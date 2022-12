WM 2022: Frankreich-Star Karim Benzema verkündet Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Karim Benzema hat seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft verkündet. Der Stürmer hatte Frankreich bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verletzt gefehlt.

"Ich habe all die Anstrengungen auf mich genommen und Fehler begangen, die nötig waren, um dort zu sein, wo ich heute bin. Ich habe meine Geschichte geschrieben und unsere Geschichte geht nun zu Ende", schrieb der aktuelle Ballon-d'Or-Sieger bei Twitter.

Obwohl Benzema zuletzt wieder bei seinem Klub Real Madrid trainierte, hatte sich eine Rückkehr für das Finale zerschlagen. Grund dafür war dem Vernehmen nach die schlechte Beziehung zu Trainer Didier Deschamps. Eine Rückkehr stand auch im Raum, weil der 35-Jährige weiterhin dem offiziellen Kader des Vizeweltmeisters angehörte.

Wie die L'Equipe berichtete, soll in der Beziehung zwischen Benzema und Deschamps "etwas zerbrochen" sein, weshalb der 35-Jährige von einem Comeback abgesehen haben soll.

Demnach habe ihm die Intensität der Trainingseinheit, in der er sich verletzte, und der Umgang mit seiner Verletzung missfallen. Seit der Abreise habe es zudem keinen Kontakt mit Deschamps gegeben.

Benzema erzielte in 97 Spielen für Frankreich 37 Tore. Zwischen 2015 und 2021 hatte er aufgrund einer vermuteten Beteiligung an einer versuchten Erpressung kein Spiel absolviert, ehe er zur Europameisterschaft 2021 in die Nationalmannschaft zurückgekehrt war.