch zwischen Benzema und Deschamps "etwas zerbrochen" sein. Demnach habe Benzema die Intensität der Trainingseinheit, in der er sich verletzte, und der Umgang mit seiner Verletzung missfallen. Seit der Abreise aus Katar habe es zudem keinen Kontakt mit Deschamps gegeben.

In einem kurzen Statement auf Twitter verkündete das einstige Enfant terrible an seinem 35. Geburtstag das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. "Ich habe meine Geschichte geschrieben, und unsere endet nun", schrieb der Ballon-d'Or-Gewinner und postete ein altes Foto im französischen Nationaltrikot.

"Ich liebte das Spiel, das Feuer in mir, das Adrenalin. Ich spielte, weil es als Kind mein Traum war. Als dieser Traum zur Routine wurde, wollte ich nicht mehr spielen", sagte Cantona in einer United-Doku 2021. "Es war Zeit, den Taktstock der nächsten Generation zu übergeben." Cantona verpasste somit den WM-Titel 1998 und die EM-Triumph zwei Jahre später.

Der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 kündigte bereits vor der WM 2002 in einem Zeitungsinterview an, dass das Turnier in Japan und Südkorea sein letzter Auftritt für Frankreich werde.

Anschließend erklärte der Mittelfeldspieler nach 107 Einsätzen das Kapitel Nationalmannschaft für beendet. "Ich werde mich in den nächsten Jahren auf City konzentrieren und nichts anderes, ich will dem Verein mein Bestes geben", sagte Vieira, der 2011 auch bei ManCity seine Karriere beendete.

© getty

Thierry Henry

Mit seinen 51 Länderspieltoren war Henry bis zur WM in Katar Rekordtorschütze Frankreichs, ehe Oliver Giroud an dem früheren Offensivstar vorbeizog. Doch seine Zeit in der Nationalmannschaft endete unrühmlich.

Schon in der Qualifikation zur WM 2010 sorgte er mit einem nicht geahndeten Handspiel vor dem entscheidenden Treffer in den Playoffs gegen Irland für Schlagzeilen. Beim krachenden Scheitern in der Vorrunde kam er nur zu zwei Jokereinsätzen. Nach der WM wechselte er zu New York Red Bull und verkündete bei seiner Vorstellung seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft.